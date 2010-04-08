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GeForce GTX 460, 1 Haziran'da geliyor

9 yıl
18,3b
1
75
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini önümüzdeki birkaç gün içerisinde satışa sunması beklenen Nvidia, DirectX 11 destekli gürün gamını genişletmek için model çalışmalarına devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre firmanın bir sonraki modeli, GeForce GTX 460 olabilir.
Expreview sitesinin haberine göre, ATi Radeon HD 5850'ye rakip olarak hazırlanan GeForce GTX 460, P1025 kodlu baskılı devreyi kullanacak. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak Fermi tabanlı kartın paralel işlemci sayısı ise henüz bilinmiyor.
Referans tasarımlı modele ek olarak üreticilerin, özel tasarımlı GeForce GTX 460 modellerini de eş zamanlı olarak satışa sunacakları belirtiliyor. ATi Radeon HD 5850 ile aynı fiyat seviyesinden satışa sunulacağı bildirilen GeForce GTX 460 için telaffuz edilen lansman tarihi ise 1 Haziran. 

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UzmaN345 9 yıl
5830 rakip olabilir anca 5850 rakip olmaz fiyatı 5830 aynı olursa anca satar
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scutaro 9 yıl
HD 5830 çoğu yerde HD 4890 ayarında sonuç veren bir kart hatta bazı yerlerde HD 4890 daha iyi sonuç veriyor.
GTX 460'ın daha iyi bir kart olması ihtimali % 90'dır ve rakibi büyük ihtimalle HD 5850 olucaktır.
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Highminded 9 yıl
gtx470 fiyat olarak da 5850 ile 5870 arasında olursa, uygun fiyata yüksek AA ve tesselation performanslı yeni bir işlemci mimarisine sahip ati'den daha popüler bir firmadan ekran kartı sahibi olmuş olacağız. AA ve/veya tesselation full açıldığında radeonlarda gözlenen performans kaybı gtx470 ve 480'de çok daha düşük oranda gerçekleşiyor (%20'ye
%45 gibi).
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Source 9 yıl
Bu kartın asıl rakibi 5830 olacak gibi gözüküyor ATI bu kartta ciddi fiyat indirimi yapabilir.
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Bionic. 9 yıl
GTX 460 f/p Olursa Rekabet Baya Bir Kızışır.
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Qawistz 9 yıl
geforce almak daha mantıllı.:))
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Tolgá 9 yıl
bu nvidia fiyat politikası konusunda gerçekten akıllanmışa benziyor.performansını tutturması lazım o zaman satar
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yerroner 9 yıl
Yıl 2011.

Mete Can Karahasan: Maalesef Nvidia GTX 460'da fiyat indirimine gidebilir der mi acaba?
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DH Misafiri 9 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
mesut çevik kardeş gtx470 in inceleme videosunda gtx470 in nvidia tarafından 5850 karşısında kanomlandırıldığını söylüyor. anlaşılan nvidia 5850 yi kafaya takmış bütün kartları 5850 karşısında konumlandırıyor:) bence de gtx 470 bile 5850 kadar iyi değilken gtx 470 nasıl iyi olacak nvidia bence bu kartı 5830 karşısında konumlandırsın.
GTX470, 5850 kadar iyi değilmiymiş?? Tamam Ati Fanı olabilirsin ama testlerdeki bariz üstünlüğü görmezden gelerek kendini tatmin etmemelisin. Çok yanlış bir davranış
ne ati ne de nvidia babamın oğlu değil ;ancak nvidia ya özgü oyunlar, biraz direct 11 farkı dışında performans testlerinde iki milyar transistörlü 5870 üç milyar transistörlü gtx 480 den yine iki milyar transistörlü 5850 de yine üç milyar transistörlü gtx 470 ten daha üstün puan almıyor mu? yalnışsam düzeltin. ya da sizin dediğiniz olsun burun kadar farkı yok mu nvidianın . bu fermi çıkmadan önce yağlandıra ballandıra anlatılmadı mı? hatta yanlış hatırlamıyorsam bu sitede ferminin 5000 serisine 7 kat fark atacağı grafikleri yayınlamadı mı ne oldu fossssss. :) bu kadar şahşaya burun kadar farkı da olsun artık nvidianın.birisi eski teknoloji ile burun farkı kadar geride kalmış az enerjiyle çok iş yapıyor artı serin artı rakibine göre çok daha uygun fiyata. biri yepyeni teknolojiyle burun farkı kadar öne geçmiş ancak nükleer santralle çalışabiliyo :) artı çok sıcak yanıyo. artı cep yakıyo vijdanı olan söylesin eşit şartlarda kim daha üstün bence ati üstün. o kadar!.....
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muvaZaa xD 9 yıl

