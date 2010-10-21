Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte GeForce GTX 460 SuperOverclock lanse edildi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,3b
1
15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gigabyte GeForce GTX 460 SuperOverclock lanse edildi
Tam Boyutta Gör

Yarın yapılacak Radeon HD 6800 lansmanı öncesinde Nvidia cephesindeki hareketlilik devam ediyor. MSI'ın tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği GeForce GTX 480 Lightning modelinden sonra Gigabyte da bugün yaptığı açıklama ile GeForce GTX 460 SuperOverclock modelini duyurdu. GV-N460SO-1GI kod adına sahip olan ekran kartı, özelleştirilmiş detaylarıyla sınıfında fark yaratmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan DirectX 11 destekli ekran kartı, 815MHz GPU, 1630MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Gigabyte GeForce GTX 460 SOC 6+1 fazlı güç tasarımına, NEC Proadlizer film kapsitörlerre, kartı yüksek saat hızlarında serin tutmak üzere tasarlanan çift fana ve Bakır tabanlı çift ısı borusuna sahip WindForce 2X soğutucusu gibi özel detayları bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan DirectX 11 destekli ekran kartı, ön-sipariş listelerine 200 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.

Gigabyte GeForce GTX 460 SuperOverclock lanse edildi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
simplethinks 9 yıl
Önceki versiyon gigabyte gtx460 1 gb daha kısa ve daha şirin. Güç tüketimleri ne kadar fark edecek acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
born2bemad 9 yıl
Of of tasarıma bak
hala daha 460a yatırım yapıp yeni modeller çıkarıyorlar ya enteresan.6000 serisi yeni çıkmışken bu kartları satacaklarına inanıyorlar demekki.MFA ya bu karttan almak lazım bir tane, yeni bir üst konuya imza atsın sonra
Gigabyte zaten kafadan ocli modelle girmişti.Piyasaya çıkan onca özel 460tan sonra noktayı koyma çabası bu herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 9 yıl
Gigabyte iyide şu kartın pvc sinide siyah yapsalar ya mavi renk siyahla gitmiyor. şuan en güzel tasarım msi da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ExECaLiBuR 9 yıl

MxFxOx

Gigabyte iyide şu kartın pvc sinide siyah yapsalar ya mavi renk siyahla gitmiyor. şuan en güzel tasarım msi da


Gigabyte'ın renki mavi. Adamlar benimsemiş bu rengi yapacak bir şey yok.


Gelelim karta. Şimdi bizde GTX460 OC'lerin yalan mı oldu bu gelince. Para tuzağı yahu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gonuldagi 9 yıl
200 avro veremem buna GTX 470 ler 177 avroya düştü.
Önceki Gigabyte yi aldık kulanıyoruz işte 8500/1700/4600.
img708.imageshack.us/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
kartın boyutu ciddi uzamış yalnız... yinede değer..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SchutZ 9 yıl
Gigabyte arı gibi çalışıyor valla, hem soğutma hemde tasarım alanında çok başarılı.Kartın boyu baya uzamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 9 yıl
400 ve altında satılırsa çok satar..
iyi hız aşırtma yapmışlar gayet güzel bir kart..
ama yine 6850 yada 6870 almak daha mantıklı :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
disorderpunk 9 yıl
saol Fx57. Önceki karttan farkları , bakır 2 boru ve 6+1 faz mı sadece?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abazzers 9 yıl

disorderpunk

saol Fx57. Önceki karttan farkları , bakır 2 boru ve 6+1 faz mı sadece?

şu anda kullandığımız gigabyte gtx460'larda da 2 bakır ısı borusu var.tek farkı nikel kaplı olmaları.bu arada benim bildiğim şu anda kullandığımız gtx460 lar da 5+1 fazlı tasarım var değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
benm kartımda 460 ama msı tasarımı çok hoşuma gtmişti performansıda hiç fena deil ama bu kart bambaşkaya dx 11 diolar ama dirt 2 de bi grmek lazm...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abazzers 9 yıl
arkadaşlar benim gtx460 ı satıyorum alan?daha kart değişmem diyordum ama şu anda yanıldığımı anladım.almak isteyen olursa iletişime geçsin.daha bir buçuk aylık kart ve oc yapılmamıştır.gerçekten gigabyte süper işler çıkarıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11261 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, soc ve
2 etiket daha gigabyte geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TG: AMD HD 6800 bütün bilmek istedikleriniz bu video'da! 9 yıl AMD 6870 ve 6850 Crossfire performansı video inceleme 9 yıl AMD HD 6870 ve HD 6850 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Kanser olduğumu öğrendim. (27.05.2019
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim