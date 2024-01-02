Tam Boyutta Gör Geely, geçen yıl toplam 1.686.516 adet satış gerçekleştirdi. Bir önceki yılla kıyasladığımızda yüzde 18 artış yaşandığını görmekteyiz. NEV (%100 elektrikli, PHEV, hidrojen yakıtlı araç) satışları ise 487.461 adetle neredeyse toplam satışların üçte birini oluşturuyor.

Bu satışlarda Geely markasının payı büyük. 1.309.580 adet satış gerçekleştiren markanın Galaxy serisi modelleri sadece yedi aydır pazarda olmasına karşın 83.497 adet satılmış. Geely Geometry serisi ise 191.346 adetle bir önceki yıla göre yüzde 28 büyüme kaydetmiş.

Tam Boyutta Gör Grubun lüks elektrikli araç markası Lynk & Co ise geçen yıl 220.250 adet otomobil satmış. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 22 artış anlamına geliyor. Son dönemde 007 isimli elektrikli sedan modeliyle dikkatleri üzerine çeken Zeekr ise 118.685 adet satışla yüzde 65 oranında yükselmiş. Grubun batarya değişim teknolojisine sahip markası Livan ise geçen yıl 38 bin otomobil teslim etmiş durumda.

Geely'nin denizaşırı ülkelere araç ihracatı da yüzde 38 artarak 274.101 adede yükselmiş. Şirket sadece aralık ayında 21.347 adet ihracat gerçekleştirmiş.

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Geely, 2023 yılında 1.68 milyon araç sattı