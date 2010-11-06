Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 470 modelini güncelledi

GeForce GTX 480 SuperOverclock modeliyle gündemde olan Gigabyte, özel tasarımlı GeForce GTX 470 modelinin 2.0 revizyonunu duyurdu. GV-N470OC-13I kod adını taşıyan mevcut model ile kıyaslandığında teknik olarak çok fazla değişiklik içermeyen yeni revizyondaki en büyük farklılık, üç fanlı WinForce 3X soğutucusuna geçilmiş olması.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığI GF100 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 448x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Hız aşırtmalı olarak sunulan ekran kartında grafik işlem birimi 630MHz'de çalışırken, paralel işlemciler 1260MHz, bellekler ise 3348MHz'de görev yapıyorlar.

CUDA, PhysX ve SLI teknolojilerine destek sunan ekran kartı, çoklu monitör kurulumları için 3DVision Surround teknolojisini de destekliyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörleriyle gelen yeni revizyon ekran kartının (GV-N470OC-13I rev. 2.0) fiyatı henüz açıklanmasa da piyasada satılmakta olan ilk revizyonla benzer olması bekleniyor.