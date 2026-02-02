DRAM ve NAND fiyatları rekora koşuyor: Artış durmayacak

DRAM ve NAND fiyatları rekor artışa gidiyor
TrendForce'a göre, artışın en sert hissedileceği alanlardan biri PC DRAM pazarı olacak. 2025'in son çeyreğinde PC sevkiyatlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, halihazırda sınırlı olan DRAM stoklarını daha da aşağı çekti. Raporda ise, tedarik anlaşmaları bulunan üst seviye PC üreticilerinin dahi stok kaybı yaşadığı belirtiliyor. Buna yönelik 2026'nın ilk çeyreğinde ise yüzde 100'ün üzerinde artarak çeyreklik bazda yeni bir rekor kırması bekleniyor.
TrendForce, her iki bellek türünde de fiyatların yüzde 90 civarında yükselmesini bekliyor. NAND flash cephesinde ise DRAM’e yönelen üretim kapasitesi daralıyor. Bellek üreticilerinin, daha kârlı olan DRAM üretimine öncelik vermesi NAND tarafındaki kapasite artışını sınırlamış durumda. TrendForce'a göre NAND flash sözleşme fiyatları da 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 55-60 oranında artabilir.
Son olarak kurumsal SSD tarafında ise yapay zeka tabanlı iş yüklerinin hızla yaygınlaşması nedeniyle kurumsal SSD fiyatlarının yüzde 53-58 oranında artması ve bu alanda da yeni bir rekor kırılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: