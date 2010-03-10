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GeForce GTX 470'in bellek hızı ve bant genişliği hakkında yeni bilgiler

9 yıl
15,3b
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47
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 470'in bellek hızı ve bant genişliği hakkında yeni bilgiler
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26 Mart'ta Boston'da gerçekleştirilecek PAX East etkinliğinde tanıtılması beklenen GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le ilgili olarak detaylar netleşiyor. PCTuning sitesinin haberine göre GeForce 196.78 sürücüsü, GeForce 400 serisine destek sunuyor. GeForce GTX 470 ve 196.78 sürücüsüyle ilgili bazı görüntüler yayımlayan siteye göre, kart A3 revizyonlu GF100 GPU'sunu kullanıyor.

Yayınlanan ekran görüntülerine göre, uzun süredir konuşulduğu gibi 448x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 470, 320-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Bellek çalışma frekansı 4000MHz olarak tespit edilen GeForce GTX 470'in bahsi geçen hızlar için 160GB/saniye'lik (ATi Radeon HD 5870 153.6 GB/saniye) bant genişliğine sahip olacağı belirtiliyor.

Çift DVI ve bir adet Mini HDMI konnektörüne sahip olan GeForce GTX 470, 3DVision Surround teknolojisiyle çoklu monitör/projektör kurulumlarına da olanak tanıyor. Ortaya çıkan görüntülere göre ısı borularu doğrudan GPU ile temas halinde olan temel soğutucu tasarımının korunduğu GeForce GTX 470, yukarıda da belirttiğimiz gibi 26 Mart'ta lanse edilerek endüstrinin beğenisine sunulacak.

GeForce GTX 470'in bellek hızı ve bant genişliği hakkında yeni bilgiler
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 470'in bellek hızı ve bant genişliği hakkında yeni bilgiler
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 470'in bellek hızı ve bant genişliği hakkında yeni bilgiler
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CoreXXX 9 yıl
neden üstteki resim puslu acaba. detaylar yavaş yavaş netleşiyor için komik bir esprimi yoksa:)
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yc#1 9 yıl
Mini USB ile USB arasındaki fark ne ilse aynısı HDMI ile mini HDMI için de geçerli.
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stradosphere 9 yıl
Gelecek ramazanda görecez bu kartları,içime öyle bir his doğmaya başladı
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moravec 9 yıl
hala çıkmadı mı bu kart :D bilgisayar sektörü bu kadar komik olacağı aklıma gelmemişti :D sen çok yaşa nvidia :D
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kubisaray 9 yıl
Haber - 05 Mart 2010 | Tahir Meylani

Grafik/Ekran Kartı GeForce GTX 470 GeForce GTX 480 Nvidia Fermi
| Diğer
Nvidia'nın 26 Mart'ta tanıtımını yapacağı Fermi tabanlı ekran kartlarının haberleri günlerdir donanım sitelerinin en çok okunan haberleri arasında. Nvidia, GTX 470 ve GTX 480 ekran kartlarının çıkışını ileri attıkça, donanım meraklılarınında heyecanı ve merakı giderek artıyor çünkü herkes Nvidia'dan ATI'ye sağlam bir cevap bekliyor. Bu sayede DirectX 11 destekli ekran kartı arayanlar ve performans kralı ekran kartı benim olsun isteyenler, iki marka arasında karar verebilecekler.
Nvidia'nın en yüksek performansa sahip olacak GTX 480 ekran kartlarının performans sonuçları hala bir sır iken, GTX 470'in performans testleri ortaya çıkmış gözüküyor, en azından bir kaç yapay testte. Alman donanım sitesi heise.de, GTX 470'i test ettiği iddiasında. Eğer testler doğruysa GTX 470'in performansı şu şekilde:
3DMark Vantage (X-modu):
Nvidia GTX 470 : 7511
Radeon HD 5870: 8730
HD 5850: 6430
GeForce GTX 285: 6002
Performans modu:
Nvidia GTX 470: 17156
Radeon HD 5870: 17303
Radeon HD 5850: 14300
Unigine-Benchmarks (DirectX 11 & Tessellation):
GeForce GTX 470: 29 fps
Radeon HD 5870: 27 fps
HD 5850: 22 fps
8x AA:
GeForce GTX 470: 20 fps
Radeon HD 5870: 23 fps
Radeon HD 5850: 19 fps
Bu testlerde kullanılan GTX 470 1255 MHz shader hızına, 1600 MHz GDDR5 grafik belleğine sahipmiş. Testlere bakılırsa GTX 470, Radeon HD 5870'in biraz gerisinde kalıyor. Açıkcası GTX 470'in HD 5870 ile başa baş olmasını beklerdim. Hayal kırıklığı mı? Pek değil. GTX 480 yine HD 5870'i geçecektir fakat GTX 470'in fiyatı burada çok kritik. Eğer GTX 470 HD 5870'den pahalı olursa tüm cazibesini kaybedebilir. Tabi tüm bu testlerin doğru olduğu varsayarsak.
Daha detaylı oyun testleri yakında gelecektir. O zaman GTX 470 ve 480 hakkında daha kesin bir şeyler söyleyebileceğiz.
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CeFurkan 9 yıl
bence gtx 470 en az 700 MHZ yapacak (en az gtx 480 in hizlarina cikacagini dusunuyorum)

