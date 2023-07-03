İnanılır gibi değil: OceanGate, Titanik turları için bilet satmaya devam ediyor

Titanik enkazına düzenlenecek turistik gezilere katılmak isteyenler 12-20 Haziran ve 21-29 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek iki sefer arasından seçim yapabilecekler. Bu arada internet sitesinde bilet fiyatının 250.000 dolar olarak listelendiğini belirtelim.
"Titanik'i kendi gözleriyle gören az sayıdaki kişiden biri olun"
Yaşanan ağır trajediye rağmen OceanGate Expeditions "tarihin derinliklerine dalmak ve Titanik enkazının bulunduğu bölgeyi keşfetmek için eşsiz bir fırsat" sunmaya devam ediyor. Şirket web sayfasında insanları bu geziye çekebilmek için "Titanik'i kendi gözleriyle gören az sayıdaki kişiden biri olun" gibi ilgi uyandıran bir pazarlama cümlesine de yer vermiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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