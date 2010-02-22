GeForce GTX 480, 680$ seviyesinden fiyat listelerinde

Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili olarak iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre, ATi Radeon HD 5870'den ortalama %5 daha hızlı olduğu iddia edilen GeForce GTX 480 modeli, 680$ seviyesinden listelerde görünmeye başladı. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde, Nvidia'ya yakın kaynaklardan aldığımız bilgiler ışığında GeForce GTX 480'nin ülkemiz pazarına 600$'ın üzerinde bir fiyatlandırma ile girebileceğinden bahsetmiştik. Sabre PC'nin listediği fiyatlara göre XFX ve PNY firmaları tarafından sunulacak GeForce GTX 480 modelleri, 679.99$ seviyesinden tüketicilerle buluşabilir. Öte yandan yine XFX'in GeForce GTX 470 modelini de listeleyen site, fiyat olarak 500$'ı işaret ediyor.
Sabre PC'nin listelediği fiyatlar için buraya tıklayabilirsiniz.
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hakaten hazır değildik böyle bir şeye ki ona sormuş nvidia "hazır msınız" diye:)
5970 700$
5870 400$
gtx295 580$
gf480 5870den biraz iyi ise 450-500$ olmalı mantıken ama gtx 295inde üstüne konumlandırmışlar.
bununla pc toplasan iyi bi işlemci lazım iyi power vs. vs. valla 4000 liradan aşşa çıkmaz. oyun oynamak için ps3 alanlar çok haklı bence bide fare ekleselerde ps3 lere real time stratejide oynansa pc dede oyunu bitirseler batar gider bu kazıkcılar. valla gına geldi ya
Güvenirlik konusunda artık FX-57'de SabrePC kadar güvenilir gözümde... 6 milyonuncu falan yani... 10 postu olan adam çıksa "GTX480 şöyle" dese daha güvenilir gözümde...
Bunu haber diye koydunuz ya... Günlerdir, tonla sitede, tonla yerde Fermi'nin teknik bilgileriyle ilgili açıklama/spekülasyon yapılıyor... Charli bile attı tuttu... Çoğu saygın sitenin "haber editörleri"nin yorumlarını gördük... Bide bizimkini gördük...
Demekki ATI nakit yapıyor "bağışları"
Sayın FX57, taraflı ve üstün kaliteli habercilik anlayışınız için teşekkürler (mi?)
Buzdolabında saklayınız.
sımdı ne lakası var bunun?
nvıdıa 860gt lrı x1900xt lerden %10 daha ıyı gıbı baslıklar acıldıgında nedense kımse tarafından aykırı yorum gelmemıstı.
sankı nvıdıa kendı malımız ve onu yermek en buyuk aslı gorevımız.forumda marka fanatıklıgı yapanları gordukce gulesım gelıyor.
yasasın f/p
HD4890 Alıp 1GHz e çekmek yedek fikri belirdi aklımda.
Vallaha geriye para bile kalır.