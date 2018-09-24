GİBUX işletim sistemi ile kamuda 143 milyon TL tasarruf

Tam Boyutta Gör



Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) kullanması amacıyla geliştirilen açık kaynak kodlu işletim sistemi GİBUX, büyük tasarruf sağladı.

GİBUX nedir?

GİBUX, Türkiye’deki tüm Vergi Daireleri ve Mal Müdürlükleri’nde kullanılması amacıyla Türk mühendisleri tarafından analiz ve tasarımı yapılarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen Linux tabanlı bir işletim sistemidir.

GİBUX özellikleri

Tübitak tarafından geliştirilen Pardus’tan farkı, bu işletim sisteminin son kullanıcıya göre değil GİB’in kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş olmasıdır. Ayrıca Pardus gibi Debian tabanlı değil Suse tabanlıdır.





GİBUX ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hem Microsoft’a bağımlılığının ortada kaldırılması hem de lisans ücretlerinden tasarruf sağlaması hedeflenmiştir. GİBUX, bugün yalnızca işletim sistemi için değil antivirüs ve ofis yazılımları için de lisans ücreti tasarrufu sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Otomobillere ÖTV indirimi geldi!"

Kurumda kullanılan donanımlara uygun olarak dizayn edilen işletim sistemi, eldeki donanımı etkili bir şekilde kullanıyor. GİBUX’ta driver derdi de yok. Kurumda yeni bir donanım kullanılacağı için GİBUX’a uygun bir donanım seçiliyor ya da donanımın fiziksel kurulumundan önce GİBUX’a güncelleme dağıtılıyor. Bu sayede donanımların sadece fiziksel montajının yapılması yeterli oluyor. Windows’un eski sürümlerinde driver kurulumu için ekstra zaman harcanıyordu.

GİBUX arayüzü tasarlanırken personelin kullanım alışkanlıkları göz önünde bulundurularak Windows’a benzer bir arayüz tasarımı tercih edilmiş. Butonların konumlandırılmasında vs. personellerin kullanım alışkanlığının incelendiği ve buna göre belirlendiği ifade ediliyor.

GİBUX işletim sisteminde Microsoft Office yerine olarak açık kaynak kodlu ücretsiz LibreOffice kullanılıyor. Türkçe arayüzü bulunan LibreOffice yazılımında Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio uygulamalarının benzeri uygulamalar bulunuyor.

Kaç cihazda GİBUX kullanılıyor?

GİBUX’un ortaya çıkışında kurumun istekleri doğrultusunda özelleştirme imkanının yanında lisans ücreti tasarrufu da hedeflenmiştir. 2014 yılının ikinci yarısında kullanılmaya başlanan GİBUX, 3 Eylül tarihinde açıklanan rakamlara göre 37301 masaüstü bilgisayarda ve 515 sunucu bilgisayarda kullanılmaktadır. Kurumdaki tüm masaüstü bilgisayarlar GİBUX’a geçti. Sunucuların geçişi sürüyor.

Microsoft lisans ücretleri ne kadar?

Kurumsal Windows 10 üyeliği için 1199 TL, sunucularda kullanmak üzere Windows Server 2016 için 5563 TL ve Office 365 üyeliği için yıllık 475 TL ödenmesi gerekiyor. Eğer antivirüs programı olarak kurumsal ESET kullanılsaydı cihaz başına yıllık 165 TL ödenecekti. Lisans ücretleri, kurumun yapısına ve sipariş miktarına göre değişebilir. Biz kurumsal satış sayfasındaki fiyatlardan hesaplama yaptık.

GİBUX ile ne kadar tasarruf sağlandı?

Tüm masaüstü bilgisayarlarda GİBUX kullanılıyor. Sunucuların yaklaşık yarısında henüz geçiş yapılmadı. Gelir İdaresi Başkanlığı, bugün kurumsal bir müşteri olarak lisanslı Microsoft ürünleri kullanmak isteseydi ne kadar kullanacaktı?

Bugün 37301 bilgisayar ve 515 sunucuda GİBUX kullanılıyor. GİBUX’a geçişler 2014’te başladı. 4 yıllık Office 365 ve antivirüs masrafını da dahil ettiğimizde her masaüstü bilgisayarlar için 3759 TL masraf ortaya çıkıyor. Bunu 37301 bilgisayar ile çarptığımızda karşımıza 140 milyon 214 bin 459 TL çıkıyor. 515 adet sunucu için 2 milyon 864 bin 945 TL lisans ücreti gerekiyor. Rakamları topladığımızda Gelir İdaresi Başkanlığının 4 yılda 143 milyon 79 bin 404 TL’lik lisans ücreti tasarrufu sağladığını görüyoruz.

GİBUX için Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı yatırım miktarını bilmiyoruz ancak 4 yılda önemli ölçüde lisans ücreti tasarrufu sağlandığı ortada. GİBUX, 2014 yılından beri kamuda sorunsuz bir şekilde kullanılıyor ve güncellenmeye devam ediliyor.