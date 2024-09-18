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    Snap, artırılmış gerçeklik odaklı Spectacles gözlüklerinin yeni versiyonunu tanıttı

    Snap, Spectacles gözlüklerinin yeni versiyonuyla artırılmış gerçeklik konusundaki iddiasını bir adım daha ileriye taşıyor. Firmanın yeni Spectacles 5 gözlükleri büyük ama yetenekli.
    Snap, Spectacles gözlüklerinin yeni versiyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Snapchat ve animasyonlu filtreleriyle tanınan Snap, uzun süredir AR alanında öncü şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.  Ve şimdi ise Snap, artırılmış gerçeklik (AR) alanındaki iddiasını yeni bir boyuta taşıyor. Şirket, geliştirilmiş Spectacles gözlüklerinin beşinci neslini duyurarak bu alandaki varlığını güçlendiriyor. Ancak en baştan belirtmemiz gerekiyor; Yeni Spectacles 5 de selefi gibi özellikle geliştiriciler için tasarlanmış durumda.

    2016 yılında piyasaya sürülen ilk Spectacles modeli, Snap'in gelirlerini artırmakta yeterince etkili olamasa da şirket, AR teknolojisine olan yatırımlarını sürdürdü. Daha büyük rakipler de AR'yi geliştirmek için yarışıyor. Meta'nın önümüzdeki hafta Connect geliştirici konferansı sırasında ilk AR gözlüklerini tanıtması bekleniyor.

    CEO Evan Spiegel, "Gerçekten etkileyici deneyimler sunmamız gerekiyor. Geliştiricilerle yakın çalışarak ve platformumuzu sürekli olarak iyileştirerek, insanların Spectacles ile deneyeceği birçok etkileyici lens oluşturacağımız bir noktaya ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

    Yeni nesil gözlük ve yeni nesil işletim sistemi Snap OS

    Snap, Spectacles gözlüklerinin yeni versiyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni Spectacles gözlükleri, Snap OS adlı yeni bir işletim sistemi ile destekleniyor. Android çekirdeği üzerine inşa edilen bu işletim sistemi, kullanıcının elleri ve sesine yanıt veriyor, çevreyi daha iyi algılayarak AR efektlerini daha etkili bir şekilde sunabiliyor. Gözlüklerin önceki nesillerine kıyasla daha geniş bir görüş alanı bulunuyor ve güneş ışığında otomatik olarak kararıyor.

    Ancak bu yeni nesil Spectacles, başlangıçta tüketicilere sunulmayacak. Şirket, gözlükleri aylık 99 dolarlık bir abonelik ücretiyle sadece AR özellikleri geliştiren geliştiricilere sunmayı planlıyor.

    Snap, yeni işletim sisteminin iki veya daha fazla Spectacles kullanıcısının daha iyi AR deneyimleri yaşamasına olanak tanıyacağını belirtti. Örneğin, aynı odada bulunan iki kullanıcı, çevrelerine sanal olarak yerleştirilen bir satranç tahtasında oyun oynayabilecek.

    Öte yandan Spectacles 5 gözlükleri sadece geliştiricileri odakladığından mı bilinmez ama gerçekten büyük ve biraz kaba görünüyorlar. Gözlüğü deneyenler sınırlı bir görüş alanı olsa da AR yeteneklerinin etkileyici olduğunu söylüyor. Ayrıca gözlüklerin ağırlığı da yaklaşık olarak 220 gram. Gözlükler, her şakakta bir tane olmak üzere bir çift Qualcomm Snapdragon işlemciden güç alıyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/snap-advances-bet-augmented-reality-with-new-version-spectacles-glasses-2024-09-17/ https://techcrunch.com/2024/09/17/snaps-extremely-large-spectacles-bring-impressive-ar-to-developers-at-99-a-month/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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