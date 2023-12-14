Intel Meteor Lake mobil işlemciler tanıtıldı: Gelişmiş yapay zeka ve GPU performansı

- Daha düşük enerji tüketimi
- CPU performansında büyük sıçrama yok
- 2 Kata kadar hızlı GPU
- 1.7 kat daha yüksek yapay zeka performansı
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İşlemciler şirketin Foveros 3D hibrit mimarisi ve Intel 4 üretim süreciyle üretilen ilk ürünleri olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda Nöral İşlem Ünitesi (NPU)'ne sahip ilk Intel işlemciler olma niteliğine de sahipler. CPU'ların özelliklerine yakından bakalım.
Yüksek performanslı işlemci ailesi olan H serisinde 4 ve düşük güç tüketimli ince laptoplar için geliştirilen U serisinde 4 adet olmak üzere 8 işlemci karşımıza çıkıyor. P serisi ise Intel Core Ultra modelleri içerisinde artık yer almıyor.
Intel Meteor Lake İşlemci Ailesi
|İşlemci adı
|Üretim süreci
|
Çekirdek dizilimi
|İzlek
|En düşük / En yüksek saat hızı
|L3 Ön bellek
|GPU
|TDP (PL1 / MTP)
|Intel Core Ultra 9 185H
|Intel 4
|6+8+2 (16)
|22
|3.8 GHz / 5.1 GHz
|24 MB
|Arc Xe 8-çekirdek (2.35 GHz)
|45 / 115W
|Intel Core Ultra 7 165H
|Intel 4
|6+8+2 (16)
|22
|3.8 GHz / 5.0 GHz
|24 MB
|Arc Xe 8-çekirdek (2.30 GHz)
|28 / 64 veya 115W
|Intel Core Ultra 7 155H
|Intel 4
|6+8+2 (16)
|22
|3.8 GHz / 4.8 GHz
|24 MB
|Arc Xe 8-çekirdek (2.25 GHz)
|28 / 64 veya 115W
|Intel Core Ultra 5 135H
|Intel 4
|4+8+2 (14)
|18
|3.6 GHz / 4.6 GHz
|18 MB
|Arc Xe 7-çekirdek (2.20 GHz)
|28 / 64 veya 115W
|Intel Core Ultra 5 125H
|Intel 4
|4+8+2 (14)
|18
|3.6 GHz / 4.5 GHz
|18 MB
|Arc Xe 7-çekirdek (2.20 GHz)
|28 / 64 veya 115W
|Intel Core Ultra 7 165U
|Intel 4
|2+8+2 (14)
|14
|3.8 GHz / 4.9 GHz
|12 MB
|Arc Xe 4 çekirdek (2.00 GHz)
|15 / 57W
|Intel Core Ultra 7 164U
|Intel 4
|2+8+2 (14)
|14
|3.8 GHz / 4.8 GHz
|12 MB
|Arc Xe 4 çekirdek (1.80 GHz)
|9 / 30W
|Intel Core Ultra 7 155U
|Intel 4
|2+8+2 (14)
|14
|3.8 GHz / 4.8 GHz
|12 MB
|Arc Xe 4 çekirdek (1.95 GHz)
|15 / 57W
|Intel Core Ultra 5 135U
|Intel 4
|2+8+2 (14)
|14
|3.6 GHz / 4.4 GHz
|12 MB
|Arc Xe 4 çekirdek (1.90 GHz)
|15 / 57W
|Intel Core Ultra 5 134U
|Intel 4
|2+8+2 (14)
|14
|3.6 GHz / 4.4 GHz
|12 MB
|Arc Xe 4-çekirdek (1.75 GHz)
|9 / 30W
|Intel Core Ultra 5 125U
|Intel 4
|2+8+2 (14)
|14
|3.6 GHz / 4.3 GHz
|12 MB
|Arc Xe 4 çekirdek (1.85 GHz)
|15 / 57W
En üst seviyede Intel Core Ultra 9 185H yer alıyor. 5.1 GHz turbo hızına sahip işlemci ailenin tüm fertleri gibi NPU ünitesine ve Arc tabanlı entegre GPU'ya sahip.
Daha düşük enerji tüketimi
Intel yeni Meteor Lake işlemcilerinin yeni üretim süreci ve yapay zeka birim sayesinde oldukça verimli olduğunu belirtiyor. Intel'in açıklamasına göre Ultra 7 165H, 28 W'a ayarlandığında Netflix seyrederken önceki nesil Core i7-1370P'den %25 daha az güç tüketiyor. Video izlerken yeni Meteor Lake işlemciler artık sadece verimlilik çekirdeklerini çalıştırıyor.
Intel, AMD ile kıyaslama rakamları yayınlayarak, Core Ultra 7 165H'nın sistem boştayken Ryzen 7 7840U'dan %79 daha az güç tükettiğini söylüyor. CPU, Netflix izlerken %48, yerel 4K video oynatırken ise %44 daha az enerji harcıyor. Web'de gezinirken ise %7 daha az enerji harcadığı belirtiliyor.
CPU performansında büyük sıçrama yok
İşlemciler Redwood Cove Performans çekirdeklerini ve Crestmont verimlilik çekirdeklerini içeriyor. Intel, Core Ultra 7 165H'yi önceki nesil Core i7-1370P, AMD Ryzen 7 7840U ve Qualcomm 8cx Gen 3 ile karşılaştırıyor. Intel, SPECrate*2017_int_base testinde AMD'ye göre %11, Core i7 1370P'ye göre %9'luk performans artışı elde ettiğini belirtiyor. Küçük yazıda Apple M3'ün de test edildiği yazıyor ancak sonuçlar ilginç bir şekilde Intel'in slaytlarında listelenmiyor.
Tek çekirdek sonuçlarında ise işler iyi görünmüyor. Intel, Core Ultra 7 165H'nin Ryzen 7 7840U'yu %12 oranında geride bıraktığını iddia ediyor. Ancak önceki nesil 1370P aynı AMD işlemcisini %21 oranında geride bırakıyor. Çok çekirdekte de Core Ultra 7 165H AMD'den %11 daha hızlı olmayı başarıyor. Intel multimedia testlerinde de AMD'den daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor.
2 Kata kadar hızlı GPU
Oyun tarafında ise daha önce ortaya çıkan test sonuçlarından bildiğimiz üzere Meteor Lake işlemciler çok iyi performans gösteriyor. Grafik tarafında önceki neslin 2 katına kadar performans artışı elde edilmiş.
1.7 kat daha yüksek yapay zeka performansı
Yapay zeka tarafında ise Core i7-165H, 34 TOPS güce sahip üç AI motoru bulunduruyor. Intel bu motorları CPU, GPU ve NPU olarak belirtiyor. Yeni işlemci önceki nesilden 1.7 kat daha yüksek üretken yapay zeka performansı sergiliyor.
Intel, yeni işlemcilere sahip dizüstü bilgisayarların bugün mağazalarda bulunabileceğini, daha fazlasının ise 2024'te geleceğini söylüyor. Bu ilk partide MSI, Asus, Acer, Lenovo ve diğer markaların bilgisayarları yer alıyor.
Ek olarak Intel, Evo spesifikasyonlarını da güncelledi. Artık Evo sertifikası alabilmek için dizüstülerin Full HD ekran ve 10 saatlik pil ömrüne sahip olmaları ve en geç 1.5 saniyede uyku modundan uyanmaları gerekecek. Intel aynı zamanda Evo cihazlarda Wi-Fi 6E desteğinin ve daha kaliteli web kameraların olmasını zorunlu kılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.