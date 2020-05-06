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    Gen mutasyonu ile farelerde obezite gelişimi önlendi

    Bütün gruplar 6 hafta boyunca yağ içeriği yüksek diyetle beslendi. Gen aktivitesi bozulan ve nanopartikül verilen grubun kontrol grubuna göre %45 oranda daha fazla kalori harcadığı tespit edildi.
    1 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Gen mutasyonu ile farelerde obezite gelişimi önlendi
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    Obezite 21. yüzyılda oldukça büyük oranda artış göstermekle birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde logaritmik artış gösteriyor. Washington University School of Medicine in St. Louis kurumundan bir grup araştırmacı obezite üzerinde çeşitli araştırmalar yapmakla birlikte oldukça önemli bir buluşa da imza attı.

    Araştırma ekibi makrofaj olarak adlandırılan ve immün sistemin temel hücrelerini oluşturan hücrelerde spesifik gen aktivitesini engelledi ve bu durum sonucunda yağ ağırlıklı beslenen farelerde obezitenin engellendiği tespit edildi.

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    Makrofajlar ve ASXL2 geni

    Gen mutasyonu ile farelerde obezite gelişimi önlendi
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    Araştırmacılar fareleri 2 gruba ayırdı ve ilk gruptaki fare makrofajlarında bulunan ve ASXL2 olarak adlandırılan geni bloke etti. 2. gruptaki farelere ise bahsi geçen gen aktivitesini bozan nanopartiküller enjekte edildi. Ayrıca bahsi geçen gruplara ek olarak normal gen aktivitesine sahip kontrol grubu oluşturuldu.

    Bütün gruplar 6 hafta boyunca yağ içeriği oldukça yüksek diyetle beslendi. Araştırma sonucunda gen aktivitesi bozulan ve nanopartikül verilen grubun kontrol grubuna göre %45 oranda daha fazla kalori harcadığı tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "EKG özellikli kolye geliştirildi"

    Yeni araştırma insanlara uygulanabilir ve insanlar için çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilebilirse obezite için yeni tedavi yollarının kapılarını aralayabilir.

    Yeni araştırma The Journal of Clinical Investigation dergisinde yayımlandı.



    Kaynakça https://medicine.wustl.edu/news/obesity-prevented-in-mice-treated-with-gene-disabling-nanoparticles/ https://www.jci.org/articles/view/128687 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    niyazieser 1 hf. yeni yorumcu
    ilacı ye vur yemeklerin dibine o zaman desene
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    monacomen 1 hf.
    Böyle bir şey dünyanın sonunu getirebilir. Özellikle gelişmiş ve zengin ülke insanlarının tek derdi çok yiyerek fit kalmak. Şimdi sabahtan akşama kadar yiyebilir kalorileri de yaktıkları için akşamdan sabaha tekrar yiyebilirler. Dünyanın gıda stoğu buna yetişemeyeceği için yakında taş ve tuğla da yenebilecek bir genetik evrim geçiririz tam olur.
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    Ac1DBuRN (Taner Ünlen) 1 hf.
    ohh ilacını içer içer kalorinin dibine vururlar artık
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