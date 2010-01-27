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GeForce 196.34 beta sürücüsü yayımlandı

9 yıl
6,4b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 196.34 beta sürücüsü yayımlandı
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Nvidia kısa bir süre önce yayımladığı 196.21 sürüm numaralı GeForce sürücüsündeki hız aşırtma sorunu için yeni bir beta sürücü hazırladı. Hız aşırtma hatasını düzelten ve PhysX 9.09.1112 yazılımıyla birlikte gelen GeForce 196.34 beta sürücüsü, GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION GPU'larına destek veriyor. Hız aşırtma yaması dışında yeni bir özellik ise içermeyen GeForce 196.34 beta sürücüsünü indirmek için;

- GeForce 196.34 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 196.34 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 196.34 beta (Windows 7 32bit)
- GeForce 196.34 beta (Windows 7 64bit)


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dstk 9 yıl
NVidia, ATI'ye bok atar problemli kartlar ve sürücüler çıkarıyor diye ama son 8 aydır NVidia sürücü olayında süründürüyor.
Hatta bir ay WHQL sürücü çıkarmayıp o ayı es geçti. Fermiye kendilerini fazla verdiler galiba. :)
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talh4wk 9 yıl
hayırlı olsun bendce Nvida kullanıcılar yüklemenden 2 gün beklesinler driver sorunu forumları açılabilir dikkatli olun :)
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myd 9 yıl
Noluyo ya ben daha 80 küsürlerdeyim driver sürümünde
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yerroner 9 yıl
Deneyen var mı OC'yi. Vtune ile overclock yapma olayı geri geliyorsa kurmayı düşünüyorum.
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metallurgy 9 yıl
@sahafiec

hayırdırı mı var bu işin neden beta driver çıktığı açıklanmış. ki zaten nvidia sık sık beta sürücü çıkartır.
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disorderpunk 9 yıl
düzeltilmiş overclock olayları.
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tiCCky 9 yıl
hayırlI Olsun :)
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