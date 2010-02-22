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GeForce GTX 480, 680$ seviyesinden fiyat listelerinde

9 yıl
70,4b
1
237
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili olarak iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre, ATi Radeon HD 5870'den ortalama %5 daha hızlı olduğu iddia edilen GeForce GTX 480 modeli, 680$ seviyesinden listelerde görünmeye başladı. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde, Nvidia'ya yakın kaynaklardan aldığımız bilgiler ışığında GeForce GTX 480'nin ülkemiz pazarına 600$'ın üzerinde bir fiyatlandırma ile girebileceğinden bahsetmiştik. Sabre PC'nin listediği fiyatlara göre XFX ve PNY firmaları tarafından sunulacak GeForce GTX 480 modelleri, 679.99$ seviyesinden tüketicilerle buluşabilir. Öte yandan yine XFX'in GeForce GTX 470 modelini de listeleyen site, fiyat olarak 500$'ı işaret ediyor.

Sabre PC'nin listelediği fiyatlar için buraya tıklayabilirsiniz.


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mavizaman 9 yıl
Doğruysa beter olmuş.
hakaten hazır değildik böyle bir şeye ki ona sormuş nvidia "hazır msınız" diye:)
5970 700$
5870 400$
gtx295 580$
gf480 5870den biraz iyi ise 450-500$ olmalı mantıken ama gtx 295inde üstüne konumlandırmışlar.
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CoreXXX 9 yıl
bu fiyatlara kart yaparsınız sonra millet nie oyun konsolu alıyor diye hayıflanırsınız.alırım 450 dolara bir ofis pc. bide ps3 yada xbox . hem oyunumu oynarım hem nete girerim her işimi görrüm kafam rahat olur paramda cebimde kalır bu ne ya 1200 tl ye grafik kartımı olur.
bununla pc toplasan iyi bi işlemci lazım iyi power vs. vs. valla 4000 liradan aşşa çıkmaz. oyun oynamak için ps3 alanlar çok haklı bence bide fare ekleselerde ps3 lere real time stratejide oynansa pc dede oyunu bitirseler batar gider bu kazıkcılar. valla gına geldi ya
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Chembond 9 yıl
Sabrepc'yi indirmişler... Link patlamış yani, aynen haber gibi...

Güvenirlik konusunda artık FX-57'de SabrePC kadar güvenilir gözümde... 6 milyonuncu falan yani... 10 postu olan adam çıksa "GTX480 şöyle" dese daha güvenilir gözümde...

Bunu haber diye koydunuz ya... Günlerdir, tonla sitede, tonla yerde Fermi'nin teknik bilgileriyle ilgili açıklama/spekülasyon yapılıyor... Charli bile attı tuttu... Çoğu saygın sitenin "haber editörleri"nin yorumlarını gördük... Bide bizimkini gördük...

Demekki ATI nakit yapıyor "bağışları"


Sayın FX57, taraflı ve üstün kaliteli habercilik anlayışınız için teşekkürler (mi?)
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OtoburPirana 9 yıl
Satılık GTX480 sadece 399.99+kdv+ötv+öiv+stv

Buzdolabında saklayınız.
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MMX 166 9 yıl

canerpense

Sabrepc'yi indirmişler... Link patlamış yani, aynen haber gibi...

Güvenirlik konusunda artık FX-57'de SabrePC kadar güvenilir gözümde... 6 milyonuncu falan yani... 10 postu olan adam çıksa "GTX480 şöyle" dese daha güvenilir gözümde...

Bunu haber diye koydunuz ya... Günlerdir, tonla sitede, tonla yerde Fermi'nin teknik bilgileriyle ilgili açıklama/spekülasyon yapılıyor... Charli bile attı tuttu... Çoğu saygın sitenin "haber editörleri"nin yorumlarını gördük... Bide bizimkini gördük...

Demekki ATI nakit yapıyor "bağışları"


Sayın FX57, taraflı ve üstün kaliteli habercilik anlayışınız için teşekkürler (mi?)

sımdı ne lakası var bunun?
nvıdıa 860gt lrı x1900xt lerden %10 daha ıyı gıbı baslıklar acıldıgında nedense kımse tarafından aykırı yorum gelmemıstı.

sankı nvıdıa kendı malımız ve onu yermek en buyuk aslı gorevımız.forumda marka fanatıklıgı yapanları gordukce gulesım gelıyor.

yasasın f/p
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merhaba_2233 9 yıl
Bu nvidia soruyordu ya are you ready? diye eee hani bugün pazartesi ne ye hazır mısınız diye soruyordu. Hani kartlarla ilgili hiçbirşey açıklamamış. Amanııınn utanmış gariban açıklayamamış yazık yazık üzüldüm bak şimdi kartlar da çıkmış en iyisi nvidia fanatikleri kartları alsın bir test yapsında biz de öğrenelim
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laserion 9 yıl
Nvidia'nın yapacağı en ufak hata kendi zararına olacaktır fiyat konusunda daha yeni olduğu için pekte alınası bir fiyat ile sunulacağını düşünmüyorum bu yüzden de ATI kart alacaklara şimdiden hayırlı olsun.
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cengiz_vga 9 yıl
fiyatalr her zamanki gibi uçuş seviyesidne gelcek çünkü nede olsa yeni model yeni kart.ilk piyasa çıkışı hep pahalıdır zaten.ama kartın nedendir anlamam tek dvi ı var gtx480in.ve baya küçük yapılmış kart diğerlerine göre.bu yönden iyi olcak herhalde



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bethere4you 9 yıl
iste herkesin bittigi andir beyler gecmis olsun saolsun nvidia cehenneme cevirdin piyasayi bu fiyatla kimse alamaz ati de hd 5870 leri ucuracak yandik wallaha yaaa aglamak istiyom bu nedir yaaa :(
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showstopper41 9 yıl
HD5830/GTX460 hayalimin suya düştüğünün resmidir
. GTX470 500 bucks olursa fiyatlar hiç indirime girmez.

HD4890 Alıp 1GHz e çekmek yedek fikri belirdi aklımda.
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CoreXXX 9 yıl
amanin 680 dolara iyi bir pc düzülür yaw.bide ilanda kazancınız 20 dolar yazmışlar .20 dolar kazanç olmasa 700 olacakmış:D
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Elektroterm 9 yıl

CoreXXX

amanin 680 dolara iyi bir pc düzülür yaw.bide ilanda kazancınız 20 dolar yazmışlar .20 dolar kazanç olmasa 700 olacakmış:D


Vallaha geriye para bile kalır.
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ugu-R 9 yıl
ee hani 18.37 oldu saat açıklama nerede ? aren't we ready ? afterall...
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pckolik13 9 yıl
ati den indirim bekleyenler boşuna beklemiş anlaşılan...
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StreamRolleR 9 yıl
off gtx 470 e 500 dolar dio poff
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lvlono 9 yıl
GTX480 bekleyenler, bu fiyatlarla GTX470 düşünmeye başlayacaklar gibi geliyor bana nedense:)
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Black_Mamba24 9 yıl
gtx 470 de almaz ki millet 5870 e dogru yonelir boyle giderse fiyatlar.ama nvidia kendini bıçaklamaz bu kadar da...bu arada metro 2033 oyunu da hediye imiş gt480 in içinde arkadaslar...fiyata dahil yani:)
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