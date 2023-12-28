Gigabyte, Nvidia RTX SUPER serisini doğruladı: İşte özellikleri

Nvidia RTX SUPER serisi bir kez daha doğrulandı
ECC'ye yapılan yeni başvuru, RTX 40 SUPER serisinin varlığına ek olarak, modellerin bellek kapasitesine de açıklık getirdi. Buna göre RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER 16GB, RTX 4070 SUPER ise 12GB VRAM kapasitesine sahip olacak. Bu noktada Gigabyte, RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 Tİ SUPER için AORUS Master, RTX 4070 SUPER'de ise AORUS Elite modellerine yer vermeyi planlıyor.
RTX 40 SUPER serisi neler sunacak?
RTX 40 SUPER serisine dönecek olursak, serinin tepe modeli RTX 4080 SUPER, 10.240 çekirdek, 320 TMU, 112 ROP ve 64 MB L2 önbellek ile AD103-400 GPU'yu temel alacak. Bu noktada 320W TGP (Total Graphics Power) 256 bit bellek veri yolu ve 16GB GDDR6X belleğin korunacağı belirtiliyor. Ancak ufak yükseltmeler ile selefinden yüzde 3 ila 5 oranında daha hızlı olacak. Özel tasarımlı modeller de ise bu fark yüzde 10'a kadar ulaşabilir.
RTX 4070 Ti SUPER ise, 285W TGP, 8.448 çekirdek ve 48 MB L2 önbelleğe sahip AD103-275 / AD102-175 GPU varyantları ile geliyor. RTX 4070 SUPER, 7.168 çekirdekle AD104-350 veya AD103-175 GPU, 48 MB L2 önbellek 192 bit veri yolu arayüzünde 12 GB GDDR6X belleğe sadık kalacak. Güç gereksiniminde ise 20W artış söz konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.