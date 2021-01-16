Gigabyte 7 GB/s’ye ulaşabilen Aorus Gen4 7000S SSD’sini duyurdu

Güncel PCIe standartının yaygınlaşmasıyla birlikte yüksek bant genişliğinden faydalanan sürücülerde çeşitleniyor. Gigabyte Aorus SSD’lerini güncelledi.

Aorus Gen4 7000s

Aorus Gen4 7000s temel olarak Phison’un PS5018-E18 kontrolcüsünün denetimindeki 96 katmanlı TLC NAND yongaları ve DDR4 SDRAM önbelleğinden oluşuyor. M.2 2280 form faktöründeki SSD PCIe 4.0 X4 arayüzünü kulanırken NVMe 1.4 standartı destekli.

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TSMC’nin 12 nm bantlarından çıkan PS5018-E18 3 ARM Cortex-R5 çekirdeğiyle 1200 MT/s’ye kadar 3D NAND Flash’larla başa çıkabiliyor. 8 kanallı kontrolcü ayrıca AES 256-bit şifreleme desteği de sunuyor.

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NAND Flash üreticisi bilinmeyen sürücünün 2 TB’lık seçeneği sıralı okuma/yazma operasyonlarında sırasıyla 7000/6860 MB/s’lik hızlara ulaşabiliyor. Rastgele işlemlerde ise yine 700K/650K IOPS değerleri gözlemlenebiliyor.

5 yıllık garanti altında sunulan sürücülerden 1 TB’lık seçenekte 700 TBW dayanım vadedilirken 2 TB’lık sürücüde bu değer 1400 TBW’ye ulaşıyor. Yoğun iş yükü altında performans kaybı yaşanmaması adına 7 mm’lik alümünyum ısı dağıtıcıya ve arka plakaya yer verilen SSD’nin ileride sunulacak seçeneği daha da iddialı bir soğutucuyla gelecek.

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Yeni çözüm uzun süreli yoğun işlemlerde kullanıcısını üzmemesi adına 2 adet bakır ısı borusunun ısıyı alüminyum yapraklara ilettiği bir soğutucu blokla desteklenecek. Son olarak Gigabyte henüz yüksek performanslı sürücülerinin fiyat bilgisini paylaşmamış.

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