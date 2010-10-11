Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte özel tasarımlı GeForce GT 430 modelini kullanıma sunuyor

8 yıl
8,3b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia Fermi ailesinin yeni üyesi GeForce GT 430 için üreticilerin yeni modelleri gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Gigabyte tarafından pazara sunulacak düşük profilli GeForce GT 430 modelinin detayları elimize ulaştı. Fermi mimarisini temel alan GF108 kodlu yeni grafik yongasının güç verdiği ekran kartı özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çekiyor.

Düşük profilli baskılı devre üzerinde yüksek kaliteli komponentler kullanılarak hazırlanan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. 96x paralel işlem birimine sahip olan ve çift fanlı yeni soğutucusu ile referans modelden daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı medya bilgisayarlarını hedef alıyor.

Saat hızları henüz açıklanmasa da referans model gibi 700MHz GPU ve 1800MHz bellek saat hızlarında çalışabileceği iddia edilen kart, önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Denubis 8 yıl
demek ki fermilerin en küçüğü bile o kadar çok ısınıyorki 2 fanla soğutmayı uygun görmüşler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 8 yıl
performans çok kötü 1 gb bellek boşuna koyulmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 8 yıl
bu karta ne gerek iki fan xd bunu alan kullanıcı oc yapıcak buna
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 8 yıl
gt 240 ddr3 le aynı özelliklere sahip gözüküyor . dikkat çeken farkı gt 240 550 mhz gpuya sahip , gt 230 700 mhz. 80-85 tl ye satılırsa tavsiye edilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
9600GTnin günümüz versiyonu... tabi teknik veriler ne kadar benzerlik göstersede mimarinin farklı olduğunu unutmamak gerekir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 8 yıl
fiyat uygun olursa giriş seviyesinde alınabilir bir kart çift fan olayı iyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 8 yıl
Yeni GT 240 veya 9600GT

Fanlar sesli çalışırsa gereksiz bir ürün olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8347 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, özel tasarım ve nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky ile siber tehdit ve veri güvenliği üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim