Fiyatıyla dikkat çeken General Mobile GM 23 tanıtıldı: İşte tüm detaylar

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önemli akıllı telefon markalarından birisi olan General Mobile, yeni akıllı telefonu GM 23’ü piyasaya sürdü. Makul donanımı uygun fiyat ile birleştiren General Mobile GM 23, halihazırda ön siparişe açılmış durumda. General Mobile GM 23 teknik özellikleri ve fiyatı ise haberimizin devamında.

Karşınızda General Mobile GM 23

Tasarım olarak sade bir dizayn ile gelen General Mobile GM 23, kutusundan siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle birlikte çıkıyor. 6,52 inç büyüklüğünde HD+ IPS ekran ile gelen telefonda sekiz çekirdekli MediaTek Helio G37 yongası yer alıyor. Bu yonga 8GB RAM ve 128 GB artırılabilir depolama alanıyla destekleniyor. Telefonun kamera tarafındaysa 50 MP AI ana kamera yer alıyor. Ana sensör f/1.8 diyafram açıklığıyla gelirken yapay zeka ve Tetrapixel Teknolojisi desteği sayesinde düşü ışıkta daha net çekimler sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun arka tarafında yer alan makro kamera ile de detay çekimlerinin yapılması sağlanıyor. 90 Hz ekranında daha akıcı bir kullanım vadeden telefonun yan tarafında ise parmak izi sensörü bulunuyor. Diğer özellikler arasında Bluetooth 5.0, 3.5mm kulaklık ve mikrofon girişi bulunuyor. Son olarak GM 23’te 5000mAh batarya yer alıyor ve bu pil 15W şarj ile destekleniyor.

General Mobile GM 23 fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör General Mobile GM 23, bugün itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Kutusundan şarj aleti ve Android 12 işletim sistemi ile gelen GM 23 fiyatı ise 5.199 TL olarak belirlenmiş durumda. Fiyatı göz önüne alındığında GM 23, giriş seviyesi akıllı telefon arayanlar için seçenekler arasına girecek diyebiliriz.

General Mobile GM 23 özellikleri

Ekran : 6.52 inç HD+ 720x1600 IPS LCD, 90Hz

: 6.52 inç HD+ 720x1600 IPS LCD, 90Hz İşlemci : MediaTek Helio G37

: MediaTek Helio G37 RAM : 8GB RAM (4GB+4GB genişletilmiş ram)

: 8GB RAM (4GB+4GB genişletilmiş ram) Depolama : 128GB ve 256GB MicroSD kart desteği

: 128GB ve 256GB MicroSD kart desteği Arka kamera : 50MP f1.8 + 8MP f2.0 + Makro Kamera

: 50MP f1.8 + 8MP f2.0 + Makro Kamera Batarya : 5000 mAh 15W

: 5000 mAh 15W İşletim sistemi : Android 12

: Android 12 Boyutlar: 164.75x76.3x8.9mm ~204gr

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General Mobile GM 23 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri