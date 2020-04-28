Gigabyte AORUS K1 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Oyuncu donanımları pazarının önemli isimlerinden Gigabyte, performansı konusunda kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmayacak AORUS K1 adındaki oyuncu klavyesini resmiyete kavuşturdu.

İlginizi Çekebilir

SteelSeries Cyberpunk 2077 özel serisi tanıtıldı

Gigabyte AORUS K1 özellikleri

Gigabyte AORUS K1 mekanik oyuncu klavyesi Cherry’nin MX Red anahtarlarını kullanıyor. Cherry MX Red anahtarlar 45cN baskı değerine ve 2mm basış mesafesine sahip. Böylece parmağın her hareketi hızlı bir şekilde yakalanıyor. Maksimum 1000Hz raporlama oranı ile de gecikmesiz oyuna aktarılıyor. Tuşlar 100 milyon basış ömrüne sahip.

Ayrıca Bkz. "6 çekirdekli Ryzen işlemcili Lenovo IdeaPad 5 satışa çıkıyor"

RGB Fusion 2.0 aydınlatma sistemini barındıran klavye 16.7 milyon renk desteği sunuyor ve farklı aydınlatma modlarına sahip. Ayrıca her tuş için farklı aydınlatma profilleri de oluşturabiliyorsunuz. Klavye diğer Aorus ürünleri ile renk ahengi sağlayabiliyor.

Engtegre belleği sayesinde makro kayıtlarınızı klavyede saklayabiliyor ve farklı bilgisayarlarda yeniden ayar yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Arka aydınlatmayı tek tuşla kontrol edebilme, USB 2.0 kumaş kablo, kısayol tuşları gibi özellikleri olan Gigabyte AORUS K1 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/266275/gigabyte-launches-the-aorus-k1-mechanical-gaming-keyboard

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.