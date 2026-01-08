Taksicilere “taksi mali cihazı” zorunluluğu geliyor: 1 Temmuz'da başlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi ve belge düzenine uyumun artırılması amacıyla taksiciler için yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağıyla birlikte taksimetreyle entegre çalışacak “taksi mali cihazı” kullanımı zorunlu hale getiriliyor. Uygulamayla hem nakit dışı ödemelerin yaygınlaştırılması hem de vergi denetiminin etkinleştirilmesi hedefleniyor.

1 Temmuz itibarıyla zorunlu olacak

Tebliğ taslağına göre taksimetre takılması mecburi olan taksilerle yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin, 1 Temmuz tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış, belirli teknik kriterleri karşılayan taksi mali cihazlarını kullanmaya başlaması gerekecek. Bu cihazlar, mevcut taksimetrelerle bağlantılı şekilde çalışacak ve tek başına bağımsız kullanım mümkün olmayacak.

Yeni mükellefiyet tesis edilmesi ya da mevcut taksimetrenin değiştirilmesi halinde ise işe başlama veya taksimetrenin değiştirildiği tarihi takip eden en geç 30 gün içinde onaylı taksi mali cihazının devreye alınması zorunlu olacak. Eğer bu süre dolmadan fiilen yolcu taşımacılığına başlanırsa faaliyete geçmeden önce cihazın kullanılması şart olacak.

Tebliğin yürürlük tarihi ile Bakanlık tarafından verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka tahsisine bağlı olarak faaliyete başlayan mükellefler, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren taksi mali cihazı kullanmaya başlayacak.

Kartlı ödeme de zorunlu hale geliyor

Düzenleme yalnızca belge düzeniyle sınırlı kalmıyor. Taksi mali cihazını kullanmakla yükümlü olan mükellefler, cihazı kullanmaya başladıkları tarihi izleyen 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme hizmet sağlayıcısıyla üye iş yeri anlaşması yapmak zorunda olacak. Bu sayede, cihazlar üzerinden banka kartıyla ödeme taleplerinin kabul edilmesi sağlanacak.

Taksi mali cihazları ile bu cihazlarla entegre çalışacak taksimetrelerin teknik incelemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının belirleyeceği esaslar çerçevesinde TÜBİTAK ve TSE tarafından yapılacak. Cihazlar, fiş düzenleyebilen ya da e-belge üretebilen olmak üzere iki farklı yapıdaki sistem olarak tanımlanıyor.

Sistem nasıl çalışacak?

Yeni sistemde taksimetre ile mali cihaz tamamen entegre şekilde çalışacak. Taksimetre açıldığı anda taksi mali cihazında da işlem otomatik olarak başlayacak. Ücret hesaplaması tamamlandığında ise taksimetredeki işlemle eş zamanlı olarak mali cihazda da işlem sonlandırılacak. Fiş veya e-belge düzenlenmeden taksimetrenin yeniden kullanılması mümkün olmayacak.

Öte yandan taksimetre ve taksi mali cihazı birbirinden bağımsız çalışamayacak. Tutar bilgisi taksi mali cihazına doğrudan taksimetreden otomatik olarak aktarılacak, elle tutar girişi yapılamayacak. Aynı şekilde cihaz, taksimetreden bağımsız şekilde fiş veya e-belge düzenleyemeyecek.

