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    Gigabyte AORUS K1 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı

    Gigabyte AORUS K1 mekanik oyuncu klavyesi Cherry MX Red anahtarlar sayesinde parmağın her hareketi hızlı bir şekilde yakalanıyor. Gigabyte AORUS K1 özellikleri haberimizde.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Gigabyte AORUS K1 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı
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    Oyuncu donanımları pazarının önemli isimlerinden Gigabyte, performansı konusunda kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmayacak AORUS K1 adındaki oyuncu klavyesini resmiyete kavuşturdu.

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    Gigabyte AORUS K1 özellikleri

    Gigabyte AORUS K1 mekanik oyuncu klavyesi Cherry’nin MX Red anahtarlarını kullanıyor. Cherry MX Red anahtarlar 45cN baskı değerine ve 2mm basış mesafesine sahip. Böylece parmağın her hareketi hızlı bir şekilde yakalanıyor. Maksimum 1000Hz raporlama oranı ile de gecikmesiz oyuna aktarılıyor. Tuşlar 100 milyon basış ömrüne sahip.

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    RGB Fusion 2.0 aydınlatma sistemini barındıran klavye 16.7 milyon renk desteği sunuyor ve farklı aydınlatma modlarına sahip. Ayrıca her tuş için farklı aydınlatma profilleri de oluşturabiliyorsunuz. Klavye diğer Aorus ürünleri ile renk ahengi sağlayabiliyor.

    Engtegre belleği sayesinde makro kayıtlarınızı klavyede saklayabiliyor ve farklı bilgisayarlarda yeniden ayar yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Arka aydınlatmayı tek tuşla kontrol edebilme, USB 2.0 kumaş kablo, kısayol tuşları gibi özellikleri olan Gigabyte AORUS K1 için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/266275/gigabyte-launches-the-aorus-k1-mechanical-gaming-keyboard Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirTemel (Bekir ) 2 sa.
    Gaming dizüstü getir gigabyte
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    furkankuskir 2 sa. yeni yorumcu
    Fiyatı belli mi acaba ?
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    cat174 2 sa.
    Bu şimdi pahalıdır Bloody B870R bundan daha iyi bence.
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    yaşarkeskin 2 sa. yeni yorumcu
    Çok hoşuma gitti benim çok büyükte değil çok küçükte değil ideal
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    clarq26 (Emre Bayram) 3 sa.
    bu tarz klavyeler cok hosuma gidiyo ne kucuk ne buyuk keske aorus yazısın orda multimedya tusları konumlandırılsaymış.
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