Geliştirilmiş köpek robot Unitree Go2: Artık tekerlekleri var

Yeni modelin fiyatının 2800 dolar civarında olması bekleniyor
Yeni model, dört ayaklı robotların çevikliğini tekerlekli araçların hızı ve verimliliğiyle birleştiriyor. Gelişmiş sensörlerle donatılan robot çevresinde kendisini otonom olarak yönlendirebiliyor. Yüksek kapasiteli pil (15.000 mAh) yaklaşık dört saatlik kullanım süresini garanti ediyor.
Hızlı şarj işlevi arıza süresini azaltmanıza olanak tanıyor. Son olarak sekiz çekirdekli bir işlemciye ve Wi-Fi, 4G ve Bluetooth kablosuz bağlantı özelliklerine sahip. Robot, dört ayaklı moddan tekerlekli moda kolayca geçiş yapabiliyor böylece farklı arazi türlerine de uyum sağlayabilir.
Ayrıca 3 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Motorlu tekerleklere monte edilen 18 cm çaplı lastiklerin varlığıyla akıcı hareket garanti ediliyor. Tekerlekli robot köpek yaklaşık 18 kg ağırlığında. Hava karardıktan sonraki görevler için ön aydınlatma özelliğide mevcut.
Unitree henüz yeni modelin fiyatı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ancak referans olması açısından dört ayaklı versiyonu yaklaşık 1.700 dolara satışa çıkmıştı. Yeni modelin fiyatının da 2800 dolar civarında olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.