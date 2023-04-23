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    Sahibinden başkası kullanamayacak: Yeni akıllı tabanca biyometrik tarama ile geliyor

    Güvenlik ve teknoloji firması Biofire, geliştirdiği yeni akıllı tabanca konseptiyle önemli bir güvenlik açığını gideriyor. Biofire Smart Gun, güvenlik mekanizması olarak biyometri kullanıyor.
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    Geliştirilen yeni akıllı tabanca biyometrik tarama ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Güvenlik teknolojilerine odaklanan bir şirket, biyometrik tabanlı silah güvenliğini ele alan Biofire Smart Gun'ı piyasaya sürdü. Silah, kullanıcıları tanımlamak için önceden programlanmış biyometrik verileri kullanıyor ve yalnızca sahibi tarafından tanımlanan kişilerin silahı kullanabilmesini sağlıyor. Ürün, çocukların, suçluların ya da diğer istenmeyen kullanıcıların karıştığı trajik senaryoları veya kazara silahın ateşlenmesinin önüne geçilmesini hedefliyor.

    Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi

    Geliştirilen yeni akıllı tabanca biyometrik tarama ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Colorado merkezli güvenlik ve teknoloji firması Biofire, Smart Gun'ın her zaman "kilitli" durumda olduğunu ve yetkili kullanıcılar için normal bir 9mm Luger ile aynı şekilde çalışırken, tanımlanmış bir kullanıcının elinden çıktığında yetkisiz kullanımı önlediğini iddia ediyor. Silahı kullanmak için önceden programlanmış biyometrik veriler ile bir kullanıcı listesi oluşturuluyor. Sonrasında silahın Guardian Biyometrik Motoru, entegre parmak izi ve 3 boyutlu yüz tanıma kullanarak silahı eline alan kişiyi doğruluyor. Firmaya göre Guardian Biyometrik Motoru beş kullanıcıya kadar biyometrik veriyi tanımlayabiliyor.

    Bu teknoloji bir bilimkurgu ya da casus filminden fırlamış gibi görünebilir. Ancak, silah işlevselliğini güvence altına almak için biyometri ve benzeri kullanıcı tanımlama mekanizmalarının kullanılması yeni bir şey değil. 2010'ların ortalarında tanıtılan Armatix iP1, silahın yalnızca sisteme eşlik eden RFID saatini takan kullanıcılar için çalışmasına izin veren RFID tabanlı bir güvenlik mekanizması kullanıyordu. Üretici bunu mevcut en güvenli ateşli silah sistemlerinden biri olarak tanıtmıştı.

    Ne yazık ki, bilgisayar korsanları iP1'in güvenliğini kırarak sistemin piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra güvensiz olduğunu kanıtladı. O zamandan beri birkaç başka şirket ABD pazarına güvenli, işlevsel bir akıllı silah sistemi getirme yarışına girdi, ancak Biofire bu alanda başarıyı yakalayan ilk firma oldu. Biofire’a göre silah üzerindeki biyometri sistemi kullanıcıyı birkaç milisaniyede tanıyabiliyor. Bu da hız ve güvenilirliği artırıyor. Biofire, halihazırda geliştirdiği silahın satışına başlamış durumda. Firmanın resmi web sitesine göre oldukça pahalı olan Smart Gun Founder's Edition modeli şimdiden tükenmiş vaziyette.

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    Z
    zDest_ 1 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 1 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 3 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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