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    GeForce RTX 5060 Ti çıkış tarihi doğrulandı: Neler bekliyoruz?

    Oyuncuların merakla beklediği GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti modelleri netleşmeye başladı. Son olarak RTX 5060 Ti'ın çıkış tarihi ortaya çıktı. İşte detaylar...   
    GeForce RTX 5060 Ti çıkış tarihi doğrulandı: Neler bekliyoruz? Tam Boyutta Gör
    GeForce RTX 5060 serisinin ertelenmesine rağmen, kart hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son sızıntılara göre, RTX 5060 Ti modelinin piyasaya çıkış tarihi netleşmiş durumda. Daha önce Nisan ortası olarak belirtilen lansman tarihi, güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre 16 Nisan olarak kesinleşti.

    Nvidia'nın ekran kartlarıyla ilgili yol haritasına dair önemli sızıntılar paylaşan VideoCardz ve wxnod gibi kaynaklara göre, RTX 5060 Ti modelleri 16 Nisan saat 21:00'de (TSİ) piyasaya sürülecek. Üstelik kartın 16GB ve 8GB GDDR7 bellek seçenekleriyle sunulacağı doğrulandı. Öte yandan, RTX 5060’ın ise Mayıs ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    GeForce RTX 5060 Ti beklenen özellikler

    RTX 5060 Ti, NVIDIA’nın yeni nesil GB206-300 GPU’sunu temel alıyor. 4.608 CUDA çekirdeğine sahip olan ekran kartı, 28 Gbps hızında çalışan 16GB ve 8GB GDDR7 bellek seçenekleri sunuyor. 128-bit bellek veri yolu sayesinde 448 GB/sn bellek bant genişliği sağlanıyor. Bu değer, önceki nesle kıyasla %55 oranında daha yüksek bant genişliği anlamına geliyor.

    Saat hızları açısından, RTX 5060 Ti’nin taban frekansı 2407 MHz, boost frekansı ise 2572 MHz olarak belirlenmiş. Bu değerler, RTX 4060 Ti’ye kıyasla tabanda 97 MHz, boost tarafında ise 37 MHz daha yüksek. Güç tüketimi ise 180W TDP seviyesinde olacak ve bazı özel modellerde 8 pinli güç konnektörü yer alacak.

    RTX 5060 Ti ve RTX 5060’ın fiyatlandırma detayları henüz netleşmiş değil. Ancak, 16 Nisan'daki lansmanın ardından daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

    Lansman Takvimi

    • RTX 5060 Ti 8GB-16GB: 16 Nisan 2025
    • RTX 5060: Mayıs ortası 2025
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    hiçbir işim rast gitmiyor büyü mü var vestel tv kablosuz erişim devre dışı yanları al üstü kalsın sabah hava kaçta aydinlaniyor reçetesiz konsantrasyon ilacı

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