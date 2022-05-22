Hubble sabiti değişti: Evrenin genişleme hızının en iyi ölçümü yapıldı

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Bilim insanları, yaklaşık 30 yıldır faaliyette olan Hubble Uzay Teleskobu'ndan elde edilen veriler üzerinde yaptıkları yeni bir analizle evrenin uzayda belirli bir noktadan farklı mesafelerde ne kadar hızlı genişlediğini tanımlayan Hubble sabitinin şimdiye kadarki en hassas ölçümünü elde ettiler.

James Webb çalışmayı daha da ileri taşıyacak

1920'lerde gökbilimciler Edwin Powell Hubble ve Georges Lemaitre tarafından yapılan ölçümlerle evrenin genişlemesiyle ilgili araştırmalar başlamış oldu. Hubble, zamanla galaksimizin dışındaki diğer gökadaların bizden uzaklaştığını ve bu uzaklaşma hızının zamanla arttığını söyledi.

Evrenin genişleme hızı üzerine yapılan NASA bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, 1990 yılında faaliyete giren Hubble Uzay Teleskobu sayesinde gözlemlenen hem Cepheidleri hem de Tip Ia süpernovaları içeren 42 gökada incelenerek evrenin genişleme hızının megaparsec (artı veya eksi 1) başına saniyede 73 kilometre olduğunu buldular.

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NASA, evrenin genişlemesini incelemek için yaklaşımları genişletecek. Hubble'dan daha uzak mesafeleri ve daha yüksek çözünürlükte inceleyebilecek James Webb Uzay Teleskobu'nun çalışmaları genişletmek için önemli faydalar sunabileceği belirtiliyor.

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