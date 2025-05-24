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    Windows 11'in Ekran Alıntısı Aracı'na GIF oluşturma özelliği geldi

    Microsoft, Windows 11’de yer alan Ekran Alıntısı Aracı'nı (Snipping Tool) güncelleyerek kullanıcıların doğrudan ekran kaydını GIF formatında almasını sağlayan yeni bir özellik ekledi.

    Windows 11'in Ekran Alıntısı Aracı'na GIF özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 işletim sistemindeki Ekran Alıntısı Aracı'na (Snipping Tool) önemli bir yenilik ekledi. Artık kullanıcılar bu araç üzerinden ekranın istedikleri bir bölümünü kaydedip doğrudan GIF formatında dışa aktarabilecek.

    Yeni özellik sayesinde Ekran Alıntısı Aracı açıldığında istenilen alan seçildikten sonra "GIF oluştur" butonuna tıklanarak kayıt başlatılabiliyor. Ayrıca Ctrl + G kısayolu ile de kayıt işlemi hızlıca başlatılabiliyor.

    Yapay zeka destekli PC'ler için özel işlev

    Uygulama, kayıt kalitesini seçme ve oluşturulan GIF dosyalarının kaydedileceği klasörü belirleme gibi ek seçenekler de sunuyor. Buna ek olarak, yalnızca Copilot+ AI donanımına sahip bilgisayarlarda kullanılabilen "Mükemmel ekran görüntüsü" adlı yeni bir özellik de araca dahil edildi. Bu özellik, ekran görüntülerindeki gereksiz detayları otomatik olarak temizliyor.

    Windows 11'in Ekran Alıntısı Aracı'na GIF özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Yenilik, özellikle sosyal medya içerikleri üretenler, öğretici görseller hazırlayanlar ve hızlı şekilde ekran kaydı almak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı olacak.
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    gun 19 saat önce

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    Barış Manço 19 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 1 gün önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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