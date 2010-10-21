Gigabyte GeForce GTX 460 SuperOverclock lanse edildi

Yarın yapılacak Radeon HD 6800 lansmanı öncesinde Nvidia cephesindeki hareketlilik devam ediyor. MSI'ın tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği GeForce GTX 480 Lightning modelinden sonra Gigabyte da bugün yaptığı açıklama ile GeForce GTX 460 SuperOverclock modelini duyurdu. GV-N460SO-1GI kod adına sahip olan ekran kartı, özelleştirilmiş detaylarıyla sınıfında fark yaratmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan DirectX 11 destekli ekran kartı, 815MHz GPU, 1630MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Gigabyte GeForce GTX 460 SOC 6+1 fazlı güç tasarımına, NEC Proadlizer film kapsitörlerre, kartı yüksek saat hızlarında serin tutmak üzere tasarlanan çift fana ve Bakır tabanlı çift ısı borusuna sahip WindForce 2X soğutucusu gibi özel detayları bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan DirectX 11 destekli ekran kartı, ön-sipariş listelerine 200 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.

