GeForce GTX 470'in bellek hızı ve bant genişliği hakkında yeni bilgiler

26 Mart'ta Boston'da gerçekleştirilecek PAX East etkinliğinde tanıtılması beklenen GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le ilgili olarak detaylar netleşiyor. PCTuning sitesinin haberine göre GeForce 196.78 sürücüsü, GeForce 400 serisine destek sunuyor. GeForce GTX 470 ve 196.78 sürücüsüyle ilgili bazı görüntüler yayımlayan siteye göre, kart A3 revizyonlu GF100 GPU'sunu kullanıyor.
Yayınlanan ekran görüntülerine göre, uzun süredir konuşulduğu gibi 448x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 470, 320-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Bellek çalışma frekansı 4000MHz olarak tespit edilen GeForce GTX 470'in bahsi geçen hızlar için 160GB/saniye'lik (ATi Radeon HD 5870 153.6 GB/saniye) bant genişliğine sahip olacağı belirtiliyor.
Çift DVI ve bir adet Mini HDMI konnektörüne sahip olan GeForce GTX 470, 3DVision Surround teknolojisiyle çoklu monitör/projektör kurulumlarına da olanak tanıyor. Ortaya çıkan görüntülere göre ısı borularu doğrudan GPU ile temas halinde olan temel soğutucu tasarımının korunduğu GeForce GTX 470, yukarıda da belirttiğimiz gibi 26 Mart'ta lanse edilerek endüstrinin beğenisine sunulacak.
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Grafik/Ekran Kartı GeForce GTX 470 GeForce GTX 480 Nvidia Fermi
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Nvidia'nın 26 Mart'ta tanıtımını yapacağı Fermi tabanlı ekran kartlarının haberleri günlerdir donanım sitelerinin en çok okunan haberleri arasında. Nvidia, GTX 470 ve GTX 480 ekran kartlarının çıkışını ileri attıkça, donanım meraklılarınında heyecanı ve merakı giderek artıyor çünkü herkes Nvidia'dan ATI'ye sağlam bir cevap bekliyor. Bu sayede DirectX 11 destekli ekran kartı arayanlar ve performans kralı ekran kartı benim olsun isteyenler, iki marka arasında karar verebilecekler.
Nvidia'nın en yüksek performansa sahip olacak GTX 480 ekran kartlarının performans sonuçları hala bir sır iken, GTX 470'in performans testleri ortaya çıkmış gözüküyor, en azından bir kaç yapay testte. Alman donanım sitesi heise.de, GTX 470'i test ettiği iddiasında. Eğer testler doğruysa GTX 470'in performansı şu şekilde:
3DMark Vantage (X-modu):
Nvidia GTX 470 : 7511
Radeon HD 5870: 8730
HD 5850: 6430
GeForce GTX 285: 6002
Performans modu:
Nvidia GTX 470: 17156
Radeon HD 5870: 17303
Radeon HD 5850: 14300
Unigine-Benchmarks (DirectX 11 & Tessellation):
GeForce GTX 470: 29 fps
Radeon HD 5870: 27 fps
HD 5850: 22 fps
8x AA:
GeForce GTX 470: 20 fps
Radeon HD 5870: 23 fps
Radeon HD 5850: 19 fps
Bu testlerde kullanılan GTX 470 1255 MHz shader hızına, 1600 MHz GDDR5 grafik belleğine sahipmiş. Testlere bakılırsa GTX 470, Radeon HD 5870'in biraz gerisinde kalıyor. Açıkcası GTX 470'in HD 5870 ile başa baş olmasını beklerdim. Hayal kırıklığı mı? Pek değil. GTX 480 yine HD 5870'i geçecektir fakat GTX 470'in fiyatı burada çok kritik. Eğer GTX 470 HD 5870'den pahalı olursa tüm cazibesini kaybedebilir. Tabi tüm bu testlerin doğru olduğu varsayarsak.
Daha detaylı oyun testleri yakında gelecektir. O zaman GTX 470 ve 480 hakkında daha kesin bir şeyler söyleyebileceğiz.
eger software ile voltaj verirse bence stok fan ile 800 lere kadar cikilabilir
gelince gorucez
asil bana su gerekli
yazin türkiyeye dönüs yaptigimda pc toplicam ve 5770 almayi düsünüyordum
Acaba ortlama bu kartin fiyatiyla fermi kart cikar mi?
yaza kadar çıkmaz
GTX 480 4800 MHZ ile gelirse default olarak 230 gb/s yapar. Korkunç rakamlar. Görelim bakalım.
kartlar çoğalsında piyasa biraz düşsün yahu 2. elede gelsin akrtlar tabi bizde alalım
Bence aslında bu Nvidia bu kartı daha önce çıkaracaktı ancak 5000 serisinin performansı beklediklerinin üstünde olunca bir revizyona gitmek zorunda kaldılar o yüzden bu kadar gecikti...