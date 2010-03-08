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GeForce GTX 470'in soğutucusu detaylandı

9 yıl
33,7b
1
53
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 470'in soğutucusu detaylandı
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26 Mart'ta lanse edilmesi beklenen DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için detaylar netleşmeye devam ediyor. Kutu tasarımları ve kartlara ait bazı görüntülerden sonra GeForce GTX 470'te kullanılan soğutucunun detay çekimleri de gün ışığına çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 GPU'sunun yapıcı büyük olması ve çeşitli kaynaklara göre aynı kategorideki ATi ekran kartlarına kıyasla daha fazla güç çekip daha çok ısı yayacaklarının iddia edilmesinden ötürü, kartlarda kullanılan soğutucular da merak konusu olmaya başladı.

Expreview sitesi tarafından yayınlanan yeni fotoğraflara göre, GeForce GTX 470'in soğutucusu, GPU ile doğrudan temas kuran dört adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. Baskılı devrenin tamamını kapsayan, çift slot tasarımlı soğutucuda özellikle ısı borularının GPU ile temas kurması en önemli detay olarak gösteriliyor zira yeni nesil soğutucuların önemli bir kısmında kullanılan DHT teknolojisi daha iyi ısı transferi için büyük rol oynuyor. Delta Electronics tarafından geliştirilen BFB0712HF kodlu (70mm, 1.8A) fanın kullanıldığı soğutucunun gürültü oranı ve performansı ise henüz rakamlara yansımış değil.

GeForce GTX 470'in soğutucusu detaylandı
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GeForce GTX 470'in soğutucusu detaylandı
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 470'in soğutucusu detaylandı
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CoreXXX 9 yıl
soğutucu böyleyse çok güç çekiyor demekdir bu kart. hayırlısı bakalım
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kubisaray 9 yıl
bence artık bu gtx480 eyer atı 5870 %40 oranında gecerse bence kımsenın dıgecegı birsey olmaması lazım.cunku su an en guclu olan ekran kartı 5970 çift cpu lu bir kart oldugunu unutmayalım onun rakıbı cıft cpu lu bır ekran kartı olur tabıkıde ılk once ayrımları ıyı yapalım.bu aynı guleste 50 kıloluk bır ınsanın 100 kıloluk bır ınsan ile gulesmesıne benzerkı bu olmaz zaten bu yuzden kartlar arasındakı ayırımı ıyı yapmak laazım...
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NemesisR3 9 yıl
soğutucu güzel ama fanınıda biraz büyük yapsaymış keşke,
gerçi bütün ekran kartlarının fanı aynı boyut.
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DH Misafiri 9 yıl
ne kartmış arkadaş ya hergün farklı birşeyi çıkıyor.Çık be artık FERMİ göster yüzünü de ATİ kart alalım :))Malum ucuzlayacak ya...
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Zero Limit 9 yıl
bir askerlik terhisini böyle gün gün saydım, bir de fermiyi beklerken geçen günleri.

mart ayı sende bit artık
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XivA 9 yıl
fan 22watt çektiğine göre herhalde ayrı olarak güç kaynağından beslenecek.
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KANUNI61 9 yıl
zuhaa nvidia kartı ayrı soğutmayı ayrı kabloları ayrı satacak heralde yok pardon kutusunu da görmüştük gecende kutusunuda ayrı satacak naber yaaa yök böyle bişey
artık remlerinide yarın görürüz
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Xtremee 9 yıl
Soğutucu sağlam bişeye benziyor..
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koxp94 9 yıl
iyi soğutma yapılan ekran kartları çok enerji kullandıklarından dolayı çok ısınır
o da cebe,faturaya yansır ama böyle kartların da performansısa bişey denmez
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Bionic. 9 yıl
Bu Kartın Her Bi Tarafını Gördük... Tümden Bi Görsek
Taksit Taksit Adam Gıcık Oluyor












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CeFurkan 9 yıl
bana gayet guzel ve yeterli gozuktu
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c3230 9 yıl
yok soğutucu göründü yok ucu göründü yok orası burası göründü yetti yahu ne fermiymiş be bıktırdı valla
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Unchangeable 9 yıl
Soğutucusuda üretildiğine göre birleştirip üretme aşamasına geçebiliriz nihayet
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StreamRolleR 9 yıl
DHT ve delta fan daha ne
hadi 26 mart gel artık
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loverman1984c 9 yıl
hey allahım sabır selamet ne fermiymiş bi çıkmadı gitti parca parca çıkarıyolar kartı insan kafayı sıyırası geliyo bunları duyduk başına yanılıyomuyum!!!!
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DH Misafiri 9 yıl
soğutucu değil de fandan bir haber konusu daha çıkardı aslında.. nvidia bence bunu paylaşmamalıydı :D
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