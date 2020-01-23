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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gigabyte AORUS RAID SSD 2TB rekor veri transfer hızlarına ulaşıyor

    Gigabyte AORUS RAID SSD 2TB genişleme kartı 4 adet 512GB NVMe sürücüsünü RAID 0 ile birleştiriyor ve 6.2GB/s seviyesine kadar çıkan veri aktarım hızlarına imza atıyor.
    8 sa.
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    8
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Gigabyte AORUS RAID SSD 2TB rekor veri transfer hızlarına ulaşıyor

    Gigabyte AORUS oyuncu donanımları pazarındaki faaliyetleri ile biliniyor. Zaman zaman marka altında profesyonellere yönelik olarak da ürünler piyasaya çıkıyor. Bunlardan sonuncusu Gigabyte AORUS RAID SSD 2TB veri aktarım hızlarında rekora imza atıyor.

    Gigabyte AORUS RAID SSD 2TB özellikleri

    Teknoloji dünyasının yavaş yavaş PCIe 4.0 fırsatlarını kolladığı bir dönemde Gigabyte PCIe 3.0 standardında da önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyor. Gigabyte AORUS RAID SSD 2TB bu potansiyel için geliştirildi.

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    Gigabyte AORUS RAID SSD 2TB AIC genişleme kartı PCIe 3.0 üzerinde en yüksek veri aktarım hızlarına ulaştığını iddia ediyor. Genişleme kartı PCIe 3.0 x8 ara birimi ile 6.2GB/s yazma ve okuma hızlarına ulaşabiliyor. Bu rakam PCIe 3.0 NVMe SSD ürünlerine göre 1.8 kat daha fazla.

    Genişleme kartı içerisinde 4 adet 512GB NVMe M.2 SSD sürücüsü ve bir RAID kontrolcüsü yer alıyor. Sürücüler RAID 0 ile bir birine bağlanmış. İşletim sistemi kurulabilirken RAID 1-10 arasında da konfigüre edilebiliyor.

    Tek slotlu kart haliyle oldukça ince ve aktif bir soğutma sisteminden yararlanıyor. Çift taraflı termal plaka yanında geniş soğutma plakalarına sahip. AORUS Storage Manager ile kart kolay bir yönetim sunuyor. Henüz kart için bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.guru3d.com/news-story/gigabyte-aorus-raid-ssd-2tb-sets-the-standard-for-pcie-3-deliver-6-2gbs-readwrite-speeds.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Burzum_^^ 6 sa.
    6.2GB/s bence abarti olmus. 5GB/s yeterli bence :P
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    Muten Baba 6 sa.
    Performans arttırımı için çabalamak eskide kaldı. M2 yuvasına 3000 3500 civarı hızları bulunan eli ayağı düzgün bir ssd almak, %99 için yeterli bir performans sunar şuan. Hatta daha düşük seviye 1500 2000 li hızlara sahip m2 ler bile yeterli performansı sunar.
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    rakanishu 7 sa.
    Raid 0'a veri emanet etmek ne kadar mantıklı? Show amaçlı bir ürün olmuş.
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    Mütercim Bey 8 sa.
    Şu PCI-E 4.0 teknolojisinin yanında bir de NVMe ssd ler için de bir bağlantı yolu mu geliştirseler acaba? SATA gibi daha ufak bir giriş geliştirilebilir aslında.
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    _Dominic_Toretto_ 8 sa. Mütercim Bey
    M.2 yuvası gayet yeterli

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    Galatas4ray 8 sa.
    Güzel.
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    marseltalon 8 sa.
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