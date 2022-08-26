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    Genshin Impact hile koruması kâbusa döndü

    Genshin Impact oyununa entegre edilen hile koruma yazılımı sistemden onay aldığı için saldırganların bu noktada devreye girerek fidye yazılımı enjekte etmesi mümkün oluyor. 
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    Genshin Impact
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    Oyun dünyasında önemli bir kitleye sahip olan Genshin Impact geliştiricisi verdiği hile koruma kararıyla oyuncuları büyük bir riske attı. Yeni hile koruması sistemi zararlı yazılımlara karşı savunmasız hale getiriyor.

    Genshin Impact tehlikesi

    Günümüzde pek çok oyunda hile koruması için EasyAntiCheat ve BattlEye gibi çözümler görüyoruz ancak Genshin Impact kendisi bir çözüm geliştirmeyi tercih etmiş. MiHoyo geliştiricisi mhyprot2.sys olarak tanımlanan özel bir çözümü oyuna entegre etmiş.

    Ne var ki TrendMicro tarafından yapılan araştırma yazılımın bir sürücü gibi çalıştığı ve çekirdek seviyesinde onay aldığını gösteriyor. Bu da siber saldırganların bu sürece dahil olarak koruma tedbirlerini kolayca aşmasına neden oluyor.

    Saldırganlar izinsiz giriş yaptıktan sonra sisteme sahte AVG anti-virüs yazılımı yüklüyor ve bu yazılım da fidye yazılımlarını sisteme enjekte ediyor. Ayrıca varsa ağa bağlı diğer bilgisayarlara da bulaşabiliyor.

    Henüz bu dosya ile ilgili neler yapılacağına dair geliştiriciden bir açıklama yok. Bu durumdan nasıl kurtulacağı da bilinmiyor zira bir hile koruma sistemi. Kullanıcıların bahse konu dosyayı izlemeleri ve indirmeleri takip etmeleri tavsiye ediliyor. Yani Genshin Impact tam bir kâbusa dönmüş durumda.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 1 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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