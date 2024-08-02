Geliştirilmiş köpek robot Unitree Go2: Artık tekerlekleri var

Tam Boyutta Gör Robotik sektörünün lider firması Unitree, yeni robot köpeği modelini tanıttı. Dört ayaklı önceki modellerden farklı olarak düz arazide daha fazla hız sunan tekerleklerle donatıldı.

Yeni modelin fiyatının 2800 dolar civarında olması bekleniyor

Yeni model, dört ayaklı robotların çevikliğini tekerlekli araçların hızı ve verimliliğiyle birleştiriyor. Gelişmiş sensörlerle donatılan robot çevresinde kendisini otonom olarak yönlendirebiliyor. Yüksek kapasiteli pil (15.000 mAh) yaklaşık dört saatlik kullanım süresini garanti ediyor.

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Hızlı şarj işlevi arıza süresini azaltmanıza olanak tanıyor. Son olarak sekiz çekirdekli bir işlemciye ve Wi-Fi, 4G ve Bluetooth kablosuz bağlantı özelliklerine sahip. Robot, dört ayaklı moddan tekerlekli moda kolayca geçiş yapabiliyor böylece farklı arazi türlerine de uyum sağlayabilir.

Ayrıca 3 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Motorlu tekerleklere monte edilen 18 cm çaplı lastiklerin varlığıyla akıcı hareket garanti ediliyor. Tekerlekli robot köpek yaklaşık 18 kg ağırlığında. Hava karardıktan sonraki görevler için ön aydınlatma özelliğide mevcut.

Unitree henüz yeni modelin fiyatı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ancak referans olması açısından dört ayaklı versiyonu yaklaşık 1.700 dolara satışa çıkmıştı. Yeni modelin fiyatının da 2800 dolar civarında olması bekleniyor.

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