DH Misafiri

quote:



Orijinalden alıntı: DH Misafiri



mesut çevik kardeş gtx470 in inceleme videosunda gtx470 in nvidia tarafından 5850 karşısında kanomlandırıldığını söylüyor. anlaşılan nvidia 5850 yi kafaya takmış bütün kartları 5850 karşısında konumlandırıyor:) bence de gtx 470 bile 5850 kadar iyi değilken gtx 470 nasıl iyi olacak nvidia bence bu kartı 5830 karşısında konumlandırsın.



GTX470, 5850 kadar iyi değilmiymiş?? Tamam Ati Fanı olabilirsin ama testlerdeki bariz üstünlüğü görmezden gelerek kendini tatmin etmemelisin. Çok yanlış bir davranış



ne ati ne de nvidia babamın oğlu değil ;ancak nvidia ya özgü oyunlar, biraz direct 11 farkı dışında performans testlerinde iki milyar transistörlü 5870 üç milyar transistörlü gtx 480 den yine iki milyar transistörlü 5850 de yine üç milyar transistörlü gtx 470 ten daha üstün puan almıyor mu? yalnışsam düzeltin. ya da sizin dediğiniz olsun burun kadar farkı yok mu nvidianın . bu fermi çıkmadan önce yağlandıra ballandıra anlatılmadı mı? hatta yanlış hatırlamıyorsam bu sitede ferminin 5000 serisine 7 kat fark atacağı grafikleri yayınlamadı mı ne oldu fossssss. :) bu kadar şahşaya burun kadar farkı da olsun artık nvidianın.birisi eski teknoloji ile burun farkı kadar geride kalmış az enerjiyle çok iş yapıyor artı serin artı rakibine göre çok daha uygun fiyata. biri yepyeni teknolojiyle burun farkı kadar öne geçmiş ancak nükleer santralle çalışabiliyo :) artı çok sıcak yanıyo. artı cep yakıyo vijdanı olan söylesin eşit şartlarda kim daha üstün bence ati üstün. o kadar!.....


fermi serisi 5000 serisine 7 kat fark mı atacaktı
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Highminded 9 yıl
Mevcut koşullarda NVIDIA bu fiyatlarla ne TR'de ne de başka ülkelerde fazla satamaz. Üstüne yapacağı küçük de olsa bir indirimle ATI NVIDIA'yı siler.. Bu fiyat politikası ve kartlarının mevcut performanslarıyla NVIDIA'nın işi zor.
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yasar_lives 9 yıl
Bunu şaka olmaz!!!
GeForce GTX 460;
Expreview sitesinin haberine göre, ATi Radeon HD 5850'ye rakip olarak hazırlanan GeForce GTX 460, P1025 kodlu baskılı devreyi kullanacak. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve bellek kapasitesine sahip olacak Fermi tabanlı kartın paralel işlemci sayısı ise henüz bilinmiyor. Beğenmedim BAN!!!
GeForce GTX 460 1.7GB GDDR5 448 Bit Güzeldir.
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mamad 9 yıl
Umarım bu sefer bu yılı (2010) baz alarak ay ve gün bilgileri verilmiştir.


