Fransız petrol devi Total, dünyanın en büyük fotovoltaik çözümleri üreticisine yatırım yaptı

Tam Boyutta Gör Küresel çapta faaliyet gösteren petrol şirketlerinin yenilenebilir enerji çözümlerine yaptığı yatırım son dönemde artış göstermeye başladı. Fosil yakıtların yavaş yavaş yerini almaya başlayan güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarına yönelik önemli bir anlaşma haberi Fransız petrol devi Total SE’den geldi. Şirket, dünyanın en büyük güneş fotovoltaik çözümlerinin üreticisi Hindistan merkezli Adani Green Energy Limited’e yatırım yaptı.

Ayrıca Bkz. "MIT’nin hibrit-elektrikli uçak konsepti, sektörün hava kirliliğine olan katkısını azaltmayı vadediyor"

Fransız şirket, Adani’nin %20’lik hissesi karşılığında tam 2.5 milyar dolar ödeyecek. Total, bu sayede Kovid-19 pandemisinin de etkisiyle ivme kazanan fosil yakıttan düşük karbon kaynaklarına geçiş sürecinde planladığı hedeflerine daha rahat ulaşmış olacak.

Bilindiği üzere petrol sektörünün büyük oyuncuları, BP ve Royal Dutch Shell gibi şirketler de son dönemde karbon emisyonlarını düşürmek adına yenilenebilir kaynaklara yatırım yapma kararı almıştı. Total’a baktığımızda ise şirketin geride bıraktığımız yıl yenilenebilir kaynaklara 2 milyar dolar yatırdığını görüyoruz. Şirket, 2030 yılına kadar ise yıllık yatırım bütçesinin %20’sini yani yılda 3 milyar doları yenilenebilir kaynaklara yatıracak.

Tam Boyutta Gör

Total’in Adani’ye yaptığı yatırım, şirkete dünyanın en büyük yenilenebilir enerji pazarlarından birinde söz sahibi olmasını sağlayacak. Adani’nin ülke çapında 54 güneş ve rüzgâr enerjisi projesi bulunuyor. Total, yapmış olduğu bu hamleyle şirketin 2025 yılı planı olan 35 gigawatt gücünde yenilenebilir enerji hedefine bir adım daha yaklaşacak. Şirketin geride bıraktığımız yıl, 7 gigawatt yenilenebilir enerji kapasitesi bulunuyordu.

https://oglinks.news/total-sa/news/oil-giant-total-buys-stake-worlds-biggest-solar-developer

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.