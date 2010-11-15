Gigabyte özel tasarımlı GeForce GT 430 modelini duyurdu

Gigabyte giriş seviyesi için hazırladığı özel tasarımlı GeForce GT 430 modelini tanıttı. GV-N430OC-1GI kod adını taşıyan ekran kartı, düşük profilli baskılı devre kullanan diğer pek çok modelden farklı olarak tam boyutlu baskılı devre ve üzerinde 80mm çapında fana sahip özel soğutucu ile geliyor. GF108 GPU'sundan güç alan yeni model, fabrika çıkışı hız aşırtmış olarak geliyor. Gigabyte'ın açıklamalarına göre grafik işlemci 730MHz olan yeni modelin paralel işlemcileri 1460MHz, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahiip olan kart, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere destek sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına yer verilen GeForce GT 430 tabanlı yeni modelin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.