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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gezgin seyir füzeleriyle donatılmış Türk denizaltıları, Karadeniz’de dengeleri değiştirebilir

    Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı ataklar, önemli bir NATO üyesi olan ülkemize Karadeniz'deki dengeleri değiştirme potansiyeli vadediyor.
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Gezgin seyir füzeleriyle donatılmış Türk denizaltıları, Karadeniz’de dengeleri değiştirebilir
    Tam Boyutta Gör
    Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında ilhak etmesiyle birlikte Karadeniz’de değişen dengeler, bugün halen daha ülkemiz de önemli bir ortağı olan NATO ve iştiraklerini ciddi oranda rahatsız etmekte. Rusya’nın Kırım’da kurulu Sivastopol Deniz Üssü’ne yaptığı yığınak ve yerleştirdiği silah ve radar sistemleri, ülkenin neredeyse tüm Karadeniz’i kontrolü altında tutmasını sağlamış durumda.

    Yaşanan bu gelişmeler, başta ABD olmak üzere Rusya’yı Karadeniz’de kontrol altında tutmak isteyen NATO için bir tehdit unsuru. Zira Rusya’nın Kırım’daki deniz üssü, ülkenin deniz kuvvetlerine Doğu Akdeniz’de harekât icra etmesine olanak sağlıyor. Rusya’nın bu anlamdaki caydırıcılık gücü, NATO ve iştiraklarının Doğu Akdeniz’deki operasyonları için risk teşkil etmekte.

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    NATO’nun Rusya’yı Karadeniz’de kontrol altında tutması için elindeki en büyük güç ise Türkiye. Dönemin Soğuk Savaş harekât planları, ülkemiz donanmasında görev yapan deniz altıları Rus amfibi kuvvetlerinin karşısındaki en önemli vurucu güç olarak görüyordu. Peki, Türkiye’ye biçilen bu rol bugün halen daha geçerliliğini koruyor mu?

    Son dönemde gelişen Rusya Türkiye askeri ilişkileri, S-400 hava savunma sistemi tedariki ve ABD ile yaşanan F-35 krizi derken bazı çevrelerce NATO’dan uzaklaştığı düşünülen Türkiye, halen daha kuruluşun en güçlü ortaklarından biri.  Ülkemizin sahip olduğu askeri teknolojiler bölgedeki dengeleri değiştirirken, donanmamız envanterine katılan yeni tip deniz altı ve silah sistemleri de Türkiye ve NATO’nun Karadeniz’deki etkinliğini artıracak cinsten.

    Gezgin seyir füzeleriyle donatılmış Türk denizaltıları, Karadeniz’de dengeleri değiştirebilir

    Havadan bağımsız tahrik sistemi ve Gezgin seyir füzesi

    Türkiye’nin Gölcük Donanma Komutanlığı Tersanesinde %81 millilik oranıyla üretilen Reis (Type 214) Sınıfı denizaltılarda kullanılacak olan havadan bağımsız tahrik sistemi (AIP), bu tür araçları üstün kılan özelliklerin başında geliyor. Denizaltıları hem çok daha sessiz kılan hem de araçların su altında havayla temas kurmadan 21 güne kadar kalmasını sağlayan sistem, önemli bir kuvvet çarpanı.  İhtiyaç halinde NATO bünyesinde görev yapma ihtimali bulunan ve operasyon anında tespit edilmesi çok zor olan bu denizaltılar, yüksek millik oranıyla halen daha geliştirilmekte olan Gezgin seyir füzeleriyle donatıldığında önemli bir vurucu güç haline gelebilecek.

    Gezgin seyir füzeleriyle donatılmış Türk denizaltıları, Karadeniz’de dengeleri değiştirebilir

    İlk versiyonlarının 800 km menzile sonraki modellerin ise 1400 km menzile sahip olması beklenen Gezgin Seyir Füzeleri envantere girdiği anda ve AIP tip denizaltılar ile kullanıldığında Karadeniz’deki ibrenin NATO ve müttefikleri lehine dönemsi muhtemel görünüyor.

    Bakalım önümüzdeki dönemde Karadeniz’deki dengeler nasıl şekillenecek.



    https://navalnews.net/will-turkish-aip-submarines-with-gezgin-cruise-missiles-increase-natos-dominance-against-russia-black-sea/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    5 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    17 saat önce
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