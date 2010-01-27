GeForce 196.34 beta sürücüsü yayımlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia kısa bir süre önce yayımladığı 196.21 sürüm numaralı GeForce sürücüsündeki hız aşırtma sorunu için yeni bir beta sürücü hazırladı. Hız aşırtma hatasını düzelten ve PhysX 9.09.1112 yazılımıyla birlikte gelen GeForce 196.34 beta sürücüsü, GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION GPU'larına destek veriyor. Hız aşırtma yaması dışında yeni bir özellik ise içermeyen GeForce 196.34 beta sürücüsünü indirmek için;
- GeForce 196.34 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 196.34 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 196.34 beta (Windows 7 32bit)
- GeForce 196.34 beta (Windows 7 64bit)
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Hatta bir ay WHQL sürücü çıkarmayıp o ayı es geçti. Fermiye kendilerini fazla verdiler galiba. :)
hayırdırı mı var bu işin neden beta driver çıktığı açıklanmış. ki zaten nvidia sık sık beta sürücü çıkartır.