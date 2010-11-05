Gigabyte, Sandy Bridge anakart ailesinin ilk modellerini gösterdi

Intel'in Eylül ayında San Francisco'da düzenlediği IDF 2010 etkinliğindeki tek anakart üreticisi olarak yeni modellerini sergileyen Gigabyte, yaklaşan Sandy Bridge lansmanı öncesinde sessizliğini bozmaya başladı. Intel'in Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerin lansmanı için giriş seviyesinden yüksek performans segmentine kadar en az 12 model hazırlayan Gigabyte, yeni modellerini gün ışığına çıkardı. Ocak ayında yapılacak Sandy Bridge lansmanıyla birlikte pazara sürülecek olan LGA1155 soket formundaki yeni anakart ailesinin en azından şu an için en performanslı modeli P67A-UD7 olacak gibi görünüyor. ATX boyutundaki standart anakart tasarımlarına ek olarak, yeni nesil grafik işlem birimine sahip Sandy Bridge işlemcileriyle kurulacak HTPC'ler için micro-ATX çözümler de sunacak olan Gigabyte, P67 ile birlikte H67 çipsetli anakartlarını da endüstrinin beğenisine sunacak.

Intel'in çift kanal bellek desteği sunan Sandy Bridge işlemcileri için üzerlerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve yüksek hızda DDR3 bellek desteği sunan anakartlar, modeline göre gelişmiş çoklu ekran kartı desteği de sunacaklar. Tüm modellerde en az bir adet PCIe x16 slotu bulunurken örneğin P67A-UD7 modelinde dört adet PCIe x16 slotuna (Crossifire ve SLI için) yer verildiğini görüyoruz. İsimlendirmesinde "A" uzantısı bulunan modelleri USB 3.0 desteği de sunan yeni anakart ailesindeki tüm modellerde en az iki adet SATA-III portu da bulunuyor. Sandy Bridge jenerayonuyla birlikte üst seviye modellerinde Siyah renkli baskılı devreye kullanmaya başlayan Gigabyte, aynı zamanda anakartların kutu tasarımlarını da yeniliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ocak ayı ile birlikte satışa sunulması beklenen anakartların fiyatları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.