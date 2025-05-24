Windows 11'in Ekran Alıntısı Aracı'na GIF oluşturma özelliği geldi

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 işletim sistemindeki Ekran Alıntısı Aracı'na (Snipping Tool) önemli bir yenilik ekledi. Artık kullanıcılar bu araç üzerinden ekranın istedikleri bir bölümünü kaydedip doğrudan GIF formatında dışa aktarabilecek.

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Yeni özellik sayesinde Ekran Alıntısı Aracı açıldığında istenilen alan seçildikten sonra "GIF oluştur" butonuna tıklanarak kayıt başlatılabiliyor. Ayrıca Ctrl + G kısayolu ile de kayıt işlemi hızlıca başlatılabiliyor.

Yapay zeka destekli PC'ler için özel işlev

Uygulama, kayıt kalitesini seçme ve oluşturulan GIF dosyalarının kaydedileceği klasörü belirleme gibi ek seçenekler de sunuyor. Buna ek olarak, yalnızca Copilot+ AI donanımına sahip bilgisayarlarda kullanılabilen "Mükemmel ekran görüntüsü" adlı yeni bir özellik de araca dahil edildi. Bu özellik, ekran görüntülerindeki gereksiz detayları otomatik olarak temizliyor.

Tam Boyutta Gör Yenilik, özellikle sosyal medya içerikleri üretenler, öğretici görseller hazırlayanlar ve hızlı şekilde ekran kaydı almak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı olacak.

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Windows 11'in Ekran Alıntısı Aracı'na GIF özelliği geldi

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