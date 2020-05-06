Gen mutasyonu ile farelerde obezite gelişimi önlendi

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Obezite 21. yüzyılda oldukça büyük oranda artış göstermekle birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde logaritmik artış gösteriyor. Washington University School of Medicine in St. Louis kurumundan bir grup araştırmacı obezite üzerinde çeşitli araştırmalar yapmakla birlikte oldukça önemli bir buluşa da imza attı.

Araştırma ekibi makrofaj olarak adlandırılan ve immün sistemin temel hücrelerini oluşturan hücrelerde spesifik gen aktivitesini engelledi ve bu durum sonucunda yağ ağırlıklı beslenen farelerde obezitenin engellendiği tespit edildi.

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Makrofajlar ve ASXL2 geni

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Araştırmacılar fareleri 2 gruba ayırdı ve ilk gruptaki fare makrofajlarında bulunan ve ASXL2 olarak adlandırılan geni bloke etti. 2. gruptaki farelere ise bahsi geçen gen aktivitesini bozan nanopartiküller enjekte edildi. Ayrıca bahsi geçen gruplara ek olarak normal gen aktivitesine sahip kontrol grubu oluşturuldu.

Bütün gruplar 6 hafta boyunca yağ içeriği oldukça yüksek diyetle beslendi. Araştırma sonucunda gen aktivitesi bozulan ve nanopartikül verilen grubun kontrol grubuna göre %45 oranda daha fazla kalori harcadığı tespit edildi.

Ayrıca Bkz. "EKG özellikli kolye geliştirildi"

Yeni araştırma insanlara uygulanabilir ve insanlar için çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilebilirse obezite için yeni tedavi yollarının kapılarını aralayabilir.

Yeni araştırma The Journal of Clinical Investigation dergisinde yayımlandı.

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