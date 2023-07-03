İnanılır gibi değil: OceanGate, Titanik turları için bilet satmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör OceanGate Expeditions, beş kişinin ölümüyle sonuçlanan Titan denizaltısı faciasına rağmen Kuzey Atlantik sularında Titanic gemisinin battığı yere düzenlediği turlar için bilet satmaya devam ediyor. Şirketin 2024 yılı tur programı resmi web sitesinde "Expeditions" başlığı altında mevcut.

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Titanik enkazına düzenlenecek turistik gezilere katılmak isteyenler 12-20 Haziran ve 21-29 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek iki sefer arasından seçim yapabilecekler. Bu arada internet sitesinde bilet fiyatının 250.000 dolar olarak listelendiğini belirtelim.

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"Titanik'i kendi gözleriyle gören az sayıdaki kişiden biri olun"

Yaşanan ağır trajediye rağmen OceanGate Expeditions "tarihin derinliklerine dalmak ve Titanik enkazının bulunduğu bölgeyi keşfetmek için eşsiz bir fırsat" sunmaya devam ediyor. Şirket web sayfasında insanları bu geziye çekebilmek için "Titanik'i kendi gözleriyle gören az sayıdaki kişiden biri olun" gibi ilgi uyandıran bir pazarlama cümlesine de yer vermiş.

Tam Boyutta Gör Titanik'in enkazına gitmek üzere 18 Haziran'da Atlantik Okyanusu'na dalan Titan isimli denizaltı ile iletişim kesilmişti. Üç gün sonra, ABD Sahil Güvenlik yetkilileri Titanik yakınlarında enkaz bulunduğunu bildirdi. Teşkilat kısa süre sonra bunların kayıp batiskafın parçaları olduğunu doğruladı. Yapılan analizlerin ardından deniz aracındaki tüm yolcuların öldüğü ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör OceanGate Expeditions adlı firmaya ait denizaltıda, şirketin başkanı ve kurucusu Stockton Rush, Fransız derin deniz kaşifi Paul-Henri Nargeolet, Action Aviation şirketinin sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Sulaiman olmak üzere beş kişi bulunuyordu.

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Şaka değil: OceanGate, Titanik turları için hala bilet satıyor