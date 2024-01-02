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    Geely, 2023 yılında 1.68 milyon araç sattı

    2023 yılında 1.65 milyon satış hedefleyen Çinli Geely, geçen yılki 1.68 milyon araç satışıyla hedefini geride bırakmayı başardı.                                  
    Geely, 2023 yılında 1.68 milyon araç sattı Tam Boyutta Gör
    Geely, geçen yıl toplam 1.686.516 adet satış gerçekleştirdi. Bir önceki yılla kıyasladığımızda yüzde 18 artış yaşandığını görmekteyiz. NEV (%100 elektrikli, PHEV, hidrojen yakıtlı araç) satışları ise 487.461 adetle neredeyse toplam satışların üçte birini oluşturuyor.

    Bu satışlarda Geely markasının payı büyük. 1.309.580 adet satış gerçekleştiren markanın Galaxy serisi modelleri sadece yedi aydır pazarda olmasına karşın 83.497 adet satılmış. Geely Geometry serisi ise 191.346 adetle bir önceki yıla göre yüzde 28 büyüme kaydetmiş.

    Geely, 2023 yılında 1.68 milyon araç sattı Tam Boyutta Gör
    Grubun lüks elektrikli araç markası Lynk & Co ise geçen yıl 220.250 adet otomobil satmış. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 22 artış anlamına geliyor. Son dönemde 007 isimli elektrikli sedan modeliyle dikkatleri üzerine çeken Zeekr ise 118.685 adet satışla yüzde 65 oranında yükselmiş. Grubun batarya değişim teknolojisine sahip markası Livan ise geçen yıl 38 bin otomobil teslim etmiş durumda.

    Geely'nin denizaşırı ülkelere araç ihracatı da yüzde 38 artarak 274.101 adede yükselmiş. Şirket sadece aralık ayında 21.347 adet ihracat gerçekleştirmiş. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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