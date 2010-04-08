GeForce GTX 460, 1 Haziran'da geliyor

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini önümüzdeki birkaç gün içerisinde satışa sunması beklenen Nvidia, DirectX 11 destekli gürün gamını genişletmek için model çalışmalarına devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre firmanın bir sonraki modeli, GeForce GTX 460 olabilir.

Expreview sitesinin haberine göre, ATi Radeon HD 5850'ye rakip olarak hazırlanan GeForce GTX 460, P1025 kodlu baskılı devreyi kullanacak. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak Fermi tabanlı kartın paralel işlemci sayısı ise henüz bilinmiyor.

Referans tasarımlı modele ek olarak üreticilerin, özel tasarımlı GeForce GTX 460 modellerini de eş zamanlı olarak satışa sunacakları belirtiliyor. ATi Radeon HD 5850 ile aynı fiyat seviyesinden satışa sunulacağı bildirilen GeForce GTX 460 için telaffuz edilen lansman tarihi ise 1 Haziran.