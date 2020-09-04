Gigabyte profesyonel oyuncular için AORUS 15P dizüstü bilgisayarını duyurdu

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Gigabyte oyuncu donanımları pazarında bu kez biraz daha profesyonelleri hedefleyen bir oyuncu dizüstü geliştirdi. Gigabyte AORUS 15P tasarım tarafında pek çok ödüle layık görülmüş durumda.

Gigabyte AORUS 15P özellikleri ve fiyatı

Gigabyte AORUS 15P oyuncu dizüstü modeli G2 Esports ekibi ile birlikte tasarlanmış ve Red Dot 2020 tasarım ödülünü almış. Tasarımın spor arabalardan ilham alındığı belirtiliyor. Kaslı yapısına rağmen oldukça ince ve sadece 2kg ağırlığa sahip.

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15 inçlik Full HD ekranında 144Hz tazeleme hızına ulaşabilen Gigabyte AORUS 15P modeli NTSC renk gamının yüzde 72’sini destekliyor. Her tuşu RGB aydınlatmalı klavye de ince profile katkı yapıyor.

Onuncu nesil Intel Core i7-10750H işlemci ve GeForce RTX 2070 ekran kartı ile donatılan sistemde 12V çift fan ve 5 ısı borusuna sahip WINDFORCE Infinity özel soğutma sistemi kullanılmış. Böylece en iyi performans amaçlanmış. Sistem Microsoft Azure üzerinde kullanıcı davranışlarını algılıyor ve yükleri buna göre ayarlıyor.

Web kamerası menteşenin üzerine yerleştirilen Gigabyte AORUS 15P modeli 64GB’a kadar DDR4 bellek seçenekleri ve 2x M.2 SSD slotları sunuyor. Gigabyte AORUS 15P için 1600$ başlangıç fiyatı belirlenmiş.

https://www.gigabyte.com/Laptop/AORUS-15P--Intel-10th-Gen/sp

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