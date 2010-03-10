GeForce GTX 470'in bellek hızı ve bant genişliği hakkında yeni bilgiler

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26 Mart'ta Boston'da gerçekleştirilecek PAX East etkinliğinde tanıtılması beklenen GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le ilgili olarak detaylar netleşiyor. PCTuning sitesinin haberine göre GeForce 196.78 sürücüsü, GeForce 400 serisine destek sunuyor. GeForce GTX 470 ve 196.78 sürücüsüyle ilgili bazı görüntüler yayımlayan siteye göre, kart A3 revizyonlu GF100 GPU'sunu kullanıyor.

Yayınlanan ekran görüntülerine göre, uzun süredir konuşulduğu gibi 448x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 470, 320-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Bellek çalışma frekansı 4000MHz olarak tespit edilen GeForce GTX 470'in bahsi geçen hızlar için 160GB/saniye'lik (ATi Radeon HD 5870 153.6 GB/saniye) bant genişliğine sahip olacağı belirtiliyor.

Çift DVI ve bir adet Mini HDMI konnektörüne sahip olan GeForce GTX 470, 3DVision Surround teknolojisiyle çoklu monitör/projektör kurulumlarına da olanak tanıyor. Ortaya çıkan görüntülere göre ısı borularu doğrudan GPU ile temas halinde olan temel soğutucu tasarımının korunduğu GeForce GTX 470, yukarıda da belirttiğimiz gibi 26 Mart'ta lanse edilerek endüstrinin beğenisine sunulacak.

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