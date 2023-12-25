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    Nvidia RTX 50 serisi için tarih verildi: Bekleyiş sona eriyor

    Nvidia'nın yeni nesil Blackwell mimarili GeForce RTX 50 ekran kartları için yeni bir tarih ortaya çıktı. Performans anlamında önemli yükseltmeler sunacak GPU ailesi çok yakında geliyor.
    Nvidia RTX 50 serisi için tarih verildi! Bekleyiş sona eriyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia Blackwell veya RTX 50 serisi, yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bildiğiniz gibi mevcut Ada Lovelace mimarisi, hem özellikleri hem de performansı ile lansmandan bu yana sektörde rakipsiz bir konuma sahip oldu. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, RTX 50 serisi ekran kartları içinyeni bir lansman tarihi ortaya çıktı.

    Nvidia RTX 50 ekran kartları için tarih verildi

    Kaçıranlar için GeForce RTX 50 ekran kartları, TSMC'nin en gelişmiş 3nm fabrikasyon süreci ile karşımıza çıkacak. Bu sürecin halihazırda mevcut olan 4nm'ye kıyasla yüzde 25-30'a kadar güç verimliliği, yüzde 10-15'e kadar transistör başına performans artışı ve yoğunlukta 1.7 kat artış sunacağı belirtiliyor.

    Üstelik gelişmeler bununla da sınırlı değil. Yeni GPU'lar GDDR7 bellek ve AMD'nin Radeon RX 7000 serisinde olduğu gibi DisplayPort 2.1 standardını beraberinde getirecek. Daha önceki sızıntılar, Blackwell GPU'lar için 2025 başına işaret etmişti. Ancak bu tarih daha erkene alınmış olabilir. Bugün tanınmış sızıntı kaynağı Moore Law is Dead, GeForce RTX 50 serisinin 2024'ün 4.çeyreğinde tanıtılacağını bildirdi.

    Hatırlayacak olursak RTX 40 serisi yani "Ada Lovelace" mimarisi 2022'nin 4. çeyreğinde (Ekim 2022), RTX 30 serisi ise 2020'nin 3. çeyreğinde (Eylül 2020) tanıtıldı. Kısaca Nvidia, iki yıllık bir lansman döngüsüne sahip. Dolayısıyla sızıntının doğruluk payı taşıdığını söyleyebiliriz. 

    Ayrıca sızıntı kaynağı, RTX 50 serisinin RTX 30-40 nesillerine kıyasla daha küçük gelişmeler sunacağını söylüyor. Ancak hem yeni bellek modülleri hem de çok daha gelişmiş bir fabrikasyon süreci söz konusu. Dolayısıyla burada DLSS 3.0 veya Frame Generation gibi teknolojilere atıfta bulunulmuş olabilir. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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