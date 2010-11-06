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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 470 modelini güncelledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 470 modelini güncelledi
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GeForce GTX 480 SuperOverclock modeliyle gündemde olan Gigabyte, özel tasarımlı GeForce GTX 470 modelinin 2.0 revizyonunu duyurdu. GV-N470OC-13I kod adını taşıyan mevcut model ile kıyaslandığında teknik olarak çok fazla değişiklik içermeyen yeni revizyondaki en büyük farklılık, üç fanlı WinForce 3X soğutucusuna geçilmiş olması.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığI GF100 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 448x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Hız aşırtmalı olarak sunulan ekran kartında grafik işlem birimi 630MHz'de çalışırken, paralel işlemciler 1260MHz, bellekler ise 3348MHz'de görev yapıyorlar.

CUDA, PhysX ve SLI teknolojilerine destek sunan ekran kartı, çoklu monitör kurulumları için 3DVision Surround teknolojisini de destekliyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörleriyle gelen yeni revizyon ekran kartının (GV-N470OC-13I rev. 2.0) fiyatı henüz açıklanmasa da piyasada satılmakta olan ilk revizyonla benzer olması bekleniyor.

Gigabyte özel tasarımlı GeForce GTX 470 modelini güncelledi
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OverClocK1ng 9 yıl
Ya madem böyle bir kart yapıyorsun iyi güzel de o VRM ler hakikaten niye boşta. Amaç ne anlamadım. Bunlar GTX460 ta VRM leri soğutuyorlar ama GTX470 hem de daha üst model soğutma sistemi kullanan kartta VRM leri boş bırakıyorlar. Hakikaten enteresan adamlar...
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UzmaN345 9 yıl
İyi bir ürün GTX480 rahat yakalar ve daha serin çalısır ama yinede kart alıcak olsam atinin 6900 beklerdim
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hapocod 9 yıl
Soğutmadan olsa gerek biraz kartın uzunluğu fazla geldi bana
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No Way Out 9 yıl
VRM'ler boşda, gerçekden komik...
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stevan 9 yıl
kart sağlama benziyorda fiyatınada yansımaz bu inşallah
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apollonx 9 yıl
Gtx 460 gibi uygun fiyatlı olursa yeni kral olur o soğutmayla.
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Fraulein 9 yıl
yakında pcb rengini değiştirip tekrar piyasaya sürmeye başlamasınlar
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