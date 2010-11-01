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GeForce GTX 580 8 Kasım'da lanse edilecek

8 yıl
16,5b
1
66
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni amiral gemisi GeForce GTX 580'i duyurmaya hazırlanıyor. Önde gelen donanım üreticilerinden aldığımız bilgilere göre GeForce GTX 580, 8 Kasım'da lanse edilecek. GeForce GTX 480 modelinin yerini alması ve AMD'nin Radeon HD 6900 serisine karşı konumlandırılması beklenen GeForce GTX 580'nin merak edilen tüm detaylarını 8 Kasım'da açıklamaya hazırlanan Nvidia'nın, eş zamanlı olarak kartları pazara sunup sunmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Nvidia cephesinde GeForce GTX 580 sessizliği devam ededursun, yeni modelin teknik özellikleri de şekillenmeye başladı. GeForce GTX 480'den farklı olarak 512 CUDA çekirdeğine ( paralel işlem birimine ) sahip olan yeni modelin, yine GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında, 775MHz GPU, 1544MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarına sahip olacağı belirtilen GeForce GTX 580, 384-Bit bellek veri yolu desteği ve 1536MB GDDR5 bellekle gelecek.

Bellek bant genişliğinin 192.4GB/saniye, doku doldurma performansının ise 49.4GTexel/saniye civarında olacağı belirtilen GeForce GTX 580'nin, paralel işlemci sayısı ve saat hızlarındaki artışa rağmen, GPU tasarımındaki güncellemeler (HPC odaklı özelliklerin çıkartıldığı yönündeki iddiaları buradaki haberimizde paylaşmıştık) sayesinde GeForce GTX 480'e kıyasla daha iyi performans/güç tüketimi ve performans-termal karakteristik dengesine sahip olacağı ifade edilyor. GeForce GTX 580'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da 499$ seviyesinden sunulabileceği yönünde bir takım iddialar da kulaktan kulağa dolaşmakta.


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vamp 8 yıl
@ SLaYeR KiNG
Konsol teknolojisine çok ağır sözler etmişsin fakat grafik devrimleri her zaman konsollarla beraber olmuştur. Ps4 ve xbox? ün çıkışına yakın zamanlarda bilgisayardada güzel grafikli oyunlar gelecektir. Tabi bu da yeni konsola geliştirilen ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla ilgili bir durumdur. Senin burda suçlaman geken konsol üreticileri değil tam aksine korsan piyasasına dönmüş olan bilgisayar oyunu sektörüdür. Sen bilgisayara oyun yapan üreticeye gelir sağlamazsan senin için parmağını bile kıpırdatmaz. Durum bundan ibarettir. Herkez orjinal pc oyunu alsın ondan sonra firmalara biz daha güzel grafikli oyun istiyoruz desin. Üreticileri suçlamamak gerek. Adamlar bir hiç uğruna yıllarca programlara kasıp Hiçbirşey kazanmayıp günün sonunda muz yiyerek sağa sola bakma niyetinde değiller. Herkes orjinal oyun alsın, herkesin söyleyecek lafı olsun ;)
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TiesTorN 8 yıl
Konsollar grafik devrimi falan yaratmıyorlar, en azından ps3 ve x360 yaratmadı... Zamanında PC'ler ne grafik veriyorsa onlar da aynı grafiği verdi, e şimdi de 5 sene geride kaldılar doğal olarak.
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SLaYeR KiNG 8 yıl
oyun dünyasını grafiksel anlamda kısırlaştıran salgın KONSOL SALGINLIĞI DEĞİLDE NEDİR?

milleti tetris vari oyunlarla oyalayan mario'ya kaç kaplumbağaya tut diyen nintendo wii..
exclusive çıkarırım diz üstü çakılırım diyen ps3
ben microsoft hebele hübele diyen xbox 360

bu 10 sene geriden gelen gelişmiş tost makinaları en azından grafiksel anlamda oyun dünyasının geleceğini en kötü etkileyen unsurlardır..

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Rey Leon 8 yıl
amd 6970 daha hızlı olucak bencede
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oyuncular 8 yıl
HD6970 performansı zaten belli. Bakın crossfire modundaki HD6870 lere anlayacaksınız. Yani sitelerdeki 6870CF yerine 6970 yazın aklınızdan ve alın size HD6970 performans ölçüleri, üstelik microstuttering olmadan...
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demircibu 8 yıl
bekliyorum istanbula gelen ilk partiden rezervasyon yapılmıştır şifre Neo is back
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vidoko 8 yıl
nvidia amd yi geçemese bile fiyat performans olarak çıkartırsa üst seviyede satababilir..
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DH Misafiri 8 yıl
Aslan parçalarımmm koçsunuz koç çıkmamış kartlar birbirini geçiyor tablolar yayınlanıyor. daha 1 ay önceye akdar haberinizin bile olmadığı gtx580 i isminden bile bi haber olduğunuz 6970 le kapıştırıp 6970 galip ilan ettiniz daha ne denebilir ki?
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DH Misafiri 8 yıl
Amd kartlar donanim acisindan fazlasiyla mukemmel fakat Nvidianinda physx ini unutmamak lazim.
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M@U 8 yıl
Üst seviyede işlerin rekabetin kızışmasını istiyoruz.


GTX580 ----> HD6970

HD6950 ----> GTX480

Ortasınıf kartların fiyatları şuan gayet güzel. Artık üst seviyede de durumun iyileşmesi gerekiyor. Ayrıca sıkıntılı yapısı gereği çift gpu'lu kartlar yerine tek gpu'lu kartlar çok daha iyi olacaktır. Yanlış anlaşılmasın; HD5970'e karşı GTX480'i savunmuyorum, yalnızca MS sorunu, ortak çalışma oranı gibi sıkıntıları çekmek yerine HD6970 ve GTX580 gibi kartlar çok daha alınası olur.

Yaşasın rekabet.
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spaydix 8 yıl
grafik çok sahte hd5870 fix 1 de gtx 480 le sözde 580 dalgalı şekilde uçmuşlar yalan grafik
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heatblast 8 yıl
annihilatör'ün verdiği resime bakarak gtx580'in gtx480'e göre fazla performans artışı yok buna bakarak hd6970 gtx580'i geçecektir
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M@U 8 yıl
Bu Nvidia'nın reklam politikaları mükemmel yahu. Rakibinin en güçlü olacağı dönemde bir şekilde bu güze darbe vurabiliyor. Bu konuda taktir ediyorum kendilerini, ancal iş icrata gelince kendilerinden nefret etmeye başlıyorum...
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StreamRolleR 8 yıl
Ben hala 480 lerin backplatelerini alamadım
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