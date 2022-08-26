Nintendo Switch ilk kez DRM korumasına kavuştu

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Özellikle Xbox Game Pass ve PlayStation Plus gibi abonelikler konsol tarafında oyuncuların korsan işlemlerinden uzaklaşıp orijinale yönelmesine teşvik oluyor. Bununla birlikte Nintendo Switch tarafında korsan oyunlar oldukça baş ağrıtıyor ve buna bir çözüm bulunmak üzere.

Nintendo Switch'de korsana son

Korsan koruması ile bilinen Denuvo by Irdeto yaptığı açıklamada teknolojilerini Nintendo Switch konsoluna entegre edeceğini duyurdu. Nintendo Switch Emulator Protection adı verilen çözüm emülatörlerin çalışmasını engelleyecek. Firma performans tarafında herhangi bir kayıp yaşanmayacağını ve akıcı bir şekilde kodların çalışacağını belirtiyor.

Nintendo Switch Pro iddiaları yeniden alevlendi 1 ay önce eklendi

Korsan oyunların önüne geçilmesi elbette Nintendo Switch için oyun geliştirenlerin daha fazla gelir elde etmesi ve projelerin daha kaliteli olması anlamına geliyor. Araştırmalar korsan korumalarının yüzde 93 oranında projelere değer kattığını ortaya koymuş.

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