Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda

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Motorola’nın önümüzdeki hafta sahneye çıkaracağı dikey katlanabilir ekranlı Moto Razr akıllı telefonuna ait basın görselleri internete sızdırıldı. Sızıntılar daha önceki tahminleri doğruladı.

Moto Razr özellikleri ve fiyatı

Motorola’nın yıllar önce akıllı telefon pazarında efsane haline gelmiş Razr ismini kullanan katlanabilir model tasarım olarak da aynı çizgileri koruyor. 6.2 inçlik esnek OLED ekran kapandığı zaman dış kısımdaki 2.7 inçlik ikinci ekran çeşitli bilgiler gösterme ve vizör olarak kullanılma görevini görüyor.

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Moto Razr bununla birlikte amiral gemisi donanımdan kaçınmış. Snapdragon 710 yonga seti ile orta sınıf bir performans sunacak olan telefona 4GB/6GB RAM bellek ve 64GB/128GB depolama kapasitesi eşlik edecek. 48MP çözünürlüğündeki kamera hem arka hem de özçekim sensörü olarak kullanılacak.

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Diğer taraftan 2730mAh kapasiteli batarya telefonun en çok eleştirilecek özelliği diyebiliriz zira biri büyük biri küçük iki ekranın sürekli kullanımı günün sonunu göstermeyebilir. Bu da rakiplerine göre önemli bir dezavantaj olacak.

Moto Razr modelinin katlanma performansı da ayrı bir merak konusu. Hali hazırda ana akıma çıkabilmeyi başaran tek telefon durumundaki Samsung Galaxy Fold ekran problemleri nedeniyle geri toplatılmıştı. Bir bölümünden sürekli katlanan ekranların bir süre sonra deforme olmaya başladığı biliniyor ve Motorola buna nasıl bir çözüm buldu bilinmiyor. Moto Razr katlanabilir telefon modeli 13 Kasım tarihinde tanıtılacak ve 1500$ fiyat etiketi ilce satışa sunulacak.

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https://www.phonearena.com/news/Motorola-Razr-leaked-press-images_id120094