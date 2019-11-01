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    Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda

    Motorola’nın dikey katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Moto Razr, basın görselleri sayesinde tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Yeni model efsanenin çizgilerini izliyor.
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda
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    Motorola’nın önümüzdeki hafta sahneye çıkaracağı dikey katlanabilir ekranlı Moto Razr akıllı telefonuna ait basın görselleri internete sızdırıldı. Sızıntılar daha önceki tahminleri doğruladı.

    Moto Razr özellikleri ve fiyatı

    Motorola’nın yıllar önce akıllı telefon pazarında efsane haline gelmiş Razr ismini kullanan katlanabilir model tasarım olarak da aynı çizgileri koruyor. 6.2 inçlik esnek OLED ekran kapandığı zaman dış kısımdaki 2.7 inçlik ikinci ekran çeşitli bilgiler gösterme ve vizör olarak kullanılma görevini görüyor.

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    Moto Razr bununla birlikte amiral gemisi donanımdan kaçınmış. Snapdragon 710 yonga seti ile orta sınıf bir performans sunacak olan telefona 4GB/6GB RAM bellek ve 64GB/128GB depolama kapasitesi eşlik edecek. 48MP çözünürlüğündeki kamera hem arka hem de özçekim sensörü olarak kullanılacak.

    Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda
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    Diğer taraftan 2730mAh kapasiteli batarya telefonun en çok eleştirilecek özelliği diyebiliriz zira biri büyük biri küçük iki ekranın sürekli kullanımı günün sonunu göstermeyebilir. Bu da rakiplerine göre önemli bir dezavantaj olacak.

    Moto Razr modelinin katlanma performansı da ayrı bir merak konusu. Hali hazırda ana akıma çıkabilmeyi başaran tek telefon durumundaki Samsung Galaxy Fold ekran problemleri nedeniyle geri toplatılmıştı. Bir bölümünden sürekli katlanan ekranların bir süre sonra deforme olmaya başladığı biliniyor ve Motorola buna nasıl bir çözüm buldu bilinmiyor. Moto Razr katlanabilir telefon modeli 13 Kasım tarihinde tanıtılacak ve 1500$ fiyat etiketi ilce satışa sunulacak.

    Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda
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    https://www.phonearena.com/news/Motorola-Razr-leaked-press-images_id120094 Yorum Yaz
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    cebrail.bsrn 3 hf. en beğenilen
    Katlanır telefon dediğin bence böyle olmalı. Güzel tasarım. Kalas gibi telefonlarla uğraşıyoruz yeminle.
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    CozgurY 3 hf.
    İşte beklediğim, hayal ettiğim ve bence olması gereken katlanabilir ekran tarzı. Şaka maka zaten telefonlar çok büyümedimi arkadaşlar? Tamam ekranlar çok güzel görünüyor kabul ama cebe girmiyorlar artık. Hele birde dar kpt modasına uyarsanız eğilip doğrulmaz imkansız hale geliyor. İlk katlanabilir telefon haberleri çıktığında beklentim tam olarak buydu ve motorola bunu yaptı. Samsung huawie felan yaptı yapmasınada o ekran boyutları olmadı ki. Video yada oyun oynarken bir espirisi yok çünkü. Ekran oranları olmuyor. Umarım bu tasarımı görmeye devam ederiz.
    İşte beklediğim, hayal ettiğim ve bence olması gereken katlanabilir ekran tarzı. Şaka maka zaten telefonlar çok büyümedimi arkadaşlar? Tamam ekranlar çok güzel ...
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    Yanıtla +10
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    nightsoldier 2 hf.
    Razr, o dönemlerdeki kapaklı telefon dünyasında güzel bir cevaptı. Katlanabilir ekran bence bir akıllı telefonda bu şekilde kullanılmalı. Defter gibi olmasını kimse istemiyor, zira hali hazırda defter gibi kullanılabilen cihazlar var piyasada. Yani tabletler. Büyük ekrana ihtiyacınız olduğunda tabletten işinizi rahatlıkla görebiliyorsunuz.

    Tasarım olarak çok güzel olmuş. Yalnız, pil en az 4.000 olmalıydı. 2700 civarı bir pil ile bir günü zor çıkarır.

    Kapasite seçenekleri düşük. 512 olmalıydı.

    ram düşük.

    Ama üretim kalitesiyle ömürlük bir cihazdır. Koleksiyonerler alırlar bunu hemen.
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    El Fuego 2 hf.
    Ilk RAZR konusunda da vardi, sadece kendi ulkesinde, yani Amerika'da Verizon abonelerine satilacak. Eger bir de CDMA liysa zaten Amerika disinda kullanma sansi da sifir.



    Motorola'nin StarTAC'den sonra urettigi en ikonik, en sekil telefonu RAZR. Dun gece de YouTube'da videosunu izledim, muhtesem bir alet olmus.
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    AribyAriana 3 hf.
    Hakkatten ikonik tasarım olmuş.
    Kısa sürede piyasaya girer biz de youtube'dan ahh ah diyip izleriz.
    Umarım sonu rakipleri gibi bugün tanıtım 6-8 ay sonra piyasaya sürmezler.
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    deniz_sea 3 hf.
    İnşallah katlanır ekran yerine, açılınca sıfır birleşen iki ayrı ekran kullanırlar en iyisi bu olur bence
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    Escapetolife 3 hf.
    ilk fotoğraf sanki 80'li yıllardan bir cihaz gibi görünüyor.
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    mehmet4428 3 hf.
    Tasarım güzel fakat geliştirmeleri gerekiyor.
    Sağdan soldan falan katlanabilirlik değilde böyle olması daha iyi.
    İhtiyaca göre boyutunu ayarlayabiliriz, kolay bir şekilde.
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    pranis 3 hf.
    O kadar övüyoruz firmaları, gel gör Motorola gerçekten "insanlar hangi tarz katlanabilir telefon kullanır ? " in cevabını vermiş.
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    ProfXavier 3 hf.
    Satılık ford fiesta 2000 manuel. Muayyer.... Kafa kafaya takas da olur.
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    WaylandIZMIR 3 hf.
    1500 dolara ancak rüyasında satar. Tasarım çok hoşuma gitti fakat fiyat absürt
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    Rachsuchtig 3 hf. WaylandIZMIR
    Katlanabilir telefonların fiyatları hep yüksek zaten. Şuan son kullanıcıya hitap etmiyorlar daha
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    obsesoz 3 hf.
    Biraz kalın duruyor elde.Dikine katlanması da değişik olmuş.Hali hazırda kullanımda olan 6" den daha büyük ekranlar bekleyenler için tatmin edici olmayabilir.
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