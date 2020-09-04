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    Gigabyte profesyonel oyuncular için AORUS 15P dizüstü bilgisayarını duyurdu

    Gigabyte AORUS 15P oyuncu dizüstü G2 Esports ekibi ile birlikte tasarlandı. Onuncu nesil Intel Core i7-10750H işlemci ve GeForce RTX 2070 ekran kartı ile donatılmış.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Gigabyte profesyonel oyuncular için AORUS 15P dizüstü bilgisayarını duyurdu
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    Gigabyte oyuncu donanımları pazarında bu kez biraz daha profesyonelleri hedefleyen bir oyuncu dizüstü geliştirdi. Gigabyte AORUS 15P tasarım tarafında pek çok ödüle layık görülmüş durumda.

    Gigabyte AORUS 15P özellikleri ve fiyatı

    Gigabyte AORUS 15P oyuncu dizüstü modeli G2 Esports ekibi ile birlikte tasarlanmış ve Red Dot 2020 tasarım ödülünü almış. Tasarımın spor arabalardan ilham alındığı belirtiliyor. Kaslı yapısına rağmen oldukça ince ve sadece 2kg ağırlığa sahip.

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    15 inçlik Full HD ekranında 144Hz tazeleme hızına ulaşabilen Gigabyte AORUS 15P modeli NTSC renk gamının yüzde 72’sini destekliyor. Her tuşu RGB aydınlatmalı klavye de ince profile katkı yapıyor.

    Onuncu nesil Intel Core i7-10750H işlemci ve GeForce RTX 2070 ekran kartı ile donatılan sistemde 12V çift fan ve 5 ısı borusuna sahip WINDFORCE Infinity özel soğutma sistemi kullanılmış. Böylece en iyi performans amaçlanmış. Sistem Microsoft Azure üzerinde kullanıcı davranışlarını algılıyor ve yükleri buna göre ayarlıyor.

    Web kamerası menteşenin üzerine yerleştirilen Gigabyte AORUS 15P modeli 64GB’a kadar DDR4 bellek seçenekleri ve 2x M.2 SSD slotları sunuyor. Gigabyte AORUS 15P için 1600$ başlangıç fiyatı belirlenmiş.



    https://www.gigabyte.com/Laptop/AORUS-15P--Intel-10th-Gen/sp Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    makine26 6 gün
    Ülkeme gelmeyecek, gelse de satıcı 3 katı fiyata satacak. Servisi haşat edip suçu sana atacak. Ülkem insanı geliri üç kuruşa düştüğü için almak aklına bile gelmeyecek. Yani bizim olmayacak şeylerin haberi.
    Zengin bebeleri zaten i mac elma alacağı için bakmazlar.
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    travers (mustafa ) 6 gün
    Gigabyte laptop konusunda iyi işler çıkarıyor. Özellikle aero serilerini incelemenizi öneririm.
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    gun (Gün Oksay) 6 gün
    Şimdi notebooklarda da RTX 3000 devrimi yaşanacak şu sıra özellikle almamak gerek.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 6 gün gun
    Benim tahminim 2021 mart ayına kadar beklemek gerekecek. O zaman dizüstücüler şahlanır.
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 1 hf.
    Oyuncu için üretilen notebook'larının inceltilmesine ve soğutma sisteminin küçültülmesine karşıyım. her ne kadar taşınabilir olsa da bu nb'u alıp maraton koşmayacağız, iş ve ev arasında mekik dokuyanlar da bu sistemleri almayacak zaten, Eee o zaman adam gibi yapın şunları alındı mı 4-5 yıl paşa paşa konforlu kullanılsın bari. cayır cayır ısınan bu sırada fan sesiyle kafamızı ütüleyen nb istemiyoruz. haber güzel ama TR'ye gelir mi merak ediyorum, doğrusu modelin notebookcheck vb sitelerdeki incelemelerine bakmak lazım iç tasarım nasıl olmuş, ısınma değerleri nasıl throttle yapıyor mu? birde şu nb'larla artık özel çanta ile alma seçeneği koyulsun.

    Değişiklik yoksa bir Dell XPS HP Elitebook Lenovo T/X serisi alınır geçilir yıllarca kullanılır.
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