Rekabet konusunda da gtx285 seviyesinde bir performansa sahip olacağını zannediyorum. Zaten standart hali ile gtx470'in performansı pek iç açıcı değil. Ancak yapılacak gpu'da iyileştirmeler mevcut ve verim daha iyi ise F/P oranı daha iyi olan bir kart da çıkabilir karşımızı. Tabi Fermi mimarisinin genel sıkıntılarını ve 40nm'de yaşanan sorunları göz önüne aldığımızda bu yalnızca bir temenni olarak düşünülebilir.
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Highminded 9 yıl
Kıyaslama yaparken yazdığım matematiksel eşitsizliklerdeki "büyük" sembolü yazdığım yorumda çıkmamış.
Bilginize..
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serhdemir 9 yıl
470'in performansına bakarsak bu kart büyük ihitmal 4890 gibi bir kart olacak,yine fazla güç çeken 5850 den kötü,çok ısınan,4890'dan tek farkı dx11 olacak aha buraya yazıyorum.
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erkayer62 9 yıl
bence çıkması gereken kart gtx475 olmalıymış zaten gtx470 aşağı yukarı 5850 kadar performans veriyor tabiki 1-2 adım önde gtx470. ama gtx480 ile gtx470 arasındaki performans farkı gtx470 ile gtx460 arasındada olursa ve 5850 fiyatına satılırsa gtx 460 satılmaz. gtx480 ise tam olrak 5970 ile 5870 arasına oturmuş gibi. yani 5870 fiyatına gtx475 çok daha fazla satılır gibi.
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Highminded 9 yıl
Her iki firmaya karşı fanatik bir tutum içinde olmaya gerek yok..
Yabancı kaynaklardaki testlerin ortak sonuçlarından birisi GTX470'in HD5850'den performans olarak daha yukarıda olduğu ve ancak HD5870'in gerisinde kaldığıdır.
denklem kısaca:
hd5870gtx470hd5850
şeklindedir. GTX470 ısınma ve dolayısıyla gürültü sorununu aşabilir ve hd5850'ye yakın fiyatta konumlandırılırsa alınabilir. Ancak,exa bilgisayardaki (pc topl. sihirb.)
palit gtx470'in 549$+kdv'lik satış fiyatına bakarsak sanki bu kart fiyat olarak hd5870'e göre konumlandırılmış gibi görünüyor ve tabiki bu kartın Türkiye'de büyük satışlar yapması hayal oluyor. Bu fiyat böyle mi kalacak yoksa ithalatçılar "Kefal avını bitirince" fiyatı performans olarak hakettiği hd5850 seviyesine çekerler mi önümüzdeki aylarda göreceğiz.
GTX480'in ise performans olarak HD5870'e göre hazırlandığı izlenimi uyanıyor. Yapılan incelemelerdeki ortak sonuçlardan bir diğeri bu ürün sınıfındaki denklemin:
HD5970GTX480hd5870 şeklinde kurulduğudur.
Ama bu ürünün de palitteki fiyatına bakarsak(699$+kdv) performans verilerinin aksine bu ürünün fiyat olarak hd5870'e göre değil hd5970'e göre konumlandırıldığı göze çarpıyor.
Bu arada dikkat edilirse nvidianın 9 serisinden hala ses yok.. GTX490 muhtemelen çift gpu'yla çıkıp fiyat olarak tavan yapacak ama performans bakımından hd5970'den sadece biraz daha (fazladan 100-150$ vermeye değmeyecek kadar)üstün olacaktır.
Özetlenirse;
üst-orta segment performans
hd5870gtx470hd5850
aynı segmentte fiyat
gtx470hd5870hd5850
üst segment performans
hd5970gtx480hd5870
üst segmentte fiyat
hd5970gtx480hd5870
şeklinde performans ve fiyat denklemleri oluşuyor.
Kişisel görüşüm; mevcut fiyat- performans, çalışma ısısı ve güç tüketimi koşullarında, orta-üst segmentte, overclock edilmiş bir hd5850'nin
(örn.sapphire hd5850toxic) 1920x1080 çözünürlükte birçok uygulamada makul fpsler vereceği şeklindedir.
Üst segmentte ise, fiyat olarak orta ama performans olarak üst ürün segmentinde yer aldığını düşündüğüm hd5870'in en iyi grafik çözümü olduğu kanısındayım.
"Benim param bol" diyen arkadaşlar için de elbette hd5970 en ideal çözüm olarak görünmektedir.
Nvidia ısı ve gürültü sorununu aşar fiyatını da ATI'ye yakın tutarsa yeni mimari ve tesselation sebebiyle benim için tercih edilebilir bir seçenek haline gelecektir.
Çıkarılması planlanan gtx460'ın da, mevcut performans verileri üzerinden akıl yürütüldüğünde, hd5850'nin az da olsa altında kalacağı izlenimi uyanmaktadır.
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Batuist 9 yıl
bu kart anca 5830'a rakip olabilir.. sanki GTX470 5850'yi ezdi geçtide ona rakip olsun diye kart çıkarıyor.. Tamam bir iki artın olablir ama atininde artıları mevcut.. bunları gözardı edemezsin.. Artı az önce bir bilgisayar firmasında 5850 fiyatına baktım 640TL idi.. birileri GTX260 kadar satar diyorda aralarındaki fiyat farkını bilmiyorlar galiba..
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