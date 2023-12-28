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    Anlık Bildirim

    Gigabyte, Nvidia RTX SUPER serisini doğruladı: İşte özellikleri

    Nvidia'nın merakla beklenen RTX 40 SUPER serisi ekran kartları için geri sayım resmen başladı. Son olarak seride yer alacak üç model, Gigabyte tarafından doğrulandı.
    Gigabyte, Nvidia RTX SUPER serisini doğruladı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın merakla beklenen RTX 40 SUPER ekran kartlarının 8 Ocak tarihli özel bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Şimdi etkinliğe sayılı günler kala, seride yer alacak tüm modeller Avrasya Ekonomi Komisyonu (EEC) listelerinde görüntülendi. Üstelik sızdırılan bilgiler arasında, kartların bellek kapasiteleri de yer alıyor.

    Nvidia RTX SUPER serisi bir kez daha doğrulandı

    ECC'ye yapılan yeni başvuru, RTX 40 SUPER serisinin varlığına ek olarak, modellerin bellek kapasitesine de açıklık getirdi. Buna göre RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER 16GB, RTX 4070 SUPER ise 12GB VRAM kapasitesine sahip olacak. Bu noktada Gigabyte, RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 Tİ SUPER için AORUS Master, RTX 4070 SUPER'de ise AORUS Elite modellerine yer vermeyi planlıyor.

    Gigabyte, Nvidia RTX SUPER serisini doğruladı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ek olarak Eagle Ice olarak bilinen yeni bir modele daha işaret edilmiş durumda. Ayrıca EEC dosyası, daha önce sızıntılara konu alan RTX 3050 6GB'ın da yolda olduğunu gösteriyor. Bu model ise 2024'ün ilk çeyreğinde 8GB'lık sürümün yerini alacak. 

    RTX 40 SUPER serisi neler sunacak?

    RTX 40 SUPER serisine dönecek olursak, serinin tepe modeli RTX 4080 SUPER, 10.240 çekirdek, 320 TMU, 112 ROP ve 64 MB L2 önbellek ile AD103-400 GPU'yu temel alacak. Bu noktada 320W TGP (Total Graphics Power) 256 bit bellek veri yolu ve 16GB GDDR6X belleğin korunacağı belirtiliyor. Ancak ufak yükseltmeler ile selefinden yüzde 3 ila 5 oranında daha hızlı olacak. Özel tasarımlı modeller de ise bu fark yüzde 10'a kadar ulaşabilir.

    RTX 4070 Ti SUPER ise, 285W TGP, 8.448 çekirdek ve 48 MB L2 önbelleğe sahip AD103-275 / AD102-175 GPU varyantları ile geliyor. RTX 4070 SUPER, 7.168 çekirdekle AD104-350 veya AD103-175 GPU, 48 MB L2 önbellek 192 bit veri yolu arayüzünde 12 GB GDDR6X belleğe sadık kalacak. Güç gereksiniminde ise 20W artış söz konusu.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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