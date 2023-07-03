Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İnanılır gibi değil: OceanGate, Titanik turları için bilet satmaya devam ediyor

    OceanGate Expeditions, beş kişiye mezar olan Titan denizaltısı kazasının ardından Titanik enkazına yaptığı seferleri durdurmadı. Şirket 2024 tur programı için 250.000 dolara bilet satmayı sürdürüyor.
    2
    Şaka değil: OceanGate, Titanik turları için hala bilet satıyor Tam Boyutta Gör
    OceanGate Expeditions, beş kişinin ölümüyle sonuçlanan Titan denizaltısı faciasına rağmen Kuzey Atlantik sularında Titanic gemisinin battığı yere düzenlediği turlar için bilet satmaya devam ediyor. Şirketin 2024 yılı tur programı resmi web sitesinde "Expeditions" başlığı altında mevcut.

    Titanik enkazına düzenlenecek turistik gezilere katılmak isteyenler 12-20 Haziran ve 21-29 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek iki sefer arasından seçim yapabilecekler. Bu arada internet sitesinde bilet fiyatının 250.000 dolar olarak listelendiğini belirtelim.

    Şaka değil: OceanGate, Titanik turları için hala bilet satıyor Tam Boyutta Gör

    "Titanik'i kendi gözleriyle gören az sayıdaki kişiden biri olun"

    Yaşanan ağır trajediye rağmen OceanGate Expeditions "tarihin derinliklerine dalmak ve Titanik enkazının bulunduğu bölgeyi keşfetmek için eşsiz bir fırsat" sunmaya devam ediyor. Şirket web sayfasında insanları bu geziye çekebilmek için "Titanik'i kendi gözleriyle gören az sayıdaki kişiden biri olun" gibi ilgi uyandıran bir pazarlama cümlesine de yer vermiş.

    Şaka değil: OceanGate, Titanik turları için hala bilet satıyor Tam Boyutta Gör
    Titanik'in enkazına gitmek üzere 18 Haziran'da Atlantik Okyanusu'na dalan Titan isimli denizaltı ile iletişim kesilmişti. Üç gün sonra, ABD Sahil Güvenlik yetkilileri Titanik yakınlarında enkaz bulunduğunu bildirdi. Teşkilat kısa süre sonra bunların kayıp batiskafın parçaları olduğunu doğruladı. Yapılan analizlerin ardından deniz aracındaki tüm yolcuların öldüğü ortaya çıktı.
    Şaka değil: OceanGate, Titanik turları için hala bilet satıyor Tam Boyutta Gör
    OceanGate Expeditions adlı firmaya ait denizaltıda, şirketin başkanı ve kurucusu Stockton Rush, Fransız derin deniz kaşifi Paul-Henri Nargeolet, Action Aviation şirketinin sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Sulaiman olmak üzere beş kişi bulunuyordu.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    E_Y_B_H_P_T +81 Ziromen +11 Beygir Adam +9 DburakKoc +7 StarveOfMurder +7 trakyAli-1986 +7 Halikarnas Şakşakçısı +6 Mylevi +5 zero fear +5 Moueson +4
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    183 Kişi Okuyor (49 Üye, 134 Misafir) 26 Masaüstü 157 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2036 kez okundu.
    17 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kaza, titan ve
    6 etiket daha denizaltı patlama enkaz titanic Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,5b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı334b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    merkezi sistem uydu kablosu televizyona nasıl bağlanir numarasız mesajları engelleme suzerain türkçe yama iş yerinde müdür baskısı trafik mahkemesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız