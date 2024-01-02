Geely, 2023 yılında 1.68 milyon araç sattı

Bu satışlarda Geely markasının payı büyük. 1.309.580 adet satış gerçekleştiren markanın Galaxy serisi modelleri sadece yedi aydır pazarda olmasına karşın 83.497 adet satılmış. Geely Geometry serisi ise 191.346 adetle bir önceki yıla göre yüzde 28 büyüme kaydetmiş.
Geely'nin denizaşırı ülkelere araç ihracatı da yüzde 38 artarak 274.101 adede yükselmiş. Şirket sadece aralık ayında 21.347 adet ihracat gerçekleştirmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.