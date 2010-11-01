Nvidia yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni amiral gemisi GeForce GTX 580'i duyurmaya hazırlanıyor. Önde gelen donanım üreticilerinden aldığımız bilgilere göre GeForce GTX 580, 8 Kasım'da lanse edilecek. GeForce GTX 480 modelinin yerini alması ve AMD'nin Radeon HD 6900 serisine karşı konumlandırılması beklenen GeForce GTX 580'nin merak edilen tüm detaylarını 8 Kasım'da açıklamaya hazırlanan Nvidia'nın, eş zamanlı olarak kartları pazara sunup sunmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Nvidia cephesinde GeForce GTX 580 sessizliği devam ededursun, yeni modelin teknik özellikleri de şekillenmeye başladı. GeForce GTX 480'den farklı olarak 512 CUDA çekirdeğine ( paralel işlem birimine ) sahip olan yeni modelin, yine GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında, 775MHz GPU, 1544MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarına sahip olacağı belirtilen GeForce GTX 580, 384-Bit bellek veri yolu desteği ve 1536MB GDDR5 bellekle gelecek.
Bellek bant genişliğinin 192.4GB/saniye, doku doldurma performansının ise 49.4GTexel/saniye civarında olacağı belirtilen GeForce GTX 580'nin, paralel işlemci sayısı ve saat hızlarındaki artışa rağmen, GPU tasarımındaki güncellemeler (HPC odaklı özelliklerin çıkartıldığı yönündeki iddiaları buradaki haberimizde paylaşmıştık) sayesinde GeForce GTX 480'e kıyasla daha iyi performans/güç tüketimi ve performans-termal karakteristik dengesine sahip olacağı ifade edilyor. GeForce GTX 580'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da 499$ seviyesinden sunulabileceği yönünde bir takım iddialar da kulaktan kulağa dolaşmakta.
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Konsol teknolojisine çok ağır sözler etmişsin fakat grafik devrimleri her zaman konsollarla beraber olmuştur. Ps4 ve xbox? ün çıkışına yakın zamanlarda bilgisayardada güzel grafikli oyunlar gelecektir. Tabi bu da yeni konsola geliştirilen ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla ilgili bir durumdur. Senin burda suçlaman geken konsol üreticileri değil tam aksine korsan piyasasına dönmüş olan bilgisayar oyunu sektörüdür. Sen bilgisayara oyun yapan üreticeye gelir sağlamazsan senin için parmağını bile kıpırdatmaz. Durum bundan ibarettir. Herkez orjinal pc oyunu alsın ondan sonra firmalara biz daha güzel grafikli oyun istiyoruz desin. Üreticileri suçlamamak gerek. Adamlar bir hiç uğruna yıllarca programlara kasıp Hiçbirşey kazanmayıp günün sonunda muz yiyerek sağa sola bakma niyetinde değiller. Herkes orjinal oyun alsın, herkesin söyleyecek lafı olsun ;)
milleti tetris vari oyunlarla oyalayan mario'ya kaç kaplumbağaya tut diyen nintendo wii..
exclusive çıkarırım diz üstü çakılırım diyen ps3
ben microsoft hebele hübele diyen xbox 360
bu 10 sene geriden gelen gelişmiş tost makinaları en azından grafiksel anlamda oyun dünyasının geleceğini en kötü etkileyen unsurlardır..
GTX580 ----> HD6970
HD6950 ----> GTX480
Ortasınıf kartların fiyatları şuan gayet güzel. Artık üst seviyede de durumun iyileşmesi gerekiyor. Ayrıca sıkıntılı yapısı gereği çift gpu'lu kartlar yerine tek gpu'lu kartlar çok daha iyi olacaktır. Yanlış anlaşılmasın; HD5970'e karşı GTX480'i savunmuyorum, yalnızca MS sorunu, ortak çalışma oranı gibi sıkıntıları çekmek yerine HD6970 ve GTX580 gibi kartlar çok daha alınası olur.
Yaşasın rekabet.