eger software ile voltaj verirse bence stok fan ile 800 lere kadar cikilabilir

gelince gorucez
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delisakir6 9 yıl
coook yavas yavas netlesiyor bilgiler güzel sayilir da
asil bana su gerekli
yazin türkiyeye dönüs yaptigimda pc toplicam ve 5770 almayi düsünüyordum
Acaba ortlama bu kartin fiyatiyla fermi kart cikar mi?
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annihilator 9 yıl

delisakir6

coook yavas yavas netlesiyor bilgiler güzel sayilir da
asil bana su gerekli
yazin türkiyeye dönüs yaptigimda pc toplicam ve 5770 almayi düsünüyordum
Acaba ortlama bu kartin fiyatiyla fermi kart cikar mi?


yaza kadar çıkmaz
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TiRaNTx 9 yıl
evet uygun fiyata güzel performans sunmaları iki firmadan birini lider yapacak yoksa amaç en iyi kartı yapıpta 1000 tl 2000 tl fiyat çekmekse çok satarlar daha
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yerroner 9 yıl
Nvidia'nın saat hızlarını zorlamaması en iyi taraflarından biri. Adamlar zorlamıyor, onun yerine kartı daha kaslı yapıyorlar. İsteyen de OC'yi basıp iyice uçurabiliyor kartı. 4000'lik RAM'lerin OC kapasitesi 5870'e nazaran yine oldukça iyi olacaktır tahminimce.

GTX 480 4800 MHZ ile gelirse default olarak 230 gb/s yapar. Korkunç rakamlar. Görelim bakalım.
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TiRaNTx 9 yıl
işlerine gelmedi diyorsdun yani:))
kartlar çoğalsında piyasa biraz düşsün yahu 2. elede gelsin akrtlar tabi bizde alalım
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TELESCOPE 9 yıl
performans olarak uygun olupta, alıcının ekonomisinede uygun olursa uyar
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kubisaray 9 yıl
bence bu kart 5850 den daha iyi ama 5870 yetişemiyecek gibi duruyor yani 5870 ile 5850 arasında bir performans sunacak.gtx480 de 5870 gececek ama 5970 yetısemiyecek oda bu iki kart arasında odaklanacak.ama sonuçta tek cpu ekran kartında gtx480 5870 gececegı ıcın lıder olacak yazada cıft gtx470 birleştirip 5970 geçerler.bana oyle geliyor onemli olan bunlar değil onemli olan atı nın ve nvıdıa nın 300 400 tl arasında ne kadar iyi fiyat performans sunacagı sonuçta bu kartlar cok pahalı olacak.
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DH Misafiri 9 yıl
Yeter artık 1 senedir fermi de fermi nedir ya adamı hasta ettiler çıkaracaklarsa çıkarsınlar...
Bence aslında bu Nvidia bu kartı daha önce çıkaracaktı ancak 5000 serisinin performansı beklediklerinin üstünde olunca bir revizyona gitmek zorunda kaldılar o yüzden bu kadar gecikti...
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