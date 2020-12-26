Transplante dokuların perfüzyonunu ve oksijenizasyonunu monitörize edebilecek bandaj geliştirildi

Transplantasyon olarak adlandırılan ve çeşitli doku ile organ nakillerini ifade etmek için kullanılan durum, modern tıp sayesinde oldukça ilerlemesine rağmen transplante edilen dokununun veya organın post-operatif ( operasyon sonrası ) dönemde perfüzyonunun ( kanlanması ) ve oksijenizasyonunun takip edilmesi oldukça büyük önem arz ediyor. Şu anda günümüzde oksimetreler bahsi geçen durum için altın standart olarak kullanılmasına rağmen Massachusetts General Hospital ( MGH ) araştırmacıları söz edilen durumu kolaylaştırmak için koları sıvadı ve dokudaki oksijen seviyesine göre renk değiştiren bandaj geliştirdi.

Araştırmacılar fosforlu materyalden sıvı bandaj üretmekle birlikte bandajın kırmızı ila yeşil arasındaki renk skalasında renk değiştirdiliği belirtiliyor.

Perfüzyon ve oksijenizasyon

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Geliştirilen bandaj meme rekonstrüksiyon cerrahisi geçiren 5 kadın hasta üzerinde test edildi ve deri, yağ, arter ve venleri içeren 1x1 cm boyutlarında 7 farklı flep ( Flep cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahide, herhangi bir doku tipinin donör bölgeden kaldırıldığı ve sağlam bir kan kaynağı ile alıcı bölgeye taşındığı cerrahi bir tekniktir. Fleplerin greftlerden farklı olarak kendilerine ait kan dolaşımı sistemi bulunmaktadır.) üzerine uygulandı.

Fleplerin ayrıca standart oksimetrelere de bağlandığı böylece geliştirilen bandajın altın standart yöntemlerle mukayese edilebileceği belirtilmekle birlikte araştırmacılar bandajların içerisinde bulunan fosforlu bileşenleri uyarmak için flaş ışığından yararlandı.

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Yapılan çalışmalar sonucunda transplantasyonu takriben gelişen 48 saatlik süreçte gözlenen renk değişimlerinin, oksimetrelerin okuğu değerlerle korele olduğu ( orantılı ) tespit edildi. Ayrıca araştırmacılar flaş ışığı ihtiyacını ortadan kaldırmak için yeni bandaja pille çalışan sensör ekledi. Deneysel çalışma Biomedical Optics Express adlı dergide yayımlandı.

Yeni çalışma daha da geliştirilebilirse birçok açıdan yararlı olabilir. Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.

Modern transplantasyonun babası olarak kabul edilen ve dünya üzerindeki ilk başarılı karaciğer transplantasyonunu meydana getiren Thomas Earl Starzl’a büyük saygıyla.

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( Thomas Earl Starzl 11 Mart 1926-4 Mart 2017 )

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