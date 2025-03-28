GeForce RTX 5090 mobilden ilk sonuçlar paylaşıldı: RTX 4090 sınırında

GeForce RTX 5090 mobilden ilk sonuçlar paylaşıldı
Kaçıranlar için RTX 5090 mobil ekran kartı 24 GB GDDR7 bellekle birlikte geliyor ve 1824 AI TOPS AI performansı sunacak. Teknik açıdan bu kartta 10.496 CUDA çekirdeği ve 256-bit bellek veri yolu bulunuyor ve maksimum 150W TGP'ye sahip olacak. Kıyaslamak adına, geçtiğimiz yıl tanıtılan RTX 4090 mobil GPU'nun 16 GB bellek ve 9.727 CUDA çekirdeğine sahip olduğunu söyleyelim.
Ayrıca Cyberpunk 2077 testlerinde ise Razer Blade 16 (2025) modeli, 4K çözünürlük ve yüksek ayarlarda 59.21 FPS ortalama ve 51.78 FPS 1% Low skoruyla iyi bir performans sergiliyor. Ancak RTX 4090 içeren diğer sistemlerle karşılaştırıldığında farkın çok büyük olmadığını söyleyelim.
RTX 50 serisinin en dikkat çekici yanlarından biri, ilk kez piyasaya çıktığında AMD işlemcilerle eşleşmesi oldu. Şu ana kadar RTX 50 serisinde RTX 5090, 5080, 5070 Ti ve 5070 modelleri resmileştirilmiş durumda. Daha düşük seviyedeki RTX 5060 ve 5050 modellerinin de yakında duyurulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo