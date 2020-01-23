Gigabyte AORUS RAID SSD 2TB rekor veri transfer hızlarına ulaşıyor

Gigabyte AORUS oyuncu donanımları pazarındaki faaliyetleri ile biliniyor. Zaman zaman marka altında profesyonellere yönelik olarak da ürünler piyasaya çıkıyor. Bunlardan sonuncusu Gigabyte AORUS RAID SSD 2TB veri aktarım hızlarında rekora imza atıyor.

Gigabyte AORUS RAID SSD 2TB özellikleri

Teknoloji dünyasının yavaş yavaş PCIe 4.0 fırsatlarını kolladığı bir dönemde Gigabyte PCIe 3.0 standardında da önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyor. Gigabyte AORUS RAID SSD 2TB bu potansiyel için geliştirildi.

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Gigabyte AORUS RAID SSD 2TB AIC genişleme kartı PCIe 3.0 üzerinde en yüksek veri aktarım hızlarına ulaştığını iddia ediyor. Genişleme kartı PCIe 3.0 x8 ara birimi ile 6.2GB/s yazma ve okuma hızlarına ulaşabiliyor. Bu rakam PCIe 3.0 NVMe SSD ürünlerine göre 1.8 kat daha fazla.

Genişleme kartı içerisinde 4 adet 512GB NVMe M.2 SSD sürücüsü ve bir RAID kontrolcüsü yer alıyor. Sürücüler RAID 0 ile bir birine bağlanmış. İşletim sistemi kurulabilirken RAID 1-10 arasında da konfigüre edilebiliyor.

Tek slotlu kart haliyle oldukça ince ve aktif bir soğutma sisteminden yararlanıyor. Çift taraflı termal plaka yanında geniş soğutma plakalarına sahip. AORUS Storage Manager ile kart kolay bir yönetim sunuyor. Henüz kart için bir fiyat açıklanmadı.

https://www.guru3d.com/news-story/gigabyte-aorus-raid-ssd-2tb-sets-the-standard-for-pcie-3-deliver-6-2gbs-readwrite-speeds.html

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