REİS sınıfı üçüncü denizaltı TCG MURATREİS denize indirildi

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yerli ve milli yeni denizaltıları için hayata geçirilen Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin üçüncü denizaltısı olan TCG MURATREİS denize indirildi. Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “İnşasına devam edilen 6 Reis sınıfı denizaltının üçüncüsü olan MURATREİS, İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yılında denize indirildi." ifadesine yer verildi.

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Bugün denize indirilen ve test aşamasına geçilen TCG MURATREİS’in 2026 yılında envantere girmesi hedefleniyor. TCG MURATREİS yeni nesil harp teknolojileriyle Türkiye’ye Mavi Vatan’da güç katacak.

TCG MURATREİS (S-330), Türkiye'nin "Reis Sınıfı" (Type 214TN) denizaltı projelerinden biridir ve yeni nesil havadan bağımsız tahrik sistemine (AIP) sahip modern bir denizaltıdır. AIP sistemi, dizel denizaltılara göre çok daha sessiz ve uzun süreli dalış imkânı sağlar. Yakıt hücreleri ile çalışan AIP, denizaltının haftalarca su altında kalmasına olanak tanır. Bu da denizaltının tespit edilmeden görev yapmasını sağlar. TCG MURATREİS, suyun altında uzun süre kalabilmesiyle öne çıkacak.

Tam Boyutta Gör Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk gemisi olan TCG PİRİREİS, 2024 yılında hizmete girdi. TCG HIZIRREİS’in son testleri yapılıyor ve bu yıl içerisinde envantere girmesi planlanıyor. TCG MURATREİS ise 2026 yılında envantere katılacak.

TCG MURATREİS’in en kritik bölümü yerli

Modern denizaltıların en kritik parçasılarından biri olan Section-50 bölümü, denizaltının ana saldırı silahlarını barındıran ve aynı zamanda birçok gelişmiş sensörün bulunduğu ön bölümüdür. TCG MURATREİS’in Section-50 bölümü STM yükleniciliğinde Gürdesan tarafından üretildi. TCG MURATREİS, yerli Section-50’nin kullanıldığı ilk denizaltı oldu.

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TCG MURATREİS özellikleri

Yaklaşık 68 metre uzunluğa ve 2.000 ton dalmış deplasmana sahip olan MURATREİS, 8 adet 533 mm torpido kovanı ile donatılacak. Bu kovanlardan ROKETSAN Akya torpidosu, Harpoon füzeleri ve ileride entegrasyonu planlanan Atmaca ve Gezgin füzeleri ateşlenebilecek. AP sistemiyle yaklaşık 20 güne kadar şnorkelsiz görev yapabilecek olan MURATREİS, maksimum 400+ metre test derinliği ve 20+ knot sualtı hızı ile modern denizaltı savaşının gereklerini karşılayacak kapasitede inşa ediliyor.

Sınıf : Reis Sınıfı (Type 214TN)

: Reis Sınıfı (Type 214TN) Tipi : Havadan Bağımsız Tahrikli (AIP) Dizel-Elektrik Denizaltı

: Havadan Bağımsız Tahrikli (AIP) Dizel-Elektrik Denizaltı Uzunluk : Yaklaşık 68,35 metre

: Yaklaşık 68,35 metre Genişlik : 6,3 metre

: 6,3 metre Su Üstü Deplasmanı : ~1.850 ton

: ~1.850 ton Dalışta Deplasman : ~2.050 ton

: ~2.050 ton Hız : Su altında > 20 knot

: Su altında > 20 knot Menzil : 12.000 km (yaklaşık 6.500 deniz mili)

: 12.000 km (yaklaşık 6.500 deniz mili) Mürettebat : 27 kişi (gerekirse daha fazla taşıyabilir)

: 27 kişi (gerekirse daha fazla taşıyabilir) Dalış Derinliği : > 400 metre

: > 400 metre Tahrik Sistemi: Dizel + Havadan Bağımsız Tahrik (AIP) – Yakıt hücreli

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