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Gigabyte HD 5770 1GB video inceleme

9 yıl
137,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Orta segmentteki ilk DX11 destekli ekran kartı Crossfire modunda test masamızda!

Orta segmentteki ilk DX11 destekli ekran kartı HD 5770 test masamızda. Gigabyte'ın 1GB bellekli HD 5770 ekran kartını hem tek hem de Crossfire modunda rakipleriyle karşılaştırıyoruz.


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Hadouken06 6 yıl
4870 ve 4850 sahipleri anlaşılan bu kartı kıskanmışlar :) adamlar yapmış işde orta sınıf iş görecek bir kart haaaa üst düzey kart dersnizde bi ekran kartına oyun için 600- 700 hatta 1000 tl veren kişinin aklına yanıyım konsol diye bir şey var canavar gibi ne taksan çatır çatır oynatıyor ;)
1 Yanıt Yanıtla
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M@U 6 yıl Hadouken06
icarus06

4870 ve 4850 sahipleri anlaşılan bu kartı kıskanmışlar :) adamlar yapmış işde orta sınıf iş görecek bir kart haaaa üst düzey kart dersnizde bi ekran kartına oyun için 600- 700 hatta 1000 tl veren kişinin aklına yanıyım konsol diye bir şey var canavar gibi ne taksan çatır çatır oynatıyor ;)

Helal panpa!
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hapocod 9 yıl
tam bir f/p ekran kartı
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ahmetcalisan 9 yıl
mükemmel bir kart
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DH Misafiri 9 yıl
Merhabalar,
Mesut Çevik güzel bir video incelemesi yapmış ancak şuan kartın performansı için konuşmak yanılgı olur.Son driver güncellemesiyle %9 luk bir artış oldu HD 5770 de.Ayrıca yapılan testlerdeki oyunların hiçbiri DX 11 destekli değil.Dx 11 destekli oyunlarla beraber 4870 den ciddi bir farkı olacak bu kartın.Boşuna fiyat performans olarak lanse edilmedi.4870 kullananlar geçiş yapmak için hiç düşünmesinler.4870 in harcadığı elektrikle aradaki farkı 8 ayda kapatabilirsiniz.
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gprs78 9 yıl
BEnce yeni pc alınacaksa 4870 e tercih edilir muazzam enerji tüketim ve bağlanabilirlik artı dx 11 desteği var.
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yus01 9 yıl
4800+ üstü ekran kartlarından birine sahipseniz 5770 e geçmeniz pek akıllıca olmaz zira aralarında belirgin bir fark yok 5 fps -+ bir fark olucaktır birazdaha bekleyip 5800+ üstü bir model alırsanız ozman GTX280 ayarlarında bir ekran kartı sahibi olabilirsiniz
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blizzard3 9 yıl
süper bisey ya bende hala hd 3850 var :)
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LoRd1N 9 yıl
OverclockersClub testlerine göre 4890 ile eşit gözüküyor. Ama DH testlerine göre durum kötü.
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MISTIQuad 9 yıl
Arkadaşlar kazıklanmayı tabiiki istemiyoruz ama ATI ve Nvidia dan başka alternatifimiz yok.o yüzden hangisi bize uygun geliyosa onu alıcaz.domates değil ki bu begenmeyince kendin yetistiresin.eleştirmemizin bı faydası yok demek istiyorum yani. rakibi daha iyi yapamadığı sürece ATI rahat.
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ser_ka_n 9 yıl
Sapphire HD 5770 and 5750 Review
overclockersclub.com/...

ve

Sapphire HD 5850 Review
overclockersclub.com/...


incelemeler ; test sistemleri aynı olduğundan birleştirilmiştir .

Yani site Sapphire in referans tasarım olan HD 5750 , HD 5770 , HD 5850 ve HD 5870 kartlarını aynı test sisteminde

teste tabi tutmuş ve sonuçları yukarıdaki başlıklarda ( linklerde ) belirtilen iki ayrı inceleme olarak siteye koymuş .


Testing & Overclocking :

Sapphire HD 5850 stock halde ( 725 MHz / 1000 MHz )
Sapphire HD 5850 overclocklu ( 870 MHz / 1225 MHz )

HD 5850 için ; 145mhz çekirdek ve 225mhz bellek overclockları yapılmış .


