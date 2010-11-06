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GeForce GTX 580 için karşılaştırmalı test sonuçları yayınlandı

8 yıl
13,2b
1
162
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 580 için karşılaştırmalı test sonuçları yayınlandı
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Resmi lansmanına artık sayılı günler kalan GeForce GTX 580 için yeni test sonuçları gelmeye devam ediyor. Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki yeni temsilcisi için Radeon HD 5870 ve 6870 ile birlikte bu kartların Crossfire X kurulumlarını da içeren test sonuçları güç tüketimi ve gürültü seviyesine ilişkin veriler de sunuyor.

GF110 GPU'sunu kullanan GeForce GTX 580, 512 paralel işlem birimi, 384-Bit bellek veri yolu desteği ve 1,5GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Referans tasarımlı model için grafik işlemci çalışma frekansı 772MHz, bellek hızı ise 4008MHz olarak belirlenen ekran kartı, artan hızları yanında gözden geçirilen pek çok detayı ile GTX 480'den ayrılıyor.

Yayınlanan sonuçlara göre, AMD'nin Radeon HD 5870 ve 6870 modelleriyle kıyaslandığında GeForce GTX 580 oyununa göre 2.5 kata kadar hızlı olmayı başarıyor. Benzer şekilde GeForce GTX 580'nin SLI kurulumu için de Radeon HD 5870'in Crossfire kurulumuna kıyasla tercih edilecek oyun ya da uygulamasına göre 2.5 kata kadar daha iyi sonuç verebildiği öne sürülüyor.

Açıklanan sonuçlar arasında en dikkat çekici olanı GeForce GTX 480 ve GTX 580'nin karşılaştırıldığı performans/watt değerlendirmesi. Artan saat hızları ve 512x paralel işlem birimine rağmen GTX 480'den daha az güç tüketeceği iddia edilen GTX 580'nin, GTX 480'e göre %40'a kadar daha iyi performans/watt değerleri sunduğu belirtiliyor.

Nvidia, GeForce GTX 580 modeline 8-9 Kasım (bulunduğunuz bölgedeki saat farkına bağlı olarak) tarihlerinde lanse etmeye hazırlanıyor.

GeForce GTX 580 için karşılaştırmalı test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 580 için karşılaştırmalı test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 580 için karşılaştırmalı test sonuçları yayınlandı
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 580 için karşılaştırmalı test sonuçları yayınlandı
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DH Misafiri 8 yıl
merhabalar
benim bunları alacak bütcem var ama bu markalardan hangisini önerirsiniz hangi marka daha iyi ?
yada XFX çıkana kadar bekleyip . XFX mi almalıyım ?
yada ATI HD6990/HD6970 Çıkana kadar beklemelimiyim ?
hepsini alamayız ya :D
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OverClocK1ng 8 yıl
DH Misafiri
merhabalar
benim bunları alacak bütcem var ama bu markalardan hangisini önerirsiniz hangi marka daha iyi ?
yada XFX çıkana kadar bekleyip . XFX mi almalıyım ?
yada ATI HD6990/HD6970 Çıkana kadar beklemelimiyim ?
hepsini alamayız ya :D
LÜTFEN YANITLAYIN BEKLIYORUM..

Selam kardeşim.

Birincisi bence önce 6970 çıkana kadar beklemelisin. İkincisi eğer AMD kart alacaksan ya MSI özel model veya Asus DirectCu model alırsan bence daha iyi olur.

