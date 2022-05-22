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    Hubble sabiti değişti: Evrenin genişleme hızının en iyi ölçümü yapıldı

    Hubble Uzay Teleskobu tarafından sağlanan gözlemlerle evrenin genişleme hızını belirten Hubble sabitinin şimdiye kadarki en doğru ölçümü gerçekleştirildi.       
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    Hubble sabiti değişti
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    Bilim insanları, yaklaşık 30 yıldır faaliyette olan Hubble Uzay Teleskobu'ndan elde edilen veriler üzerinde yaptıkları yeni bir analizle evrenin uzayda belirli bir noktadan farklı mesafelerde ne kadar hızlı genişlediğini tanımlayan Hubble sabitinin şimdiye kadarki en hassas ölçümünü elde ettiler.

    James Webb çalışmayı daha da ileri taşıyacak

    1920'lerde gökbilimciler Edwin Powell Hubble ve Georges Lemaitre tarafından yapılan ölçümlerle evrenin genişlemesiyle ilgili araştırmalar başlamış oldu. Hubble, zamanla galaksimizin dışındaki diğer gökadaların bizden uzaklaştığını ve bu uzaklaşma hızının zamanla arttığını söyledi.

    Evrenin genişleme hızı üzerine yapılan NASA bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, 1990 yılında faaliyete giren Hubble Uzay Teleskobu sayesinde gözlemlenen hem Cepheidleri hem de Tip Ia süpernovaları içeren 42 gökada incelenerek evrenin genişleme hızının megaparsec (artı veya eksi 1) başına saniyede 73 kilometre olduğunu buldular.

    NASA, evrenin genişlemesini incelemek için yaklaşımları genişletecek. Hubble'dan daha uzak mesafeleri ve daha yüksek çözünürlükte inceleyebilecek  James Webb Uzay Teleskobu'nun çalışmaları genişletmek için önemli faydalar sunabileceği belirtiliyor.

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    TheEndBeqins 11 dakika önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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