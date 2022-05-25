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    Genetiği değiştirilmiş domates, daha fazla D vitamini içeriyor

    Domatesleri D vitamini açısından daha zengin hale getirmek isteyen bilim insanları, CRISPR-Cas 9 gen düzenlemesini kullanarak bunu başardılar.                   
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    Genetiği değiştirilmiş domates, daha fazla D vitamini içeriyor

    John Innes Center bilim insanları, domatesleri D vitamini açısından çok daha zengin hale getirmek için genetiğini değiştirdiler. Ekip, CRISPR gen düzenlemesini kullanarak hem meyve hem de yapraklardaki provitamin D3'ü artırmayı başardılar.

    Genetiği değiştirilmiş domates

    Dünya çapında tahminen bir milyar insanın D vitamini eksikliğinden etkilendiği düşünülüyor. Araştırmacılar, insanların D vitaminine erişimini artırmak için domatesleri genetik olarak değiştirdiler. Domatesler, doğal olarak provitamin D3 veya 7-dehidrokolesterol (7-DHC) adı verilen D3 vitamininin yapı taşlarından birini içeriyor ancak bunlar çoğunlukla tüketilmeyen yaprak kısımlarında az miktarda bulunuyor.

    Ekip, daha önceki araştırmalardan faydalanarak domates meyvesinde provitamin D3'ün birikmesi adına Sl7-DR2 enzimini kapatmak için CRISPR-Cas 9 gen düzenlemesini kullandı. Enzimin kapatılması, 7-DHC miktarını genel olarak domateste artırılmasını sağladı.

    7-DHC'yi UVB ışığına maruz bıraktıktan sonra oluşan D3 vitaminli bir domatesin, iki orta boy yumurta veya 28 g ton balığı ile eşdeğer D vitamini seviyeleri içerdiği gözlemlendi. Araştırmacılar, güneşte kurutma sırasında UVB'ye uzun süre maruz kalmasının olgun meyvelerdeki D vitaminini daha da artıracağını belirtiyor.

    Çalışmanın yazarlarından Profesör Cathie Martin: "Gen düzenlemeyi kullanarak domatesleri provitamin D3 ile biyolojik olarak güçlendirebileceğinizi gösterdik, bu da domateslerin bitki bazlı, sürdürülebilir bir D3 vitamini kaynağı olarak geliştirilebileceği anlamına geliyor." ifadelerinde bulundu.

    Ekip, domatesin genetiğinin değiştirilmesinin domates bitkilerinin büyümesini, gelişmesini veya verimini etkilemediğini belirtti. Ayrıca, yeni domateslerin yapraklarının vegan dostu D3 vitamini takviyelerinin üretimi için de kullanılabilecek.

    Kaynakça https://newatlas.com/science/tomatoes-crispr-genetic-engineering-vitamin-d/ https://www.jic.ac.uk/press-release/gene-edited-tomatoes-could-be-a-new-source-of-vitamin-d/
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