nVidia kart alacaksan da yine MSI Cyclone, Asus DirectCU, Zotac AMP!, EVGA gibi markalardan yazdığım sıralamada alabilrsin...
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DH Misafiri 8 yıl
test sonucları tamamen yanlıs ben suna 5850 kulanıyorum ful grafı phsx destegıyle bılrkıkte (destegı almak ıcın ek olarak gt9600 extra takılı) 48-60 fps arası oynuyorum sımdı ben bu ekran kartı alınca 250 fps mı oynıcam cok merak edıyorum ben verdıgım 640 lıraya acırken arkadaslar benı yanlıs anlamayın ama 1 bın tl den bahsedıyoruz kı o fıyatada zannetmıyorum olıcagını tek kelıme yazık bu paralara 2 adet ps3 fıyatına ekrankartı satılıyor alınmasına sıddetle karsıyım 300 lıra ıle 500 lıra satılan ekran kartları ıla yok 10 katı daha ıyı yok 15 katı ıyı tamamen sacmalık bu arada altını cızerek belırtıyım x2 olarak 5850 kulandım onuc olarak arkadastan alıp bızzat test ettım gırafıclerı cok agır oyunlarda (metro 2033.agof conan onlıne. okadar oyun gordum conan gıbı agır bı grefık ıcren oyun gormeıdm henuz aldıgım performans 40 fpsden (oyun en cok ekrankartına yuklendıgı anlar) 48 gıbı bı fps aldım sımdı ben bu sonuclaramı ınanıyım bızzat testt etıım we kendım gordum 8 fps ıcın 600 lıra warmek mantıklımı weya gtx480 almak ustuna basa basa soluyorum bu paraları hak etmıyor bu kartlar lutfen arkadaslar 2 kurus yardımdan cekınırken boylesıne hastalıklara kapılmayalım.
kafanızı sısırdıysem maruz gorun
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OverClocK1ng 8 yıl
DH Misafiri
test sonucları tamamen yanlıs ben suna 5850 kulanıyorum ful grafı phsx destegıyle bılrkıkte (destegı almak ıcın ek olarak gt9600 extra takılı) 48-60 fps arası oynuyorum sımdı ben bu ekran kartı alınca 250 fps mı oynıcam cok merak edıyorum ben verdıgım 640 lıraya acırken arkadaslar benı yanlıs anlamayın ama 1 bın tl den bahsedıyoruz kı o fıyatada zannetmıyorum olıcagını tek kelıme yazık bu paralara 2 adet ps3 fıyatına ekrankartı satılıyor alınmasına sıddetle karsıyım 300 lıra ıle 500 lıra satılan ekran kartları ıla yok 10 katı daha ıyı yok 15 katı ıyı tamamen sacmalık bu arada altını cızerek belırtıyım x2 olarak 5850 kulandım onuc olarak arkadastan alıp bızzat test ettım gırafıclerı cok agır oyunlarda (metro 2033.agof conan onlıne. okadar oyun gordum conan gıbı agır bı grefık ıcren oyun gormeıdm henuz aldıgım performans 40 fpsden (oyun en cok ekrankartına yuklendıgı anlar) 48 gıbı bı fps aldım sımdı ben bu sonuclaramı ınanıyım bızzat testt etıım we kendım gordum 8 fps ıcın 600 lıra warmek mantıklımı weya gtx480 almak ustuna basa basa soluyorum bu paraları hak etmıyor bu kartlar lutfen arkadaslar 2 kurus yardımdan cekınırken boylesıne hastalıklara kapılmayalım.
kafanızı sısırdıysem maruz gorun

Yahu adamı TDK görse gördüğü yerde tepesine binecek. Sen de güme gitme.

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4yashiro 8 yıl
bıde benı bır konuda aydınlatırsa sewınırım bu sonuclar alınan puanlara gıremı werılıyor yoksa fps ye goremı suan metro 2033 47-600 fps gıbı oynuyorum yukarıda oyunu yazmayı unutmusum ben bu artı alınca 47*2.5=117.5 fps mı alcam.
lutfen yazdıgıma gulmeyın bılen arkadaslardan fıkırlerını beklıyorum.
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4yashiro 8 yıl
test sonucları tamamen yanlıs ben suna 5850 kulanıyorum ful grafı phsx destegıyle bılrkıkte (destegı almak ıcın ek olarak gt9600 extra takılı) 48-60 fps arası oynuyorum sımdı ben bu ekran kartı alınca 250 fps mı oynıcam cok merak edıyorum ben verdıgım 640 lıraya acırken arkadaslar benı yanlıs anlamayın ama 1 bın tl den bahsedıyoruz kı o fıyatada zannetmıyorum olıcagını tek kelıme yazık bu paralara 2 adet ps3 fıyatına ekrankartı satılıyor alınmasına sıddetle karsıyım 300 lıra ıle 500 lıra satılan ekran kartları ıla yok 10 katı daha ıyı yok 15 katı ıyı tamamen sacmalık bu arada altını cızerek belırtıyım x2 olarak 5850 kulandım onuc olarak arkadastan alıp bızzat test ettım gırafıclerı cok agır oyunlarda (metro 2033.agof conan onlıne. okadar oyun gordum conan gıbı agır bı grefık ıcren oyun gormeıdm henuz aldıgım performans 40 fpsden (oyun en cok ekrankartına yuklendıgı anlar) 48 gıbı bı fps aldım sımdı ben bu sonuclaramı ınanıyım bızzat testt etıım we kendım gordum 8 fps ıcın 600 lıra warmek mantıklımı weya gtx480 almak ustuna basa basa soluyorum bu paraları hak etmıyor bu kartlar lutfen arkadaslar 2 kurus yardımdan cekınırken boylesıne hastalıklara kapılmayalım.
kafanızı sısırdıysem maruz gorun
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CESAJANS 8 yıl

