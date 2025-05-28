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    Türkiye, ABD’nin en büyük silah ihracatçısı konumunda!

    Samsun Yurt Savunma bünyesinde faaliyet gösteren Canik tabancalar ABD'ye damgasını vurdu. ABD'li müşteriler Canik'e büyük ilgi gösteriyor. Türkiye, ABD'nin en büyük silah ihracatçısı konumunda!

    Türkiye, ABD’nin en büyük silah ihracatçısı konumunda! Tam Boyutta Gör
    Covid-19’la birlikte ABD’de artan enflasyon ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle bazı ABD’li tabanca üreticileri üretimi durdurdu. Bu süreçte ABD’deki silah talebi yurt dışından karşılanmaya başladı. Türk silah üreticisi Canik’in 9mm tabancalardaki rekabetçi fiyatları, Canik’i ABD’nin en çok satan yabancı silahı konumuna yükseltti. ABD'de federal yasalara göre tabanca satışı serbest. California, New York, Illinois gibi bazı eyaletler dşında tabancalar kolay bir şekilde satın alınabiliyor.

    ABD'nin En büyük Silah İhracatçısı Türkiye

    Türkiye, ABD’nin en büyük silah ihracatçısı konumunda! Tam Boyutta Gör
    Foreign Policy'nin haberine göre, 2021’den beri ABD’nin en büyük silah ihracatçısı Türkiye oldu. 2023 yılında Türkiye’den 1 milyon 234 bin 303 silah ithal edildi. Türkiye’yi sırasıyla Avusturya, Brezilya, Almanya ve İtalya takip etti.

    Canik tabancalar neden ABD'de popüler?

    Foreign Policy, Türkiye’nin birinci olma nedenleri hakkında detaylı araştırma yaptı. Samsun Yurt Savunma şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Canik, düşük kaliteli silahlarla aynı fiyata yüksek kaliteli silahlar geliştiriyor. Recoil Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Iain Harrison, Türk üreticilerin düşük fiyatlarına rağmen kalite açısından Avrupalı rakipleriyle aynı kalitede olduğunu belirtiyor.

    Samsun Yurt Savunma yılda 460 bin adet 9 mm tabanca üretim kapasitesine sahip. SYS, bu üretim sayısıyla Alman tabanca devi Sig Sauer’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Canik tabancalar Sig Sauer tabancalardan yarı fiyata satılıyor. Ayrıca Samsun Yurt Savunma, ABD Florida'da kurduğu silah fabrikasında üretim yapıyor. Canik METE MC9 PRIME modeli Florida'da üretiliyor.

    Türkiye, ABD’nin en büyük silah ihracatçısı konumunda! Tam Boyutta Gör
    ABD’de silah satışları 2020 yılında zirveyi görmüştü. Satışlar son yıllarda düşüşe geçti ancak Canik, pandemi dönemine kıyasla büyümesini sürdürüyor. Canik’in rakiplerinin satışları büyük ölçüde daraldı.

    Foreign Policy, daha önce ABD’de ucuz silahların ABD’li üreticilere kıyasla daha iyi performans gösterdiği durumlar yaşandığını ancak bu kadar genç bir firmanın bu kadar düşük üretim maliyetlerine sahip bir ülkenin bu kadar iyi performansı ilk kez gösterdiğine vurgu yapıyor. Ayrıca ABD’de Trump’ın açıkladığı gümrük tarifelerinin silah fiyatlarını genel olarak artırması beklenirken Türk silah üreticilerinin bu fiyat artışlarından daha az etkilenebileceği belirtiliyor.

    ABD'nin en büyük ithalatçısı Century Arms'ın en çok satan markası Canik

    Samsun Yurt Savunma, 2012 yılında Las Vegas’ta düzenlenen Shot Show fuarında ABD’nin en büyük silah ithalatçısı Century Arms ile iş birliği anlaşmasına vardı. Century Arms, ABD pazarındaki taleplere göre Samsun Yurt Savunma’ya bilgilendirmelerde bulundu ve ABD pazarına yönelik Canik tabanca modelleri geliştirildi. Kısa sürede Canik tabancaları Century Arms’ın en çok satan tabancaları oldu. Birden fazla endüstri ödülü kazandı. ABD’de Canik’in hayran grupları ve özel forumları oluştu. Silah fuarlarında kalabalık kitleler tarafından ilgi gördü.

    Century Arms'ın pazarlama ve iş geliştirme başkan yardımcısı Adam Ruonala Foreign Policy’e verdiği demeçte, “Bence bu simbiyotik ilişkinin çok güzel bir örneği,” dedi. Simbiyotik ilişki, iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşaması anlamına geliyor.

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