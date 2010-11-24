Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 460 SE modelini kullanıma sunuyor

Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 460 SE modelini duyurdu. Resmi tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan 288 paralel işlemcili GeForce GTX 460 SE modelini temel alan ekran kartı, Gigabyte'ın yeni modellerinde sık sık görmeye başladığımız çift fanlı WindForce 2X soğutucusunu kullanıyor. Ultra Durable VGA teknolojisi ile Bakır yoğunluğu arttırılmış baskıl devre ve yüksek kaliteli komponentler kullanılan ekran kartı, Nvidia'nın GF104 GPU'sundan güç alıyor ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 288 paralel işlem birimine sahip olan yeni model, 640MHz GPU, 1460MHz paralel işlemci ve 3400MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI çıkışlrına sahip olan yeni model, Avrupa'da 160 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.