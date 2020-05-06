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    EKG özellikli kolye geliştirildi

    Yeni kolye 145 hasta üzerinde test edildi ve yapılan testler ''altın standart'' olarak kullanılan EKG ölçümleriyle karşılaştırıldı. Geliştirilen kolyenin oldukça büyük oranda başarı sağladı gözlendi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    EKG özellikli kolye geliştirildi
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    Atrial fibrilasyon olarak adlandırılan ve anormal kalp ritimlerinden birini oluşturan durum büyük ölçüde inmeler ve serebrovasküler olaylar için risk faktörü oluşturuyor. Atrial fibrilasyonunun akut dönemi genelde asemptomatik olarak seyrediyor ve bu sebeple atrial fibrilasyon tanısı gecikebiliyor.

    University of Eastern Finland kurumundan bir grup araştırmacı bu durumu tersine çevirmek amacıyla elektrokardiyogram ( EKG ) fonksiyonuna sahip kolye geliştirdi.

    Atrial fibrilasyon hastalarını her zaman giymesi için tasarlanan kolye akıllı telefon uygulaması ile 30 saniye içersinde kalbin elektriksel aktivitesini görüntüleyebiliyor.

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    EKG

    EKG özellikli kolye geliştirildi
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    EKG ölçümü için kullanıcının kolyeyi avuç içine alması ve daha sonra kalbine bastırması gerekiyor. Akıllı telefon uygulaması ile bilgiler bulut sürücüye aktarılıyor ve yapay zeka algoritması kullanılarak kişilerin kalp elektriksel aktivitesi analiz ediliyor.

    Ayrıca uygulama atrial fibrilasyon aritmisi tespit ederse hem hastayı hem de hastanın hekimine uyarı gönderiyor.

    Ayrıca Bkz. "İnflamasyonu baskılayan kanser ilacı keşfedildi"

    Yeni kolye 145 hasta üzerinde test edildi ve yapılan testler ''altın standart'' olarak kullanılan EKG ölçümleriyle karşılaştırıldı. Geliştirilen kolyenin oldukça büyük oranda başarı sağladı gözlemlendi.

    Yeni araştırma European Society of Cardiology dergisinde yayımlandı. EKG'nin mucidi, Nobel Fizoloji ve Tıp Ödülü sahibi Wilhem Einthoven'e saygıyla.



    https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Novel-necklace-detects-abnormal-heart-rhythm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    utkuköksal 1 hf. yeni yorumcu
    pahalı bile olsa alınır.
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    V4LKyR 1 hf.
    "W I L L E M"

    Einthoven
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    fofer (Mülayim SERT) 1 hf.
    Memeyi mi avuçlamış o =)
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    lterlemez 1 hf.
    Editör olarak, keşke kısaca Wilhem Einthoven'den de bahis etseymiş siniz.
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