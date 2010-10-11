Gigabyte özel tasarımlı GeForce GT 430 modelini kullanıma sunuyor

Nvidia Fermi ailesinin yeni üyesi GeForce GT 430 için üreticilerin yeni modelleri gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Gigabyte tarafından pazara sunulacak düşük profilli GeForce GT 430 modelinin detayları elimize ulaştı. Fermi mimarisini temel alan GF108 kodlu yeni grafik yongasının güç verdiği ekran kartı özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çekiyor.

Düşük profilli baskılı devre üzerinde yüksek kaliteli komponentler kullanılarak hazırlanan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. 96x paralel işlem birimine sahip olan ve çift fanlı yeni soğutucusu ile referans modelden daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı medya bilgisayarlarını hedef alıyor.

Saat hızları henüz açıklanmasa da referans model gibi 700MHz GPU ve 1800MHz bellek saat hızlarında çalışabileceği iddia edilen kart, önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.