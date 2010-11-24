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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 460 SE modelini kullanıma sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 460 SE modelini duyurdu. Resmi tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan 288 paralel işlemcili GeForce GTX 460 SE modelini temel alan ekran kartı, Gigabyte'ın yeni modellerinde sık sık görmeye başladığımız çift fanlı WindForce 2X soğutucusunu kullanıyor. Ultra Durable VGA teknolojisi ile Bakır yoğunluğu arttırılmış baskıl devre ve yüksek kaliteli komponentler kullanılan ekran kartı, Nvidia'nın GF104 GPU'sundan güç alıyor ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 288 paralel işlem birimine sahip olan yeni model, 640MHz GPU, 1460MHz paralel işlemci ve 3400MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI çıkışlrına sahip olan yeni model, Avrupa'da 160 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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Emin83 8 yıl
bugün aldım vatandan urunu 368 tl ve gayet sessız
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OverClocK1ng 9 yıl
Ya ben anlamıyorum bu kullanıcıların derdini. GTS 450 den çok daha hızlı bir kart. Fiyatı da GTX460 dan 40$ daha ucuz. Hatta bu kartı 160$ olarak düşünecek olursak 40$ eklersek 200$ yani GTX460 parası yapıyor. Demek ki GTX460 dan %25 daha ucuz. GTS 450 den de 30$ pahalı ama çok daha hızlı. Bence GTX460 alacak parası olmayıp, GTS 450 nin 128 bit düşük bant genişliğine ve düşük özelliklerine mahkum olmak istemeyip azcık daha para ekleyerek iyi overclock olan çok daha iyi bir kart almak isteyen kullanıcılar için çok güzel bir seçenek olmuş.
Her şeyini kırpmışlar: Evet tabi kırpacaklar. Yok kırpmadan aynı kartı 40$ ucuza verecekler. Bizim milletimiz hep bana hep bana istiyor. Sanatçı olduğu zaman da sürünsün istiyorlar. GPU firması da çok ucuz satsın hep kullanıcıyı düşünsün.
Sürekli indirim yapan, müşterinin gönlünü hoş tutmak isteyen bir firma 1 kereliğine 1 ürünü pahalı satmaya kalksa yerin dibine sokarız. Kazıkçı olur.
Biz böyleyiz işte...
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Mech.Engineer 9 yıl
450 ile 460 arasındaki boşluğu gayet mantıklı bir şekilde doldurmuşlar.
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Dovahkiin 9 yıl
OverClocKing

Ya ben anlamıyorum bu kullanıcıların derdini. GTS 450 den çok daha hızlı bir kart. Fiyatı da GTX460 dan 40$ daha ucuz. Hatta bu kartı 160$ olarak düşünecek olursak 40$ eklersek 200$ yani GTX460 parası yapıyor. Demek ki GTX460 dan %25 daha ucuz. GTS 450 den de 30$ pahalı ama çok daha hızlı. Bence GTX460 alacak parası olmayıp, GTS 450 nin 128 bit düşük bant genişliğine ve düşük özelliklerine mahkum olmak istemeyip azcık daha para ekleyerek iyi overclock olan çok daha iyi bir kart almak isteyen kullanıcılar için çok güzel bir seçenek olmuş.

Her şeyini kırpmışlar: Evet tabi kırpacaklar. Yok kırpmadan aynı kartı 40$ ucuza verecekler. Bizim milletimiz hep bana hep bana istiyor. Sanatçı olduğu zaman da sürünsün istiyorlar. GPU firması da çok ucuz satsın hep kullanıcıyı düşünsün.

Sürekli indirim yapan, müşterinin gönlünü hoş tutmak isteyen bir firma 1 kereliğine 1 ürünü pahalı satmaya kalksa yerin dibine sokarız. Kazıkçı olur.

Biz böyleyiz işte...


160$ değil yanlız 160€. En son indirim haberine göre GTX460 1GB'lar 180$ seviyesinden satılıyordu. Bu model sadece 5-10$ daha ucuz ama performans olarak geride. 768'lik modelin fiyatını biraz daha indirselerdi daha iyi olurdu, son derece gereksiz bir model bana göre.
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tahir40 9 yıl
Yani Türkiyede satılan düz GTX 460 dan farkı? Genelde SE için, Special Edition anlamındaysa biraz daha cafcaflı PBC'lere basılıp, Second Edition anlamındaysa biraz kırpılıp ucuzlatılıp satılıyor ürünler...
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MÜŞAVİR 9 yıl
Bu modelde paralel işlemci sayısı ve bazı özellikler kırpılmış.

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