4yashiro

test sonucları tamamen yanlıs ben suna 5850 kulanıyorum ful grafı phsx destegıyle bılrkıkte (destegı almak ıcın ek olarak gt9600 extra takılı) 48-60 fps arası oynuyorum sımdı ben bu ekran kartı alınca 250 fps mı oynıcam cok merak edıyorum ben verdıgım 640 lıraya acırken arkadaslar benı yanlıs anlamayın ama 1 bın tl den bahsedıyoruz kı o fıyatada zannetmıyorum olıcagını tek kelıme yazık bu paralara 2 adet ps3 fıyatına ekrankartı satılıyor alınmasına sıddetle karsıyım 300 lıra ıle 500 lıra satılan ekran kartları ıla yok 10 katı daha ıyı yok 15 katı ıyı tamamen sacmalık bu arada altını cızerek belırtıyım x2 olarak 5850 kulandım onuc olarak arkadastan alıp bızzat test ettım gırafıclerı cok agır oyunlarda (metro 2033.agof conan onlıne. okadar oyun gordum conan gıbı agır bı grefık ıcren oyun gormeıdm henuz aldıgım performans 40 fpsden (oyun en cok ekrankartına yuklendıgı anlar) 48 gıbı bı fps aldım sımdı ben bu sonuclaramı ınanıyım bızzat testt etıım we kendım gordum 8 fps ıcın 600 lıra warmek mantıklımı weya gtx480 almak ustuna basa basa soluyorum bu paraları hak etmıyor bu kartlar lutfen arkadaslar 2 kurus yardımdan cekınırken boylesıne hastalıklara kapılmayalım.
kafanızı sısırdıysem maruz gorun


Test sonuçlarının tümü yanlış ama sen, HD5850+9600 GT ile full fizik ve 48-60fps, öylemi? Allah bilir tüm ayarlar full dx11 modunda 1920x1080 çözülürlük iledir? Eğer öyle ise sen bu sistemi zaten asla değiştirme
Birde aynı mesajı 2 kere atmassan çok iyi olur ;)
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4yashiro 8 yıl
test sonucları tamamen yanlıs ben suna 5850 kulanıyorum ful grafı phsx destegıyle bılrkıkte (destegı almak ıcın ek olarak gt9600 extra takılı) 48-60 fps arası oynuyorum sımdı ben bu ekran kartı alınca 250 fps mı oynıcam cok merak edıyorum ben verdıgım 640 lıraya acırken arkadaslar benı yanlıs anlamayın ama 1 bın tl den bahsedıyoruz kı o fıyatada zannetmıyorum olıcagını tek kelıme yazık bu paralara 2 adet ps3 fıyatına ekrankartı satılıyor alınmasına sıddetle karsıyım 300 lıra ıle 500 lıra satılan ekran kartları ıla yok 10 katı daha ıyı yok 15 katı ıyı tamamen sacmalık bu arada altını cızerek belırtıyım x2 olarak 5850 kulandım onuc olarak arkadastan alıp bızzat test ettım gırafıclerı cok agır oyunlarda (metro 2033.agof conan onlıne. okadar oyun gordum conan gıbı agır bı grefık ıcren oyun gormeıdm henuz aldıgım performans 40 fpsden (oyun en cok ekrankartına yuklendıgı anlar) 48 gıbı bı fps aldım sımdı ben bu sonuclaramı ınanıyım bızzat testt etıım we kendım gordum 8 fps ıcın 600 lıra warmek mantıklımı weya gtx480 almak ustuna basa basa soluyorum bu paraları hak etmıyor bu kartlar lutfen arkadaslar 2 kurus yardımdan cekınırken boylesıne hastalıklara kapılmayalım.
kafanızı sısırdıysem maruz gorun
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MxFxOx 8 yıl
gtx 580 rahat 1500 tl bulur. 5970 ilk çıktığında 1500-2000tl idi.buda onun ayarında olduğuna göre ben 1000$ bulur diyorum.bu kart başka :D
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OverClocK1ng 8 yıl
MxFxOx
gtx 580 rahat 1500 tl bulur. 5970 ilk çıktığında 1500-2000tl idi.buda onun ayarında olduğuna göre ben 1000$ bulur diyorum.bu kart başka :D

1000$

Yavaaşşşşşşş..
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bordoomavii 8 yıl
bi ekran kartına bin lira veren varmıki acaba çok merak ediyorum.
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setek01 8 yıl
Neticede GTX 480'e göre kıyaslama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tekrar okuduğumda dikatimi çekti performans/Watt %40 kısmına takıldım. Hangisinde daha fazla gelişme olacak %10 performans %30 tüketim mi % %20 %20 mi
yoksa performans bazında %40 artış sağlanırken düşürülmüş güç tüketimi mi? Neticede GTX 480'e göre kıyaslama yapılması gerektiğini düşünüyorum.
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H.E.B Sup 8 yıl
Fiyatlar dışarda çok yüksek umarım ülkemizdede aşırı olmaz ama 1000-1100-1200 lira arası gelmesi muhtemel beyler.Durum buyken 6970 de 850-900 den aşağı gelme olasılığı yok.

Bi yerde 500 euro gördüm gözüm kamaştı.
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
bu test sonuclarına ınanmak ıcın salak olmak lazım.teste sankı 5870 degilde 3870 felan kullanılmıs galıba
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ayzer 8 yıl
bir adım öne geçti gibi nvidia
5870 e 2,5 kat fark atmış vay vay vay
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emrebo 8 yıl

ayzer

bir adım öne geçti gibi nvidia
5870 e 2,5 kat fark atmış vay vay vay


5870 le zaten gtx580 karşılaştırmak doğru olmaz onun rakibi gtx480,6970 i bekleyip göreceğiz hangisi daha iyi
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