GeForce GTX 470'in soğutucusu detaylandı

Tam Boyutta Gör

26 Mart'ta lanse edilmesi beklenen DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri için detaylar netleşmeye devam ediyor. Kutu tasarımları ve kartlara ait bazı görüntülerden sonra GeForce GTX 470'te kullanılan soğutucunun detay çekimleri de gün ışığına çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 GPU'sunun yapıcı büyük olması ve çeşitli kaynaklara göre aynı kategorideki ATi ekran kartlarına kıyasla daha fazla güç çekip daha çok ısı yayacaklarının iddia edilmesinden ötürü, kartlarda kullanılan soğutucular da merak konusu olmaya başladı.

Expreview sitesi tarafından yayınlanan yeni fotoğraflara göre, GeForce GTX 470'in soğutucusu, GPU ile doğrudan temas kuran dört adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. Baskılı devrenin tamamını kapsayan, çift slot tasarımlı soğutucuda özellikle ısı borularının GPU ile temas kurması en önemli detay olarak gösteriliyor zira yeni nesil soğutucuların önemli bir kısmında kullanılan DHT teknolojisi daha iyi ısı transferi için büyük rol oynuyor. Delta Electronics tarafından geliştirilen BFB0712HF kodlu (70mm, 1.8A) fanın kullanıldığı soğutucunun gürültü oranı ve performansı ise henüz rakamlara yansımış değil.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör