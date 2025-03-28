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    GeForce RTX 5090 mobilden ilk sonuçlar paylaşıldı: RTX 4090 sınırında

    GeForce RTX 5090 mobil için bağımsız incelemeler paylaşılmaya başladı. Peki dizüstüler için geliştirilen GPU, selefi 4090'a karşı neler sunuyor? İşte detaylar...
    GeForce RTX 5090 mobilden ilk sonuçlar paylaşıldı: 4090 sınırında Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Blackwell mimarisinin amiral gemisi ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, mimarinin mobil çözümlerini de sunmaya başladı. Şimdi bunlar arasından RTX 5090 mobil için ilk bağımsız incelemeler paylaşıldı. Peki dizüstüler için geliştirilen en güçlü GPU neler sunuyor? İşte detaylar...

    GeForce RTX 5090 mobilden ilk sonuçlar paylaşıldı

    Kaçıranlar için RTX 5090 mobil ekran kartı 24 GB GDDR7 bellekle birlikte geliyor ve 1824 AI TOPS AI performansı sunacak. Teknik açıdan bu kartta 10.496 CUDA çekirdeği ve 256-bit bellek veri yolu bulunuyor ve maksimum 150W TGP'ye sahip olacak. Kıyaslamak adına, geçtiğimiz yıl tanıtılan RTX 4090 mobil GPU'nun 16 GB bellek ve 9.727 CUDA çekirdeğine sahip olduğunu söyleyelim.

    GeForce RTX 5090 mobilden ilk sonuçlar paylaşıldı: 4090 sınırında Tam Boyutta Gör
    Performans testlerine gelirsek, RTX 5090’un bulunduğu Razer Blade 16 (2025), 75.1 puan alarak RTX 4090’lı rakiplerinden bir miktar geride kalıyor. Örneğin, RTX 4090 içeren SCHENKER XMG Neo 16 modeli 99.8 puan alırken, Lenovo Legion 9 16IRX9 RTX 4090 modeli 88 puan seviyesinde yer alıyor.

    Ayrıca Cyberpunk 2077 testlerinde ise Razer Blade 16 (2025) modeli, 4K çözünürlük ve yüksek ayarlarda 59.21 FPS ortalama ve 51.78 FPS 1% Low skoruyla iyi bir performans sergiliyor. Ancak RTX 4090 içeren diğer sistemlerle karşılaştırıldığında farkın çok büyük olmadığını söyleyelim. 

    RTX 50 serisinin en dikkat çekici yanlarından biri, ilk kez piyasaya çıktığında AMD işlemcilerle eşleşmesi oldu. Şu ana kadar RTX 50 serisinde RTX 5090, 5080, 5070 Ti ve 5070 modelleri resmileştirilmiş durumda. Daha düşük seviyedeki RTX 5060 ve 5050 modellerinin de yakında duyurulması bekleniyor.

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    TheJudgé 1 gün önce

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