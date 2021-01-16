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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gigabyte 7 GB/s’ye ulaşabilen Aorus Gen4 7000S SSD’sini duyurdu

    PCIe 4.0 standartının duyurulmasının ardından geçen zaman içerisinde NVMe SSD’ler yeni standartın da sınırlarına yaklaşmaya başladı. Gigabyte yeni nesil Aorus SSD’sini duyurdu.
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    HDD / SSD
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Güncel PCIe standartının yaygınlaşmasıyla birlikte yüksek bant genişliğinden faydalanan sürücülerde çeşitleniyor. Gigabyte Aorus SSD’lerini güncelledi.

    Aorus Gen4 7000s

    Aorus Gen4 7000s temel olarak Phison’un PS5018-E18 kontrolcüsünün denetimindeki 96 katmanlı TLC NAND yongaları ve DDR4 SDRAM önbelleğinden oluşuyor. M.2 2280 form faktöründeki SSD PCIe 4.0 X4 arayüzünü kulanırken NVMe 1.4 standartı destekli.

    Gigabyte 7 GB/s’ye ulaşabilen Aorus Gen4 7000S SSD’sini duyurdu
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    TSMC’nin 12 nm bantlarından çıkan PS5018-E18 3 ARM Cortex-R5 çekirdeğiyle 1200 MT/s’ye kadar 3D NAND Flash’larla başa çıkabiliyor. 8 kanallı kontrolcü ayrıca AES 256-bit şifreleme desteği de sunuyor.

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    Gigabyte 7 GB/s’ye ulaşabilen Aorus Gen4 7000S SSD’sini duyurdu
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    NAND Flash üreticisi bilinmeyen sürücünün 2 TB’lık seçeneği sıralı okuma/yazma operasyonlarında sırasıyla 7000/6860 MB/s’lik hızlara ulaşabiliyor. Rastgele işlemlerde ise yine 700K/650K IOPS değerleri gözlemlenebiliyor.

    5 yıllık garanti altında sunulan sürücülerden 1 TB’lık seçenekte 700 TBW dayanım vadedilirken 2 TB’lık sürücüde bu değer 1400 TBW’ye ulaşıyor. Yoğun iş yükü altında performans kaybı yaşanmaması adına 7 mm’lik alümünyum ısı dağıtıcıya ve arka plakaya yer verilen SSD’nin ileride sunulacak seçeneği daha da iddialı bir soğutucuyla gelecek.

    Gigabyte 7 GB/s’ye ulaşabilen Aorus Gen4 7000S SSD’sini duyurdu

    Ayrıca Bkz. "Intel H570 ve B560 anakartlarda RAM hız aşırtma desteği sunuyor"

    Yeni çözüm uzun süreli yoğun işlemlerde kullanıcısını üzmemesi adına 2 adet bakır ısı borusunun ısıyı alüminyum yapraklara ilettiği bir soğutucu blokla desteklenecek. Son olarak Gigabyte henüz yüksek performanslı sürücülerinin fiyat bilgisini paylaşmamış.



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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    4 saat önce
    Xandive

    damn

    4 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    12 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    12 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Executioner- 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tam ps5 e göre
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    mementopolis (ULU BEY) 43 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu tür SSD 'lerde bazi yükleme sinirini gectiginizde yavaslayan bir Yazma olayi var.

    Samsungun duyurdugu SSD'de de TurboWrite özeligi vardi ama ssd doldukca etkisi kayboluyor.

    7000 mb/s = dedikleri seyi biz 875 mb yazma olarak görüyoruz ve bu 1Gb bile yaklasamadi.

    8000 mb/s ve üzeri görürse o zaman 1Gb yazma görürüz
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    Romeo84 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bunu yapan adam dahil 4000tl ye bize gelir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Justice4ewer (Kadir özmen) 26 dk. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    nokta atışı xD
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