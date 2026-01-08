Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Taksicilere “taksi mali cihazı” zorunluluğu geliyor: 1 Temmuz'da başlıyor

    Gelir İdaresi Başkanlığı, taksiciler için taksimetreyle entegre çalışacak taksi mali cihazı zorunluluğu getiriyor. Uygulama 1 Temmuz’da başlarken kartlı ödeme de zorunlu oluyor.

    Taksicilere “taksi mali cihazı” zorunluluğu geliyor Tam Boyutta Gör
    Kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi ve belge düzenine uyumun artırılması amacıyla taksiciler için yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağıyla birlikte taksimetreyle entegre çalışacak “taksi mali cihazı” kullanımı zorunlu hale getiriliyor. Uygulamayla hem nakit dışı ödemelerin yaygınlaştırılması hem de vergi denetiminin etkinleştirilmesi hedefleniyor.

    1 Temmuz itibarıyla zorunlu olacak

    Tebliğ taslağına göre taksimetre takılması mecburi olan taksilerle yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin, 1 Temmuz tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış, belirli teknik kriterleri karşılayan taksi mali cihazlarını kullanmaya başlaması gerekecek. Bu cihazlar, mevcut taksimetrelerle bağlantılı şekilde çalışacak ve tek başına bağımsız kullanım mümkün olmayacak.

    Yeni mükellefiyet tesis edilmesi ya da mevcut taksimetrenin değiştirilmesi halinde ise işe başlama veya taksimetrenin değiştirildiği tarihi takip eden en geç 30 gün içinde onaylı taksi mali cihazının devreye alınması zorunlu olacak. Eğer bu süre dolmadan fiilen yolcu taşımacılığına başlanırsa faaliyete geçmeden önce cihazın kullanılması şart olacak.

    Tebliğin yürürlük tarihi ile Bakanlık tarafından verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka tahsisine bağlı olarak faaliyete başlayan mükellefler, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren taksi mali cihazı kullanmaya başlayacak.

    Kartlı ödeme de zorunlu hale geliyor

    Düzenleme yalnızca belge düzeniyle sınırlı kalmıyor. Taksi mali cihazını kullanmakla yükümlü olan mükellefler, cihazı kullanmaya başladıkları tarihi izleyen 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme hizmet sağlayıcısıyla üye iş yeri anlaşması yapmak zorunda olacak. Bu sayede, cihazlar üzerinden banka kartıyla ödeme taleplerinin kabul edilmesi sağlanacak.

    Taksi mali cihazları ile bu cihazlarla entegre çalışacak taksimetrelerin teknik incelemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının belirleyeceği esaslar çerçevesinde TÜBİTAK ve TSE tarafından yapılacak. Cihazlar, fiş düzenleyebilen ya da e-belge üretebilen olmak üzere iki farklı yapıdaki sistem olarak tanımlanıyor.

    Sistem nasıl çalışacak?

    Yeni sistemde taksimetre ile mali cihaz tamamen entegre şekilde çalışacak. Taksimetre açıldığı anda taksi mali cihazında da işlem otomatik olarak başlayacak. Ücret hesaplaması tamamlandığında ise taksimetredeki işlemle eş zamanlı olarak mali cihazda da işlem sonlandırılacak. Fiş veya e-belge düzenlenmeden taksimetrenin yeniden kullanılması mümkün olmayacak.

    Öte yandan taksimetre ve taksi mali cihazı birbirinden bağımsız çalışamayacak. Tutar bilgisi taksi mali cihazına doğrudan taksimetreden otomatik olarak aktarılacak, elle tutar girişi yapılamayacak. Aynı şekilde cihaz, taksimetreden bağımsız şekilde fiş veya e-belge düzenleyemeyecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toki den borcu devam eden ev almak derealizasyon kurtuldum zyxel dx3200-b0 offline pos cihazı engelleyip sonra engeli kaldıran kadın

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35
    Samsung Galaxy A35
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum