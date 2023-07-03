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    Anlık Bildirim

    GIF paylaşım platformu Gfycat, 1 Eylül itibarıyla kapanıyor

    Gyfcat'in ana şirketi Snap, geçtiğimiz yıl satın aldığı hizmetin fişini çekiyor. Yapılan açıklamada GIF paylaşım platformunun 1 Eylül itibarıyla kapatılacağı duyuruldu.
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    GIF paylaşım platformu Gfycat, 1 Eylül itibarıyla kapanıyor Tam Boyutta Gör

    GIF barındırma platformu Gfycat yolun sonuna geldi. İnternet sitesinin ana sayfasında yapılan açıklamaya göre hizmet 1 Eylül itibarıyla kapanacak. Gyfcat'in ana şirketi Snap söz konusu tarihten sonra tüm içerik ve kullanıcı verilerinin silineceğini şu sözlerle duyurdu:

    "Gfycat hizmeti sonlandırılıyor. Lütfen https://www.gfycat.com adresini ziyaret ederek ve hesabınıza giriş yaparak Gfycat içeriğinizi kaydedin veya silin. 1 Eylül 2023 tarihinden sonra tüm Gfycat içeriği ve verileri gfycat.com adresinden silinecektir."

    GIF paylaşım platformu Gfycat, 1 Eylül itibarıyla kapanıyor Tam Boyutta Gör

    2022'de Snap tarafından satın alındı

    Hizmetin kapanması ile birlikte üçüncü taraf sitelere eklenen GIF'ler de oynatılmayacak. Bunun yerine bir hata mesajı gösterilecek. 2015 yılında kurulan Gfycat kısa sürede GIF animasyonları oluşturma ve paylaşma konusunda önde gelen portallardan biri haline gelmeyi başardı.

    2022'de Snapchat'i geliştiren Snap şirketi tarafından satın alınan Gfycat, Mayıs ayında TLS sertifikası ve yükleme ile ilgili sorunlar yaşadı. Bu sorun hiçbir zaman tam olarak çözülemedi. Snap temsilcilerinin henüz kapatma kararıyla ilgili yorum yapmadıklarını belirtelim.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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