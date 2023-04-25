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    Fiyatıyla dikkat çeken General Mobile GM 23 tanıtıldı: İşte tüm detaylar

    Yerli akıllı telefon üreticisi General Mobile, ürün gamını büyütmeye devam ediyor. Firma, çok kısa bir süre önce fiyatıyla dikkat çeken General Mobile GM 23 modelini resmen piyasaya sürdü.
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    General Mobile GM 23 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önemli akıllı telefon markalarından birisi olan General Mobile, yeni akıllı telefonu GM 23’ü piyasaya sürdü. Makul donanımı uygun fiyat ile birleştiren General Mobile GM 23, halihazırda ön siparişe açılmış durumda. General Mobile GM 23 teknik özellikleri ve fiyatı ise haberimizin devamında.

    Karşınızda General Mobile GM 23

    Tasarım olarak sade bir dizayn ile gelen General Mobile GM 23, kutusundan siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle birlikte çıkıyor. 6,52 inç büyüklüğünde HD+ IPS ekran ile gelen telefonda sekiz çekirdekli MediaTek Helio G37 yongası yer alıyor. Bu yonga 8GB RAM ve 128 GB artırılabilir depolama alanıyla destekleniyor. Telefonun kamera tarafındaysa 50 MP AI ana kamera yer alıyor. Ana sensör f/1.8 diyafram açıklığıyla gelirken yapay zeka ve Tetrapixel Teknolojisi desteği sayesinde düşü ışıkta daha net çekimler sağlıyor.

    General Mobile GM 23 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Telefonun arka tarafında yer alan makro kamera ile de detay çekimlerinin yapılması sağlanıyor. 90 Hz ekranında daha akıcı bir kullanım vadeden telefonun yan tarafında ise parmak izi sensörü bulunuyor. Diğer özellikler arasında Bluetooth 5.0, 3.5mm kulaklık ve mikrofon girişi bulunuyor. Son olarak GM 23’te 5000mAh batarya yer alıyor ve bu pil 15W şarj ile destekleniyor.

    General Mobile GM 23 fiyatı ne kadar?

    General Mobile GM 23 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    General Mobile GM 23, bugün itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Kutusundan şarj aleti ve Android 12 işletim sistemi ile gelen GM 23 fiyatı ise 5.199 TL olarak belirlenmiş durumda. Fiyatı göz önüne alındığında GM 23, giriş seviyesi akıllı telefon arayanlar için seçenekler arasına girecek diyebiliriz.

    General Mobile GM 23 özellikleri

    • Ekran: 6.52 inç HD+ 720x1600 IPS LCD, 90Hz
    • İşlemci: MediaTek Helio G37
    • RAM: 8GB RAM (4GB+4GB genişletilmiş ram)
    • Depolama: 128GB ve 256GB MicroSD kart desteği
    • Arka kamera: 50MP f1.8 + 8MP f2.0 + Makro Kamera
    • Batarya: 5000 mAh 15W
    • İşletim sistemi: Android 12
    • Boyutlar: 164.75x76.3x8.9mm ~204gr

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    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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