DRAM ve NAND fiyatları rekora koşuyor: Artış durmayacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi NAND ve DRAM pazarı, pandemi döneminin ardından satışlarda önemli bir düşüş ve arz fazlası yaşadı. Günümüzde ise AI talebi nedeniyle fiyatlar hızla yükselmiş durumda. Son olarak analiz ve araştırma şirketi TrendForce, ​​​​​2026'nın ilk çeyreğinde geleneksel DRAM sözleşme fiyatlarının çeyreklik bazda yüzde 90 ila 95 oranında artabileceğini duyurdu. Daha önceki tahminler ise, yüzde 55-60 bandında sınırlı kalmıştı.

DRAM ve NAND fiyatları rekor artışa gidiyor

TrendForce'a göre, artışın en sert hissedileceği alanlardan biri PC DRAM pazarı olacak. 2025'in son çeyreğinde PC sevkiyatlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, halihazırda sınırlı olan DRAM stoklarını daha da aşağı çekti. Raporda ise, tedarik anlaşmaları bulunan üst seviye PC üreticilerinin dahi stok kaybı yaşadığı belirtiliyor. Buna yönelik 2026'nın ilk çeyreğinde ise yüzde 100'ün üzerinde artarak çeyreklik bazda yeni bir rekor kırması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Sunucu DRAM tarafında da tablo benzer. Sınırlı arz karşısında artan rekabetin, sunucu DRAM fiyatlarını yaklaşık yüzde 90 oranında yukarı taşıyacağı ve bunun da şimdiye kadarki en büyük çeyreklik artış olacağı paylaşıldı. Mobil tarafta kullanılan LPDDR4X ve LPDDR5X belleklerde de ciddi artışlar gündemde.

TrendForce, her iki bellek türünde de fiyatların yüzde 90 civarında yükselmesini bekliyor. NAND flash cephesinde ise DRAM’e yönelen üretim kapasitesi daralıyor. Bellek üreticilerinin, daha kârlı olan DRAM üretimine öncelik vermesi NAND tarafındaki kapasite artışını sınırlamış durumda. TrendForce'a göre NAND flash sözleşme fiyatları da 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 55-60 oranında artabilir.

Apple'dan RAM fiyatlarına yanıt: iPhone 18 fiyatı artacak mı? 3 gün önce eklendi

Son olarak kurumsal SSD tarafında ise yapay zeka tabanlı iş yüklerinin hızla yaygınlaşması nedeniyle kurumsal SSD fiyatlarının yüzde 53-58 oranında artması ve bu alanda da yeni bir rekor kırılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

DRAM ve NAND fiyatları rekora koşuyor: Artış durmayacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: