Snap, artırılmış gerçeklik odaklı Spectacles gözlüklerinin yeni versiyonunu tanıttı

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Tam Boyutta Gör Snapchat ve animasyonlu filtreleriyle tanınan Snap, uzun süredir AR alanında öncü şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Ve şimdi ise Snap, artırılmış gerçeklik (AR) alanındaki iddiasını yeni bir boyuta taşıyor. Şirket, geliştirilmiş Spectacles gözlüklerinin beşinci neslini duyurarak bu alandaki varlığını güçlendiriyor. Ancak en baştan belirtmemiz gerekiyor; Yeni Spectacles 5 de selefi gibi özellikle geliştiriciler için tasarlanmış durumda.

2016 yılında piyasaya sürülen ilk Spectacles modeli, Snap'in gelirlerini artırmakta yeterince etkili olamasa da şirket, AR teknolojisine olan yatırımlarını sürdürdü. Daha büyük rakipler de AR'yi geliştirmek için yarışıyor. Meta'nın önümüzdeki hafta Connect geliştirici konferansı sırasında ilk AR gözlüklerini tanıtması bekleniyor.

CEO Evan Spiegel, "Gerçekten etkileyici deneyimler sunmamız gerekiyor. Geliştiricilerle yakın çalışarak ve platformumuzu sürekli olarak iyileştirerek, insanların Spectacles ile deneyeceği birçok etkileyici lens oluşturacağımız bir noktaya ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Yeni nesil gözlük ve yeni nesil işletim sistemi Snap OS

Tam Boyutta Gör Yeni Spectacles gözlükleri, Snap OS adlı yeni bir işletim sistemi ile destekleniyor. Android çekirdeği üzerine inşa edilen bu işletim sistemi, kullanıcının elleri ve sesine yanıt veriyor, çevreyi daha iyi algılayarak AR efektlerini daha etkili bir şekilde sunabiliyor. Gözlüklerin önceki nesillerine kıyasla daha geniş bir görüş alanı bulunuyor ve güneş ışığında otomatik olarak kararıyor.

Ancak bu yeni nesil Spectacles, başlangıçta tüketicilere sunulmayacak. Şirket, gözlükleri aylık 99 dolarlık bir abonelik ücretiyle sadece AR özellikleri geliştiren geliştiricilere sunmayı planlıyor.

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Snap, yeni işletim sisteminin iki veya daha fazla Spectacles kullanıcısının daha iyi AR deneyimleri yaşamasına olanak tanıyacağını belirtti. Örneğin, aynı odada bulunan iki kullanıcı, çevrelerine sanal olarak yerleştirilen bir satranç tahtasında oyun oynayabilecek.

Öte yandan Spectacles 5 gözlükleri sadece geliştiricileri odakladığından mı bilinmez ama gerçekten büyük ve biraz kaba görünüyorlar. Gözlüğü deneyenler sınırlı bir görüş alanı olsa da AR yeteneklerinin etkileyici olduğunu söylüyor. Ayrıca gözlüklerin ağırlığı da yaklaşık olarak 220 gram. Gözlükler, her şakakta bir tane olmak üzere bir çift Qualcomm Snapdragon işlemciden güç alıyor.

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