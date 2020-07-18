Gelecekteki Apple Pencil'lar gerçek dünyadaki renkleri dijital ortama aktarma yeteneğine sahip olabilirler

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iPad'ler standart tablet bilgisayarlardan çok daha güçlü donanımlara sahip olmaları, rahatça taşınabilmeleri, ProMotion ekranlarını çok daha işlevsel hale getiren Apple Pencil'lara sahip olmaları ve grafik tasarım odaklı bilgisayarlardan daha ucuz olmaları sayesinde son yıllarda dijital sanatla ilgilenen pek çok sanatçının vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.

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Önümüzdeki yıllarda sanatçıların iPad'lere ve iPad'leri defter konforunda kullanabilmeyi sağlayan vazgeçilmez aksesuarları Apple Pencil'lara olan ilgilerini çok daha fazla arttıracak bir patent bugün Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Markalar Ofisi tarafından yayınlandı.

Yayınlanan patent "Renk Örnekleme Kalemine Sahip Bilgisayar Sistemi" adını taşıyor ve Apple'a ait bir ekran kalemi tasarımını ortaya koyuyor. Bu cihazın mevcut Apple Pencil'lar ile arasındaki en önemli fark çok sayıda fotodedektör içeriyor olması. Bu fotodedektörlerin ne işe yaradıklarına gelecek olursak, bu dedektörler kalemin ucuna konumlanmış flaştan da yardım alarak dış dünyadaki renkleri tanıyıp dijital ortama aktarabiliyorlar.

Her renk tonu dijital ortamda belirli kodlar verilerek depo edilir. Bu şekilde kodlanan renklerin sayısı da hayli fazla olduğundan dolayı dijital sanatlarla uğraşan insanların ihtiyaç duydukları renk tonlarının kodlarını bulabilmeleri oldukça zahmetli bir iş. Eğer bu tasarım başarılı şekilde hayata geçerse kullanıcılar istedikleri tonları kalemlerini o tonlardaki nesnelerin üzerine tutarak rahatlıkla elde edebilecekler. Örneğin çizmek istedikleri bir ağacın renk tonlarına bir ağaçtan gerçek zamanlı olarak ulaşabilecekler.

Bu ekran kalemi tasarımının çizim uygulamalarındaki renk seçicilerin gerçek dünyada kullanılabilen versiyonları da diyebiliriz.

Bu tasarım henüz patent aşamasında olduğu için ticari bir ürün olarak karşımıza çıkıp çıkmayacağından kesin olarak emin değiliz.

https://wccftech.com/future-apple-pencil-might-add-sensors-to-detect-sample-colors-from-real-world/

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