Fiyatıyla dikkat çeken General Mobile GM 23 tanıtıldı: İşte tüm detaylar

- Karşınızda General Mobile GM 23
- General Mobile GM 23 fiyatı ne kadar?
- General Mobile GM 23 özellikleri
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Karşınızda General Mobile GM 23
Tasarım olarak sade bir dizayn ile gelen General Mobile GM 23, kutusundan siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle birlikte çıkıyor. 6,52 inç büyüklüğünde HD+ IPS ekran ile gelen telefonda sekiz çekirdekli MediaTek Helio G37 yongası yer alıyor. Bu yonga 8GB RAM ve 128 GB artırılabilir depolama alanıyla destekleniyor. Telefonun kamera tarafındaysa 50 MP AI ana kamera yer alıyor. Ana sensör f/1.8 diyafram açıklığıyla gelirken yapay zeka ve Tetrapixel Teknolojisi desteği sayesinde düşü ışıkta daha net çekimler sağlıyor.
General Mobile GM 23 fiyatı ne kadar?
General Mobile GM 23 özellikleri
- Ekran: 6.52 inç HD+ 720x1600 IPS LCD, 90Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G37
- RAM: 8GB RAM (4GB+4GB genişletilmiş ram)
- Depolama: 128GB ve 256GB MicroSD kart desteği
- Arka kamera: 50MP f1.8 + 8MP f2.0 + Makro Kamera
- Batarya: 5000 mAh 15W
- İşletim sistemi: Android 12
- Boyutlar: 164.75x76.3x8.9mm ~204gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)