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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GT 430 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GT 430 modelini duyurdu
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Gigabyte giriş seviyesi için hazırladığı özel tasarımlı GeForce GT 430 modelini tanıttı. GV-N430OC-1GI kod adını taşıyan ekran kartı, düşük profilli baskılı devre kullanan diğer pek çok modelden farklı olarak tam boyutlu baskılı devre ve üzerinde 80mm çapında fana sahip özel soğutucu ile geliyor. GF108 GPU'sundan güç alan yeni model, fabrika çıkışı hız aşırtmış olarak geliyor. Gigabyte'ın açıklamalarına göre grafik işlemci 730MHz olan yeni modelin paralel işlemcileri 1460MHz, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahiip olan kart, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere destek sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına yer verilen GeForce GT 430 tabanlı yeni modelin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Gigabyte özel tasarımlı GeForce GT 430 modelini duyurdu
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ozkan_tpc 9 yıl
Gtx 460 ın bile zorlandığı PhysX efeklerinde bu kartlar ne yapar acaba ki desteğini esirgememişler :)
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M@U 9 yıl
Giriş seviyesi kartların da maaşallahı var artık. O fan ne öyle yahu... İkinci slota taşıyordur büyük ihtimalle. Performans olarak da HD5550 seviyesinde olduğunu düşünürsek, abartı...
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ghost recon advanced 9 yıl
o fan ne öyle ya uçak motoru gibi olmuş
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