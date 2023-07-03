GIF paylaşım platformu Gfycat, 1 Eylül itibarıyla kapanıyor

GIF barındırma platformu Gfycat yolun sonuna geldi. İnternet sitesinin ana sayfasında yapılan açıklamaya göre hizmet 1 Eylül itibarıyla kapanacak. Gyfcat'in ana şirketi Snap söz konusu tarihten sonra tüm içerik ve kullanıcı verilerinin silineceğini şu sözlerle duyurdu:
"Gfycat hizmeti sonlandırılıyor. Lütfen https://www.gfycat.com adresini ziyaret ederek ve hesabınıza giriş yaparak Gfycat içeriğinizi kaydedin veya silin. 1 Eylül 2023 tarihinden sonra tüm Gfycat içeriği ve verileri gfycat.com adresinden silinecektir."
2022'de Snap tarafından satın alındı
Hizmetin kapanması ile birlikte üçüncü taraf sitelere eklenen GIF'ler de oynatılmayacak. Bunun yerine bir hata mesajı gösterilecek. 2015 yılında kurulan Gfycat kısa sürede GIF animasyonları oluşturma ve paylaşma konusunda önde gelen portallardan biri haline gelmeyi başardı.
2022'de Snapchat'i geliştiren Snap şirketi tarafından satın alınan Gfycat, Mayıs ayında TLS sertifikası ve yükleme ile ilgili sorunlar yaşadı. Bu sorun hiçbir zaman tam olarak çözülemedi. Snap temsilcilerinin henüz kapatma kararıyla ilgili yorum yapmadıklarını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D