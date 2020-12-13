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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Genetiği değiştirilmiş domatesler Parkinson tedavisi için umut olabilir

    Genetiği değiştirilmiş bitkiler grip aşısından çocuk felci aşılarına ve insana ait antiinflamatuar proteinlerin sentezine kadar oldukça geniş bir ölçekte kullanılmak üzere çalışıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Genetiği değiştirilmiş domatesler Parkinson tedavisi için umut olabilir
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    Gelişen teknoloji ilaç geliştirme çalışmalarını da hızlandırmakla birlikte ilaçların çeşitli yollardan eldesini de mümkün kılıyor. Şimdi ise bilim insanları Parkinson tedavisinde ilaç olan L-DOPA adlı molekülü üretmek için genetiği değiştirilmiş domateslerden yararlanmayı hedefliyor, böylece bahsi geçen molekül çok daha uygun maliyetle ve kolay üretilmekle birlikte bu üretim gelişmemiş ülkeler ile bölgeler ve uç koşullar için hayati öneme sahip olabilir.

    Söz edilen durum aslında yeni bir durumu teşkil etmiyor zira Avustralya’da bulunan tütün bitkileri grip aşısından çocuk felci aşılarına ve insana ait antiinflamatuar proteinlerin sentezine kadar oldukça geniş bir ölçekte kullanılmak üzere çalışılıyor ve bu çalışmaların laboratuvar ile klinik çalışmaları sürüyor.

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    John Innes Center

    Domateslerin hemen dünyanın her yerinde verimli bir biçimde yetiştirilebildiğini belirten The John Innes Center araştırmacıları Parkinson tedavisinde hayati öneme sahip L-Dopa’nın domateslerden elde edilmesine yönelik yaptıkları çalışmanın sonuçlarını Metabolic Engineering adlı dergide yayımladı.

    Ayrıca Bkz. "İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi BNT162b2 adlı Pfizer-Biontech aşısı olan 2 kişide alerjik reaksiyon geliştiğini duyurdu"

    Geliştirilecek prosedürler ve yöntemler sayesinde yaklaşık olarak 1 kg domatesten 150 mg L-DOPA elde edilebileceğini belirtilmekle birlikte molekülün doğal olarak üretilen formunun, kimyasal olarak sentezlenmiş L-DOPA'ya olumsuz yanıt veren bazı Parkinson hastalarında görülen olumsuz etkilerin azaltılabileceği düşünülüyor.

    Yeni araştırma Metabolic Engineering adlı dergide yayımlandı.


     



    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096717620301816 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Cennet hurmasından kabağa evrilecek gibi duruyor.
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    ankaland (mehmet yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    umarım doğrudur.. parkinson dünyada milyonlarca insanın hayatını mahvediyor.. hasta yakınım var, neler çektiğine yakından şahidim.. ne yazık ki beyin pili çok yetersiz.. ve elbette uzun bir bekleme listesi ardından sıra size gelirse bütçenizde varsa anca taktırabilirsiniz.. onunda ömrü 5 yıldır.. sürekli düzenleme gerektiriyor, arada bir tekliyor.. umalım da iddialar gerçek olsun..
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    parkinsonu tedavi etmek için yedirip sonra alnımızın ortasında üçüncü gözü çıkarmazlar umarım
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yan etkileri ne peki? Yine gelişmemiş ülkeler üzerinde uygulanan deneylerden biri olmasın sonradan.
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