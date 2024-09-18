Snap, artırılmış gerçeklik odaklı Spectacles gözlüklerinin yeni versiyonunu tanıttı

2016 yılında piyasaya sürülen ilk Spectacles modeli, Snap'in gelirlerini artırmakta yeterince etkili olamasa da şirket, AR teknolojisine olan yatırımlarını sürdürdü. Daha büyük rakipler de AR'yi geliştirmek için yarışıyor. Meta'nın önümüzdeki hafta Connect geliştirici konferansı sırasında ilk AR gözlüklerini tanıtması bekleniyor.
CEO Evan Spiegel, "Gerçekten etkileyici deneyimler sunmamız gerekiyor. Geliştiricilerle yakın çalışarak ve platformumuzu sürekli olarak iyileştirerek, insanların Spectacles ile deneyeceği birçok etkileyici lens oluşturacağımız bir noktaya ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.
Yeni nesil gözlük ve yeni nesil işletim sistemi Snap OS
Ancak bu yeni nesil Spectacles, başlangıçta tüketicilere sunulmayacak. Şirket, gözlükleri aylık 99 dolarlık bir abonelik ücretiyle sadece AR özellikleri geliştiren geliştiricilere sunmayı planlıyor.
Snap, yeni işletim sisteminin iki veya daha fazla Spectacles kullanıcısının daha iyi AR deneyimleri yaşamasına olanak tanıyacağını belirtti. Örneğin, aynı odada bulunan iki kullanıcı, çevrelerine sanal olarak yerleştirilen bir satranç tahtasında oyun oynayabilecek.
Öte yandan Spectacles 5 gözlükleri sadece geliştiricileri odakladığından mı bilinmez ama gerçekten büyük ve biraz kaba görünüyorlar. Gözlüğü deneyenler sınırlı bir görüş alanı olsa da AR yeteneklerinin etkileyici olduğunu söylüyor. Ayrıca gözlüklerin ağırlığı da yaklaşık olarak 220 gram. Gözlükler, her şakakta bir tane olmak üzere bir çift Qualcomm Snapdragon işlemciden güç alıyor.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/snap-advances-bet-augmented-reality-with-new-version-spectacles-glasses-2024-09-17/ https://techcrunch.com/2024/09/17/snaps-extremely-large-spectacles-bring-impressive-ar-to-developers-at-99-a-month/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...