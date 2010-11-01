Nvidia yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni amiral gemisi GeForce GTX 580'i duyurmaya hazırlanıyor. Önde gelen donanım üreticilerinden aldığımız bilgilere göre GeForce GTX 580, 8 Kasım'da lanse edilecek. GeForce GTX 480 modelinin yerini alması ve AMD'nin Radeon HD 6900 serisine karşı konumlandırılması beklenen GeForce GTX 580'nin merak edilen tüm detaylarını 8 Kasım'da açıklamaya hazırlanan Nvidia'nın, eş zamanlı olarak kartları pazara sunup sunmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Nvidia cephesinde GeForce GTX 580 sessizliği devam ededursun, yeni modelin teknik özellikleri de şekillenmeye başladı. GeForce GTX 480'den farklı olarak 512 CUDA çekirdeğine ( paralel işlem birimine ) sahip olan yeni modelin, yine GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında, 775MHz GPU, 1544MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarına sahip olacağı belirtilen GeForce GTX 580, 384-Bit bellek veri yolu desteği ve 1536MB GDDR5 bellekle gelecek.

Bellek bant genişliğinin 192.4GB/saniye, doku doldurma performansının ise 49.4GTexel/saniye civarında olacağı belirtilen GeForce GTX 580'nin, paralel işlemci sayısı ve saat hızlarındaki artışa rağmen, GPU tasarımındaki güncellemeler (HPC odaklı özelliklerin çıkartıldığı yönündeki iddiaları buradaki haberimizde paylaşmıştık) sayesinde GeForce GTX 480'e kıyasla daha iyi performans/güç tüketimi ve performans-termal karakteristik dengesine sahip olacağı ifade edilyor. GeForce GTX 580'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da 499$ seviyesinden sunulabileceği yönünde bir takım iddialar da kulaktan kulağa dolaşmakta.