Windows 11'in Ekran Alıntısı Aracı'na GIF oluşturma özelliği geldi

Yeni özellik sayesinde Ekran Alıntısı Aracı açıldığında istenilen alan seçildikten sonra "GIF oluştur" butonuna tıklanarak kayıt başlatılabiliyor. Ayrıca Ctrl + G kısayolu ile de kayıt işlemi hızlıca başlatılabiliyor.
Yapay zeka destekli PC'ler için özel işlev
Uygulama, kayıt kalitesini seçme ve oluşturulan GIF dosyalarının kaydedileceği klasörü belirleme gibi ek seçenekler de sunuyor. Buna ek olarak, yalnızca Copilot+ AI donanımına sahip bilgisayarlarda kullanılabilen "Mükemmel ekran görüntüsü" adlı yeni bir özellik de araca dahil edildi. Bu özellik, ekran görüntülerindeki gereksiz detayları otomatik olarak temizliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir
Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...
para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük