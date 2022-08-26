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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch ilk kez DRM korumasına kavuştu

    Nintendo Switch üzerinde yıllardır eleştiri konusu olan korsan emülatör çalıştırma artık tarihe karışıyor. Denuvo by Irdeto korsanı engellemek için harekete geçti. 
    Oy Ver

    Nintendo Switch
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle Xbox Game Pass ve PlayStation Plus gibi abonelikler konsol tarafında oyuncuların korsan işlemlerinden uzaklaşıp orijinale yönelmesine teşvik oluyor. Bununla birlikte Nintendo Switch tarafında korsan oyunlar oldukça baş ağrıtıyor ve buna bir çözüm bulunmak üzere.

    Nintendo Switch'de korsana son

    Korsan koruması ile bilinen Denuvo by Irdeto yaptığı açıklamada teknolojilerini Nintendo Switch konsoluna entegre edeceğini duyurdu. Nintendo Switch Emulator Protection adı verilen çözüm emülatörlerin çalışmasını engelleyecek. Firma performans tarafında herhangi bir kayıp yaşanmayacağını ve akıcı bir şekilde kodların çalışacağını belirtiyor.

    Korsan oyunların önüne geçilmesi elbette Nintendo Switch için oyun geliştirenlerin daha fazla gelir elde etmesi ve projelerin daha kaliteli olması anlamına geliyor. Araştırmalar korsan korumalarının yüzde 93 oranında projelere değer kattığını ortaya koymuş.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 18 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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