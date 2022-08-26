Genshin Impact hile koruması kâbusa döndü

Oyun dünyasında önemli bir kitleye sahip olan Genshin Impact geliştiricisi verdiği hile koruma kararıyla oyuncuları büyük bir riske attı. Yeni hile koruması sistemi zararlı yazılımlara karşı savunmasız hale getiriyor.
Genshin Impact tehlikesi
Günümüzde pek çok oyunda hile koruması için EasyAntiCheat ve BattlEye gibi çözümler görüyoruz ancak Genshin Impact kendisi bir çözüm geliştirmeyi tercih etmiş. MiHoyo geliştiricisi mhyprot2.sys olarak tanımlanan özel bir çözümü oyuna entegre etmiş.
Ne var ki TrendMicro tarafından yapılan araştırma yazılımın bir sürücü gibi çalıştığı ve çekirdek seviyesinde onay aldığını gösteriyor. Bu da siber saldırganların bu sürece dahil olarak koruma tedbirlerini kolayca aşmasına neden oluyor.
Saldırganlar izinsiz giriş yaptıktan sonra sisteme sahte AVG anti-virüs yazılımı yüklüyor ve bu yazılım da fidye yazılımlarını sisteme enjekte ediyor. Ayrıca varsa ağa bağlı diğer bilgisayarlara da bulaşabiliyor.
Henüz bu dosya ile ilgili neler yapılacağına dair geliştiriciden bir açıklama yok. Bu durumdan nasıl kurtulacağı da bilinmiyor zira bir hile koruma sistemi. Kullanıcıların bahse konu dosyayı izlemeleri ve indirmeleri takip etmeleri tavsiye ediliyor. Yani Genshin Impact tam bir kâbusa dönmüş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: