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    Sektörün ilk ARM işlemcili anakartı tanıtıldı

    ARM işlemciler yavaş yavaş bilgisayar bileşenlerine de el atmaya başladı. Gigabyte MP72-HB0 anakart 256 çekirdeğe kadar ölçeklendirilen ARM işlemciler ile geliyor.
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    Gigabyte
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    Bugüne kadar ARM işlemcilerin mobil cihazlar haricinde sunucu ve entegre sistemler gibi pek çok alanda kullanıldığını görüyorduk ancak yavaş yavaş anakartlara da entegre olmaya başladı. Gigabyte sektörün ilk ARM işlemcili anakartını duyurdu.

    Gigabyte MP72-HB0 sektörde ilk

    Ampere Computing ile iş birliği yapan Gigabyte yeni nesil anakartlarına ARM işlemci entegre etme kararı almış. Gigabyte MP72-HB0 anakart modeli Ampere Altra Max işlemcisi ile özellikle bulut yüklerinden kolaylıkla sıyrılacak.

    Ampere Altra Max işlemcisi iki adet 128 çekirdekli zar barındırıyor. 128 adet PCIe 4.0 hattı olan işlemci  tek zarda 250W TDP değerine çıkabiliyor. 8 kanal DDR4-3200 RAM desteği yanında bulut uygulamaları da beraberinde geliyor.

    Gigabyte MP72-HB0 adlı E-ATX çift soket anakart modelinde ise 16 kanal DDR4 DIMM modüller, 4 adet PCIe 4.0 yuvası, 6 adet depolama için genişleme yuvası, 3 adet LAN portu yer alıyor.

    Bunun haricinde 120TB’a kadar depolama sunan G242-P35 ve G242-P36 tek soket sunucular da tanıtıldı. 1600W 80+ Platinum güç kaynağı barındıran sunucularda 128 çekirdekli Ampere Altra veya 256 çekirdekli Ampere Altra Max işlemcilerine yer veriliyor.

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