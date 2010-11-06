GeForce GTX 580 için karşılaştırmalı test sonuçları yayınlandı

Resmi lansmanına artık sayılı günler kalan GeForce GTX 580 için yeni test sonuçları gelmeye devam ediyor. Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki yeni temsilcisi için Radeon HD 5870 ve 6870 ile birlikte bu kartların Crossfire X kurulumlarını da içeren test sonuçları güç tüketimi ve gürültü seviyesine ilişkin veriler de sunuyor.
GF110 GPU'sunu kullanan GeForce GTX 580, 512 paralel işlem birimi, 384-Bit bellek veri yolu desteği ve 1,5GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Referans tasarımlı model için grafik işlemci çalışma frekansı 772MHz, bellek hızı ise 4008MHz olarak belirlenen ekran kartı, artan hızları yanında gözden geçirilen pek çok detayı ile GTX 480'den ayrılıyor.
Yayınlanan sonuçlara göre, AMD'nin Radeon HD 5870 ve 6870 modelleriyle kıyaslandığında GeForce GTX 580 oyununa göre 2.5 kata kadar hızlı olmayı başarıyor. Benzer şekilde GeForce GTX 580'nin SLI kurulumu için de Radeon HD 5870'in Crossfire kurulumuna kıyasla tercih edilecek oyun ya da uygulamasına göre 2.5 kata kadar daha iyi sonuç verebildiği öne sürülüyor.
Açıklanan sonuçlar arasında en dikkat çekici olanı GeForce GTX 480 ve GTX 580'nin karşılaştırıldığı performans/watt değerlendirmesi. Artan saat hızları ve 512x paralel işlem birimine rağmen GTX 480'den daha az güç tüketeceği iddia edilen GTX 580'nin, GTX 480'e göre %40'a kadar daha iyi performans/watt değerleri sunduğu belirtiliyor.
Nvidia, GeForce GTX 580 modeline 8-9 Kasım (bulunduğunuz bölgedeki saat farkına bağlı olarak) tarihlerinde lanse etmeye hazırlanıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
benim bunları alacak bütcem var ama bu markalardan hangisini önerirsiniz hangi marka daha iyi ?
yada XFX çıkana kadar bekleyip . XFX mi almalıyım ?
yada ATI HD6990/HD6970 Çıkana kadar beklemelimiyim ?
hepsini alamayız ya :D
LÜTFEN YANITLAYIN BEKLIYORUM..
Selam kardeşim.
Birincisi bence önce 6970 çıkana kadar beklemelisin. İkincisi eğer AMD kart alacaksan ya MSI özel model veya Asus DirectCu model alırsan bence daha iyi olur.
nVidia kart alacaksan da yine MSI Cyclone, Asus DirectCU, Zotac AMP!, EVGA gibi markalardan yazdığım sıralamada alabilrsin...
kafanızı sısırdıysem maruz gorun
Yahu adamı TDK görse gördüğü yerde tepesine binecek. Sen de güme gitme.
lutfen yazdıgıma gulmeyın bılen arkadaslardan fıkırlerını beklıyorum.
kafanızı sısırdıysem maruz gorun
Test sonuçlarının tümü yanlış ama sen, HD5850+9600 GT ile full fizik ve 48-60fps, öylemi? Allah bilir tüm ayarlar full dx11 modunda 1920x1080 çözülürlük iledir? Eğer öyle ise sen bu sistemi zaten asla değiştirme Birde aynı mesajı 2 kere atmassan çok iyi olur ;)
kafanızı sısırdıysem maruz gorun
1000$
Yavaaşşşşşşş..
yoksa performans bazında %40 artış sağlanırken düşürülmüş güç tüketimi mi? Neticede GTX 480'e göre kıyaslama yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Bi yerde 500 euro gördüm gözüm kamaştı.
5870 e 2,5 kat fark atmış vay vay vay
5870 le zaten gtx580 karşılaştırmak doğru olmaz onun rakibi gtx480,6970 i bekleyip göreceğiz hangisi daha iyi