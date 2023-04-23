Sahibinden başkası kullanamayacak: Yeni akıllı tabanca biyometrik tarama ile geliyor

Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi
Bu teknoloji bir bilimkurgu ya da casus filminden fırlamış gibi görünebilir. Ancak, silah işlevselliğini güvence altına almak için biyometri ve benzeri kullanıcı tanımlama mekanizmalarının kullanılması yeni bir şey değil. 2010'ların ortalarında tanıtılan Armatix iP1, silahın yalnızca sisteme eşlik eden RFID saatini takan kullanıcılar için çalışmasına izin veren RFID tabanlı bir güvenlik mekanizması kullanıyordu. Üretici bunu mevcut en güvenli ateşli silah sistemlerinden biri olarak tanıtmıştı.
Ne yazık ki, bilgisayar korsanları iP1'in güvenliğini kırarak sistemin piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra güvensiz olduğunu kanıtladı. O zamandan beri birkaç başka şirket ABD pazarına güvenli, işlevsel bir akıllı silah sistemi getirme yarışına girdi, ancak Biofire bu alanda başarıyı yakalayan ilk firma oldu. Biofire’a göre silah üzerindeki biyometri sistemi kullanıcıyı birkaç milisaniyede tanıyabiliyor. Bu da hız ve güvenilirliği artırıyor. Biofire, halihazırda geliştirdiği silahın satışına başlamış durumda. Firmanın resmi web sitesine göre oldukça pahalı olan Smart Gun Founder's Edition modeli şimdiden tükenmiş vaziyette.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)