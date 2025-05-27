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    Redmi Book 14 Ryzen 2025 tanıtıldı: 20 saate kadar pil ömrü!

    Xiaomi, Ryzen 7000 serisi işlemcili yeni Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025 modelini Çin'de tanıttı. İşte hafif yapısı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken modelin özellikleri ve fiyatı.

    Redmi Book 14 Ryzen 2025 tanıtıldı: 20 saate kadar pil ömrü! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 2025 model dizüstü bilgisayar serisini genişletmeye devam ediyor. Ocak ayında Intel işlemcili Redmi Book 14 (2025) ve Refreshed Edition modellerini tanıtan şirket, şimdi de AMD tabanlı Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025 modelini duyurdu. 

    Redmi Book 14 özellikleri

    Redmi Book 14 Ryzen Edition, 1,35 kg ağırlığında ve 15,9 mm kalınlığında metal alaşımlı bir gövdeye sahip. CNC metal menteşe yapısı ve kompakt tasarımıyla mobil kullanıcıları hedefleyen cihaz, 14 inç büyüklüğünde 1920x1200 çözünürlükte bir ekran taşıyor. 60 Hz yenileme hızı sunan ekran, %100 sRGB renk gamını destekliyor.

    Donanım tarafında cihaz, iki farklı AMD işlemci seçeneğiyle geliyor: 6 çekirdekli Ryzen 5 7535H ve 8 çekirdekli Ryzen 7 7735H. Ryzen 7 modeli 4.75 GHz’e kadar çıkabilen frekansıyla performans odaklı kullanıcıları hedefliyor. Her iki modelde de 16 GB LPDDR5 RAM (6400 MT/s) ve 512 GB SSD yer alıyor. Ayrıca bir adet boş M.2 yuvası ile depolama genişletmesi yapılabiliyor.

    Xiaomi, Redmi Book 14 Ryzen 2025 özelinde çift fan ve 8 mm kalınlığında iki adet ısı borusu bulunan sistem tercih etmiş. Gücünü 56 Wh kapasiteli bataryadan alan dizüstü, kutudan çıkan 68W USB-C adaptör ile şarj edilebiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında çift USB-C 3.2 Gen 2, bir USB-A 3.2 Gen 1, bir USB-A 2.0, HDMI 2.1 (TMDS) portu ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Son olarak Redmi Book 14 Ryzen Edition, Windows 11 Home (Çince sürüm) işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. Cihaz aynı zamanda çift antenli Wi-Fi 6 desteğiyle geliyor.

    Redmi Book 14 fiyatı

    Fiyatlara gelirsek, Ryzen 5 işlemcili model Çin’de 3.299 yuan (yaklaşık 458 dolar) fiyatla satışa sunulurken, kampanyalı fiyat 2.479 yuan’a (yaklaşık 344 dolar) kadar düşüyor. Ryzen 7 model ise 3.699 yuan (yaklaşık 513 dolar), indirimli olarak ise 2.959 yuan (yaklaşık 411 dolar) fiyat etiketiyle JD.com’da listelenmiş durumda.

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