Sapphire HD 5770 stock halde ( 850 MHz / 1200 MHz )
Sapphire HD 5770 overclocklu ( 960 MHz / 1440 MHz )

HD 5770 için ; 110 MHz çekirdek ve 240 MHz bellek overclockları yapılmış .


Sapphire HD 5750 stock halde ( 700 MHz / 1150 MHz )
Sapphire HD 5750 overclocklu ( 840 MHz / 1346 MHz )

HD 5750 için ; 140 MHz çekirdek ve 196 MHz bellek overclockları yapılmış .


Sitede yer alan 3DMark 06 ve 3DMark Vantage sonuçlarını kopyalamadım .
Her oyun için "ayarlar" ı kopyalamadım .


Crysis Warhead............................1280X1024............1680X1050............1920X1200............2560X1600

Sapphire HD 5870................................44.......................36........................30..........................18
Sapphire HD 5850................................37.......................30........................25..........................15
Sapphire HD 5850 O.C..........................43.......................35........................29..........................18
Sapphire HD 5770................................25.......................20........................17..........................10
Sapphire HD 5770 O.C..........................29.......................22........................19..........................11
Sapphire HD 5750................................21.......................17........................14............................9
Sapphire HD 5750 O.C..........................26.......................20........................16..........................10
Sapphire HD4870x2..............................34.......................29........................26..........................18
Sapphire HD 4890 Vapor-X....................30.......................24........................20..........................12
Nvidia GTX295.....................................47.......................39........................32..........................19
ASUS GTX285 Matrix............................33.......................26........................23..........................13
ASUS ENGTX275..................................30.......................24........................19..........................11
Asus GTX 260 Matrix.............................26.......................20........................17..........................11


Far Cry 2......................................1280X1024............1680X1050............1920X1200............2560X1600

Sapphire HD 5870...............................112.......................97..........................84........................61
Sapphire HD 5850................................98........................84..........................72........................52
Sapphire HD 5850 O.C.........................121......................107.........................95........................70
Sapphire HD 5770................................69........................58..........................51........................35
Sapphire HD 5770 O.C..........................77........................64..........................57........................39
Sapphire HD 5750................................58........................49..........................44........................31
Sapphire HD 5750 O.C..........................69........................57..........................51........................35
Sapphire HD4870x2..............................87........................85..........................84........................68
Sapphire HD 4890 Vapor-X....................75........................65..........................61........................42
Nvidia GTX295....................................110.......................97..........................87........................70
ASUS GTX285 Matrix............................77........................68..........................62........................47
ASUS ENGTX275..................................74........................65..........................59........................44
Asus GTX 260 Matrix.............................67.......................58..........................52........................38


Darkest of Days..........................1280X1024............1680X1050............1920X1200............2560X1600

Sapphire HD 5870.............................83........................77.........................70.........................48
Sapphire HD 5850.............................78........................66.........................58.........................37
Sapphire HD 5850 O.C.......................84........................73.........................66.........................44
Sapphire HD 5770.............................57........................44.........................36.........................23
Sapphire HD 5770 O.C.......................63........................49.........................40.........................26
Sapphire HD 5750.............................50........................39.........................32.........................21
Sapphire HD 5750 O.C.......................58........................46.........................39.........................24
Sapphire HD4870x2...........................64........................51.........................43.........................28
Sapphire HD 4890 Vapor-X.................74........................60.........................50.........................32
Nvidia GTX295.................................103.......................85.........................75.........................51
ASUS GTX285 Matrix.........................73........................59.........................51.........................35
ASUS ENGTX275...............................66........................53.........................46.........................31
Asus GTX 260 Matrix.........................58........................46.........................38.........................27


COD World at War.....................1280X1024............1680X1050............1920X1200............2560X1600

Sapphire HD 5870............................133......................120.......................103........................68
Sapphire HD 5850............................116.......................97.........................85........................54
Sapphire HD 5850 O.C......................136......................114.......................95.........................65
Sapphire HD 5770.............................84.......................68.........................57.........................39
Sapphire HD 5770 O.C.......................96.......................75.........................64.........................43
Sapphire HD 5750.............................83.......................63.........................52.........................34
Sapphire HD 5750 O.C.......................77.......................65.........................54.........................36
Sapphire HD4870x2..........................137......................112........................95........................79
Sapphire HD 4890 Vapor-X.................99.......................84.........................70.........................46
Nvidia GTX295.................................144......................132.......................119........................93
ASUS GTX285 Matrix.........................114.....................103........................82.........................61
ASUS ENGTX275..............................104.......................82.........................75........................52
Asus GTX 260 Matrix..........................86.......................70.........................57.........................43


