GeForce GTX 480, 680$ seviyesinden fiyat listelerinde

Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili olarak iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre, ATi Radeon HD 5870'den ortalama %5 daha hızlı olduğu iddia edilen GeForce GTX 480 modeli, 680$ seviyesinden listelerde görünmeye başladı. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde, Nvidia'ya yakın kaynaklardan aldığımız bilgiler ışığında GeForce GTX 480'nin ülkemiz pazarına 600$'ın üzerinde bir fiyatlandırma ile girebileceğinden bahsetmiştik. Sabre PC'nin listediği fiyatlara göre XFX ve PNY firmaları tarafından sunulacak GeForce GTX 480 modelleri, 679.99$ seviyesinden tüketicilerle buluşabilir. Öte yandan yine XFX'in GeForce GTX 470 modelini de listeleyen site, fiyat olarak 500$'ı işaret ediyor.

Sabre PC'nin listelediği fiyatlar için buraya tıklayabilirsiniz.