Dawn of War II........................1280X1024............1680X1050............1920X1200............2560X1600

Sapphire HD 5870...........................67.......................64.........................57.........................50
Sapphire HD 5850...........................61.......................64.........................58.........................47
Sapphire HD 5850 O.C....................62.......................68.........................63..........................50
Sapphire HD 5770...........................61.......................52.........................44.........................30
Sapphire HD 5770 O.C.....................66......................55.........................49.........................34
Sapphire HD 5750...........................54.......................44.........................37.........................25
Sapphire HD 5750 O.C....................59.......................50.........................42.........................29
Sapphire HD4870x2.........................58.......................53.........................51.........................39
Sapphire HD 4890 Vapor-X................63.......................55.........................46.........................32
Nvidia GTX295................................70.......................60.........................49.........................48
ASUS GTX285 Matrix.......................67.......................60.........................46.........................42
ASUS ENGTX275.............................64.......................49.........................48.........................38
Asus GTX 260 Matrix........................59.......................51.........................46.........................33


Batman Arkham Asylum.............1280X1024............1680X1050............1920X1200............2560X1600

Sapphire HD 5870............................187.....................152........................126........................79
Sapphire HD 5850............................162.....................130........................107........................67
Sapphire HD 5850 O.C.....................185......................154........................127.......................79
Sapphire HD 5770............................87........................67........................54.........................31
Sapphire HD 5770 O.C......................99........................77........................62.........................37
Sapphire HD 5750............................77........................60........................48.........................18
Sapphire HD 5750 O.C......................86........................66........................53.........................31
Sapphire HD4870x2..........................170.....................138........................113........................67
Sapphire HD 4890 Vapor-X................110.......................86........................70.........................41
Nvidia GTX295.................................202.....................188........................165........................94
ASUS GTX285 Matrix........................177.....................149........................123........................77
ASUS ENGTX275..............................158.....................132........................108........................67
Asus GTX 260 Matrix.........................139.....................115........................93.........................58


Resident Evil 5..........................1280X1024............1680X1050............1920X1200............2560X1600

Sapphire HD 5870...........................129....................108........................93.........................63
Sapphire HD 5850...........................111.....................91.........................78.........................53
Sapphire HD 5850 O.C....................126.....................106........................91.........................63
Sapphire HD 5770............................81......................65.........................55.........................35
Sapphire HD 5770 O.C......................92......................77.........................62.........................40
Sapphire HD 5750............................72......................60.........................50.........................29
Sapphire HD 5750 O.C......................78......................63.........................54.........................34
Sapphire HD4870x2.........................147....................119.......................101........................66
Sapphire HD 4890 Vapor-X................96......................77.........................65.........................41
Nvidia GTX295................................143....................123.......................104........................70
ASUS GTX285 Matrix........................120.....................97........................82.........................54
ASUS ENGTX275..............................109.....................89........................75.........................48
Asus GTX 260 Matrix.........................94......................75.........................63.........................41


Left 4 Dead.............................1280X1024............1680X1050............1920X1200............2560X1600

Sapphire HD 5870.........................160........................143......................125.......................84
Sapphire HD 5850.........................147........................124......................104.......................69
Sapphire HD 5850 O.C..................168........................143.......................127......................79
Sapphire HD 5770.........................105........................85........................72........................45
Sapphire HD 5770 O.C....................116........................95.......................81.......................52
Sapphire HD 5750.........................90..........................74........................63........................40
Sapphire HD 5750 O.C....................105........................85.......................70.......................45
Sapphire HD4870x2.......................158........................141......................122.....................114
Sapphire HD 4890 Vapor-X..............138........................113......................95......................59
Nvidia GTX295..............................161........................163......................141.....................116
ASUS GTX285 Matrix.....................146........................130......................113......................76
ASUS ENGTX275...........................138........................121......................102......................65
Asus GTX 260 Matrix......................126........................106......................89.......................58

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tavana03 9 yıl
inceleme için teşekkürler
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